Эта экскурсия — путь в самое сердце трагической и героической истории Беларуси. Вы окажетесь там, где молчит земля, но говорят памятники, и прочувствуете, как важно не забывать. «Хатынь» и Курган Славы — не просто точки на карте, а места, откуда уезжают другими.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Мемориальный комплекс «Хатынь»

Здесь вы узнаете о событиях 22 марта 1943 года, когда фашисты сожгли деревню вместе с жителями — погибло 149 человек, включая 75 детей. На территории в 50 гектаров воссоздана планировка уничтоженной деревни. Вы увидите:

бронзовую 6-метровую скульптуру «Непокорённый человек» с ребёнком на руках

26 обелисков в виде обожжённых печных труб — молчаливых свидетелей трагедии

гранитные плиты, напоминающие крышу сарая, где погибли люди

кладбище с названиями 185 сёл

вечный огонь, горящий в центре комплекса

колокола, звучащие каждый раз, когда кто-то входит в мемориал

Музей с интерактивной экспозицией

Вы посетите современный музей, где шесть залов раскрывают трагедию мирного населения в годы войны. Интерактивный формат усиливает эмоциональный отклик, помогая понять масштаб и суть пережитого народом.

Курган Славы

В завершение маршрута — Курган Славы, монумент в честь солдат, освобождавших Беларусь. Это грандиозное сооружение из насыпанного вручную 35-метрового холма и четырёх 36-метровых штыков — символ воинского подвига четырёх фронтов.

Организационные детали