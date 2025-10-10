Эта экскурсия — путь в самое сердце трагической и героической истории Беларуси. Вы окажетесь там, где молчит земля, но говорят памятники, и прочувствуете, как важно не забывать. «Хатынь» и Курган Славы — не просто точки на карте, а места, откуда уезжают другими.
Описание экскурсии
Мемориальный комплекс «Хатынь»
Здесь вы узнаете о событиях 22 марта 1943 года, когда фашисты сожгли деревню вместе с жителями — погибло 149 человек, включая 75 детей. На территории в 50 гектаров воссоздана планировка уничтоженной деревни. Вы увидите:
- бронзовую 6-метровую скульптуру «Непокорённый человек» с ребёнком на руках
- 26 обелисков в виде обожжённых печных труб — молчаливых свидетелей трагедии
- гранитные плиты, напоминающие крышу сарая, где погибли люди
- кладбище с названиями 185 сёл
- вечный огонь, горящий в центре комплекса
- колокола, звучащие каждый раз, когда кто-то входит в мемориал
Музей с интерактивной экспозицией
Вы посетите современный музей, где шесть залов раскрывают трагедию мирного населения в годы войны. Интерактивный формат усиливает эмоциональный отклик, помогая понять масштаб и суть пережитого народом.
Курган Славы
В завершение маршрута — Курган Славы, монумент в честь солдат, освобождавших Беларусь. Это грандиозное сооружение из насыпанного вручную 35-метрового холма и четырёх 36-метровых штыков — символ воинского подвига четырёх фронтов.
Организационные детали
- Возрастное ограничение — 12+
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе или автобусе (в зависимости от количества человек)
- В стоимость всё включено
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2300 ₽
|Дети до 18 лет
|2000 ₽
|Пенсионеры
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 1010 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
10 окт 2025
Сбылась моя мечта юности, удалось посетить Хатынь! Скорбное место, трагическая страница истории нашей страны в годы ВОВ… интересна музейная часть экскурсии, посещение самого комплекса не оставляет равнодушным и заставляет задуматься о многих жизненных ценностях… посещение Кургана Славы тоже оставило свое впечатление, красивый вид сверху и Вечная Память народа своих Героев, своей суровой истории… поездка познавательная, интересная. Спасибо!
С
Светлана
18 сен 2025
очень неудачный гид нам попался,тему знает плохо или не может донести до слушателя,в поездке часто просто молчала или перескакивала с темы на тему. давала много времени на личное время на стоянках,люди не знали куда его деть. поэтому экскурсия затянулась почти на 6ч. Многие были не довольны именно гидом автобусе. Гиды в Хатыни были на высоте.
Ирина
Ответ организатора:
Добрый день, Светлана. Нам жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Спасибо, за обратную связь, она помогает нам становится лучше.
А
Альбина
16 сен 2025
Посещение мемориального комплекса «Хатынь» — это событие, которое должно оставить след в душе каждого. Это место памяти и скорби, требующее особого подхода. К сожалению, наша экскурсия была безнадежно испорчена работой
А
Анастасия
22 авг 2025
Всем привет!
Были на экскурсии 20.08.25. Понравилась организация от агенства, всё комфортно, интересно. Очень не понравилась экскурсия от представителей музея, ни в помещении, ни на улице. Создалось впечатление, что оба экскурсовода
Были на экскурсии 20.08.25. Понравилась организация от агенства, всё комфортно, интересно. Очень не понравилась экскурсия от представителей музея, ни в помещении, ни на улице. Создалось впечатление, что оба экскурсовода
