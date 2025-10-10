Мои заказы

«Хатынь» (с музеем) и Курган Славы - из Минска

Побывать в деревне, которой больше нет, и увидеть монумент солдатам-освободителям
Эта экскурсия — путь в самое сердце трагической и героической истории Беларуси. Вы окажетесь там, где молчит земля, но говорят памятники, и прочувствуете, как важно не забывать. «Хатынь» и Курган Славы — не просто точки на карте, а места, откуда уезжают другими.
Описание экскурсии

Мемориальный комплекс «Хатынь»

Здесь вы узнаете о событиях 22 марта 1943 года, когда фашисты сожгли деревню вместе с жителями — погибло 149 человек, включая 75 детей. На территории в 50 гектаров воссоздана планировка уничтоженной деревни. Вы увидите:

  • бронзовую 6-метровую скульптуру «Непокорённый человек» с ребёнком на руках
  • 26 обелисков в виде обожжённых печных труб — молчаливых свидетелей трагедии
  • гранитные плиты, напоминающие крышу сарая, где погибли люди
  • кладбище с названиями 185 сёл
  • вечный огонь, горящий в центре комплекса
  • колокола, звучащие каждый раз, когда кто-то входит в мемориал

Музей с интерактивной экспозицией

Вы посетите современный музей, где шесть залов раскрывают трагедию мирного населения в годы войны. Интерактивный формат усиливает эмоциональный отклик, помогая понять масштаб и суть пережитого народом.

Курган Славы

В завершение маршрута — Курган Славы, монумент в честь солдат, освобождавших Беларусь. Это грандиозное сооружение из насыпанного вручную 35-метрового холма и четырёх 36-метровых штыков — символ воинского подвига четырёх фронтов.

Организационные детали

  • Возрастное ограничение — 12+
  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе или автобусе (в зависимости от количества человек)
  • В стоимость всё включено
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2300 ₽
Дети до 18 лет2000 ₽
Пенсионеры2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 1010 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
1
2
1
Н
Наталья
10 окт 2025
Сбылась моя мечта юности, удалось посетить Хатынь! Скорбное место, трагическая страница истории нашей страны в годы ВОВ… интересна музейная часть экскурсии, посещение самого комплекса не оставляет равнодушным и заставляет задуматься о многих жизненных ценностях… посещение Кургана Славы тоже оставило свое впечатление, красивый вид сверху и Вечная Память народа своих Героев, своей суровой истории… поездка познавательная, интересная. Спасибо!
С
Светлана
18 сен 2025
очень неудачный гид нам попался,тему знает плохо или не может донести до слушателя,в поездке часто просто молчала или перескакивала с темы на тему. давала много времени на личное время на стоянках,люди не знали куда его деть. поэтому экскурсия затянулась почти на 6ч. Многие были не довольны именно гидом автобусе. Гиды в Хатыни были на высоте.
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Добрый день, Светлана. Нам жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Спасибо, за обратную связь, она помогает нам становится лучше.
А
Альбина
16 сен 2025
Посещение мемориального комплекса «Хатынь» — это событие, которое должно оставить след в душе каждого. Это место памяти и скорби, требующее особого подхода. К сожалению, наша экскурсия была безнадежно испорчена работой
читать дальше

гида в автобусе. Нам просто механически и монотонно повторяли заученные факты, а лично мы в какой то момент начали бороться со сном. В самом музее-сотрудники исправили эту ситуацию, и рассказали интересные факты, о которых мы например не знали (хотя готовились к экскурсии и знали многое).
Сама организация и автобус были прекрасны, тайминг выдерживали полностью.
Оценку ставлю конечно не месту, а именно гиду.

А
Анастасия
22 авг 2025
Всем привет!
Были на экскурсии 20.08.25. Понравилась организация от агенства, всё комфортно, интересно. Очень не понравилась экскурсия от представителей музея, ни в помещении, ни на улице. Создалось впечатление, что оба экскурсовода
читать дальше

совершенно не любят свою работу, монотонно быстро рассказать и бежать дальше на потоке. А такое знаковое место нужно освещать, кажется, совсем по-другому. При экскурсии на улице женщина из группы хотела поделиться мнением с экскурсоводом, та сказала, что не собирается с ней разговаривать и слушать и убежала (очень непрофессиональное поведение,на мой взгляд)
За это снимаю звезду.

