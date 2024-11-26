5 часов
Групповая
Автобусная экскурсия в Хатынь из Минска
Посетить мемориал и прикоснуться к военным страницам белорусской истории
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Посещение нового музея, открытого весной 2023 года в программу экскурсии не входит из-за его маленькой пропускной способности»
8 дек в 09:30
13 дек в 08:45
2 400₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Памятные места Минска: Хатынь и Курган Славы - история и память
Посетить один из важнейших мемориальных комплексов страны и раскрыть его историю
«22 марта 1943 года эта белорусская деревня была стерта с лица земли»
Завтра в 09:00
5 дек в 09:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Хатынь и Курган Славы - места памяти Минска
Отправьтесь в путешествие по ключевым мемориалам Минска, где каждый камень хранит историю героизма и трагедии
«Поймёте причины страшной трагедии, которая произошла в Хатыни в марте 1943 года»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 ноября 2024Были на экскурсии 10.11.24г. Сопровождала Наталья, замечательная женщина и большой профессионал. По приезду, передала в другие руки, на месте рассказывают
- ЛЛариса16 ноября 2024Потрясающие места и конечно непередаваемые эмоции. Во время экскурсии - прям со слезами. Потрясающе! Всем знакомым обязательно посоветую Наталью. Она
- ММарина13 ноября 2024Экскурсия очень впечатлила!!! Хатынь-это то место куда должен приехать каждый! После экскурсии долго не покидало чувство скорби…. Спасибо 🙏🙏🙏🙏!
- ИИрина8 ноября 20242 ноября 2024 года посетили с сыном экскурсию Из Минска — к мемориальным комплексам «Хатынь» и «Курган Славы», которую проводила
- ННаталья8 ноября 2024Очень интересная экскурсия, все было рассказано последовательно, понятно и для детей разных возрастов и для взрослых. Интересный собеседник, отлично знающий историю, на практике.
- ИИрина5 ноября 2024Экскурсовод Наталья очень интересно рассказала историю. В Хатыни другой экскурсовод рассказала о трагической истории Хатыни. Трудно представить пришлось пережить жителям Белоруссии.
- ИИрина4 ноября 2024Спасибо большое Наталье, за проведенную экскурсию! Очень внимательная, общительная и приятная женщина! Наталья забрала нас и выезжая из города уже рассказала нам многое про сам город. Аккуратное вождение, что не мало важно! Спасибо!
- ММария3 ноября 2024Экскурсия понравилась, но место (имею ввиду Хатынь) очень тяжёлое.
- ЛЛюдмила31 октября 2024Понравилось, все. Отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Весенние»
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