Т Татьяна Автобусная экскурсия в Хатынь из Минска читать дальше работники мемориала. Очень тяжело там находиться, но такие места обязательны к посещению. Низкий поклон за сохранение памяти о зверствах фашизма, в назидание бедующим поколениям. Спасибо большое. Были на экскурсии 10.11.24г. Сопровождала Наталья, замечательная женщина и большой профессионал. По приезду, передала в другие руки, на месте рассказывают

Л Лариса Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы" читать дальше эмоционально правильно подготовила нас. Благодаря ей, восприятие всего было потрясающее. Эмоции переполняли, даже фотографировать не хотелось. В любую секунду мы можем воспроизвести в голове каждый миллиметр увиденного. Наталья рассказала о таких фактах, которые не найдешь в Википедии Потрясающие места и конечно непередаваемые эмоции. Во время экскурсии - прям со слезами. Потрясающе! Всем знакомым обязательно посоветую Наталью. Она

М Марина Автобусная экскурсия в Хатынь из Минска Экскурсия очень впечатлила!!! Хатынь-это то место куда должен приехать каждый! После экскурсии долго не покидало чувство скорби…. Спасибо 🙏🙏🙏🙏!

И Ирина Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы" читать дальше экскурсовод Наталья. Хотим выразить огромную благодарность и признательность за проведенную экскурсию. Профессионализм Натальи достоин уважения без всяких сомнений. Наталье удалось в доступной и увлекательной форме донести до нас события того времени, той эпохи. Время пролетело незаметно. Благодарим Наталью за прекрасно проведенную экскурсию и массу полученных положительных эмоций. 2 ноября 2024 года посетили с сыном экскурсию Из Минска — к мемориальным комплексам «Хатынь» и «Курган Славы», которую проводила

Н Наталья Курган Славы и Хатынь из Минска Очень интересная экскурсия, все было рассказано последовательно, понятно и для детей разных возрастов и для взрослых. Интересный собеседник, отлично знающий историю, на практике.

И Ирина Автобусная экскурсия в Хатынь из Минска Экскурсовод Наталья очень интересно рассказала историю. В Хатыни другой экскурсовод рассказала о трагической истории Хатыни. Трудно представить пришлось пережить жителям Белоруссии.

И Ирина Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы" Спасибо большое Наталье, за проведенную экскурсию! Очень внимательная, общительная и приятная женщина! Наталья забрала нас и выезжая из города уже рассказала нам многое про сам город. Аккуратное вождение, что не мало важно! Спасибо!

М Мария Курган Славы и Хатынь из Минска Экскурсия понравилась, но место (имею ввиду Хатынь) очень тяжёлое.