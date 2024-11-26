Экскурсии в Минске весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Минске, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Автобусная экскурсия в Хатынь из Минска
На автобусе
На микроавтобусе
128 отзывов
5 часов
Групповая
Автобусная экскурсия в Хатынь из Минска
Посетить мемориал и прикоснуться к военным страницам белорусской истории
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Посещение нового музея, открытого весной 2023 года в программу экскурсии не входит из-за его маленькой пропускной способности»
8 дек в 09:30
13 дек в 08:45
2 400 за человека
Курган Славы и Хатынь из Минска
На машине
27 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Памятные места Минска: Хатынь и Курган Славы - история и память
Посетить один из важнейших мемориальных комплексов страны и раскрыть его историю
«22 марта 1943 года эта белорусская деревня была стерта с лица земли»
Завтра в 09:00
5 дек в 09:00
19 000 за всё до 6 чел.
Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
На машине
12 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Хатынь и Курган Славы - места памяти Минска
Отправьтесь в путешествие по ключевым мемориалам Минска, где каждый камень хранит историю героизма и трагедии
«Поймёте причины страшной трагедии, которая произошла в Хатыни в марте 1943 года»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 ноября 2024
    Автобусная экскурсия в Хатынь из Минска
    Были на экскурсии 10.11.24г. Сопровождала Наталья, замечательная женщина и большой профессионал. По приезду, передала в другие руки, на месте рассказывают
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    работники мемориала. Очень тяжело там находиться, но такие места обязательны к посещению. Низкий поклон за сохранение памяти о зверствах фашизма, в назидание бедующим поколениям. Спасибо большое.

    Были на экскурсии 10.11.24г. Сопровождала Наталья, замечательная женщина и большой профессионал. По приезду, передала в другиеБыли на экскурсии 10.11.24г. Сопровождала Наталья, замечательная женщина и большой профессионал. По приезду, передала в другиеБыли на экскурсии 10.11.24г. Сопровождала Наталья, замечательная женщина и большой профессионал. По приезду, передала в другиеБыли на экскурсии 10.11.24г. Сопровождала Наталья, замечательная женщина и большой профессионал. По приезду, передала в другиеБыли на экскурсии 10.11.24г. Сопровождала Наталья, замечательная женщина и большой профессионал. По приезду, передала в другиеБыли на экскурсии 10.11.24г. Сопровождала Наталья, замечательная женщина и большой профессионал. По приезду, передала в другие
  • Л
    Лариса
    16 ноября 2024
    Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
    Потрясающие места и конечно непередаваемые эмоции. Во время экскурсии - прям со слезами. Потрясающе! Всем знакомым обязательно посоветую Наталью. Она
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    эмоционально правильно подготовила нас. Благодаря ей, восприятие всего было потрясающее. Эмоции переполняли, даже фотографировать не хотелось. В любую секунду мы можем воспроизвести в голове каждый миллиметр увиденного. Наталья рассказала о таких фактах, которые не найдешь в Википедии

    Потрясающие места и конечно непередаваемые эмоции. Во время экскурсии - прям со слезами. Потрясающе! Всем знакомым
  • М
    Марина
    13 ноября 2024
    Автобусная экскурсия в Хатынь из Минска
    Экскурсия очень впечатлила!!! Хатынь-это то место куда должен приехать каждый! После экскурсии долго не покидало чувство скорби…. Спасибо 🙏🙏🙏🙏!
    Экскурсия очень впечатлила!!! Хатынь-это то место куда должен приехать каждый! После экскурсии долго не покидало чувство скорби…. Спасибо 🙏🙏🙏🙏!Экскурсия очень впечатлила!!! Хатынь-это то место куда должен приехать каждый! После экскурсии долго не покидало чувство скорби…. Спасибо 🙏🙏🙏🙏!
  • И
    Ирина
    8 ноября 2024
    Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
    2 ноября 2024 года посетили с сыном экскурсию Из Минска — к мемориальным комплексам «Хатынь» и «Курган Славы», которую проводила
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    экскурсовод Наталья. Хотим выразить огромную благодарность и признательность за проведенную экскурсию. Профессионализм Натальи достоин уважения без всяких сомнений. Наталье удалось в доступной и увлекательной форме донести до нас события того времени, той эпохи. Время пролетело незаметно. Благодарим Наталью за прекрасно проведенную экскурсию и массу полученных положительных эмоций.

  • Н
    Наталья
    8 ноября 2024
    Курган Славы и Хатынь из Минска
    Очень интересная экскурсия, все было рассказано последовательно, понятно и для детей разных возрастов и для взрослых. Интересный собеседник, отлично знающий историю, на практике.
  • И
    Ирина
    5 ноября 2024
    Автобусная экскурсия в Хатынь из Минска
    Экскурсовод Наталья очень интересно рассказала историю. В Хатыни другой экскурсовод рассказала о трагической истории Хатыни. Трудно представить пришлось пережить жителям Белоруссии.
  • И
    Ирина
    4 ноября 2024
    Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
    Спасибо большое Наталье, за проведенную экскурсию! Очень внимательная, общительная и приятная женщина! Наталья забрала нас и выезжая из города уже рассказала нам многое про сам город. Аккуратное вождение, что не мало важно! Спасибо!
  • М
    Мария
    3 ноября 2024
    Курган Славы и Хатынь из Минска
    Экскурсия понравилась, но место (имею ввиду Хатынь) очень тяжёлое.
  • Л
    Людмила
    31 октября 2024
    Курган Славы и Хатынь из Минска
    Понравилось, все. Отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Весенние»

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  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в декабре 2024
Сейчас в Минске в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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