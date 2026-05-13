Из Минска - к замкам в Мир и Несвиж (всё включено)

Путешествие в эпоху магнатов и средневековых легенд
Из Минска отправимся к двум самым красивым замкам страны — Мирскому и Несвижскому.

Вы перенесётесь в ушедшую эпоху, прогуляетесь по старинным улицам, услышите легенды о роде Радзивиллов и пообедаете в ресторане традиционной кухни. История раскроется через архитектуру и детали, которые сохранились до наших дней.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Выезд из Минска

По дороге вы услышите увлекательный рассказ о богатой истории Беларуси и её ключевых событиях.

Несвиж — резиденция Радзивиллов

Погуляете по уютном городу — на вашем пути будут ратуша, Фарный костёл с усыпальницей Радзивиллов и легендарный замок. Познакомитесь с легендами о князьях и узнаете, как жила одна из самых влиятельных династий Европы.

Обед

В уютном ресторане вы подкрепитесь и наберётесь сил.

Мирский замок — символ Средневековья

Жемчужина оборонительного зодчества и объект всемирного наследия. Вы окунётесь в атмосферу прошлого, исследуя замок, и узнаете, какие события происходили здесь в 16–17 веках.

Примерный тайминг

8:00–10:00 — дорога из Минска в Несвиж
10:00–12:00 — экскурсия в Несвижском замке
12:00–13:00 — экскурсия по Несвижу
13:00–14:00 — обед
14:00–14:40 — дорога в Мир
15:00–17:00 — экскурсия в Мирском замке
17:00–19:00 — дорога в Минск

Порядок посещения локаций может меняться.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, входные билеты, обед
  • Экскурсии в дороге и городах проведёт один из гидов нашей команды, в замках — местные гиды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4700 ₽
Пенсионеры4500 ₽
Дети до 18 лет4400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 2098 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Все хорошо, только вот в автобусе почти все стекла были запотевшие и на протяжении всей дороги через них ничего не было видно.
С
Отличная, очень интересная экскурсия)
