Из Минска - к замкам в Мир и Несвиж (всё включено)
Путешествие в эпоху магнатов и средневековых легенд
Из Минска отправимся к двум самым красивым замкам страны — Мирскому и Несвижскому.
Вы перенесётесь в ушедшую эпоху, прогуляетесь по старинным улицам, услышите легенды о роде Радзивиллов и пообедаете в ресторане традиционной кухни. История раскроется через архитектуру и детали, которые сохранились до наших дней.
По дороге вы услышите увлекательный рассказ о богатой истории Беларуси и её ключевых событиях.
Несвиж — резиденция Радзивиллов
Погуляете по уютном городу — на вашем пути будут ратуша, Фарный костёл с усыпальницей Радзивиллов и легендарный замок. Познакомитесь с легендами о князьях и узнаете, как жила одна из самых влиятельных династий Европы.
Обед
В уютном ресторане вы подкрепитесь и наберётесь сил.
Мирский замок — символ Средневековья
Жемчужина оборонительного зодчества и объект всемирного наследия. Вы окунётесь в атмосферу прошлого, исследуя замок, и узнаете, какие события происходили здесь в 16–17 веках.
Примерный тайминг
8:00–10:00 — дорога из Минска в Несвиж 10:00–12:00 — экскурсия в Несвижском замке 12:00–13:00 — экскурсия по Несвижу 13:00–14:00 — обед 14:00–14:40 — дорога в Мир 15:00–17:00 — экскурсия в Мирском замке 17:00–19:00 — дорога в Минск
Порядок посещения локаций может меняться.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, входные билеты, обед
Экскурсии в дороге и городах проведёт один из гидов нашей команды, в замках — местные гиды
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Минске
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 2098 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.
Михаил
Все хорошо, только вот в автобусе почти все стекла были запотевшие и на протяжении всей дороги через них ничего не было видно.
София
Отличная, очень интересная экскурсия)
