Из Минска отправимся к двум самым красивым замкам страны — Мирскому и Несвижскому. Вы перенесётесь в ушедшую эпоху, прогуляетесь по старинным улицам, услышите легенды о роде Радзивиллов и пообедаете в ресторане традиционной кухни. История раскроется через архитектуру и детали, которые сохранились до наших дней.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Выезд из Минска

По дороге вы услышите увлекательный рассказ о богатой истории Беларуси и её ключевых событиях.

Несвиж — резиденция Радзивиллов

Погуляете по уютном городу — на вашем пути будут ратуша, Фарный костёл с усыпальницей Радзивиллов и легендарный замок. Познакомитесь с легендами о князьях и узнаете, как жила одна из самых влиятельных династий Европы.

Обед

В уютном ресторане вы подкрепитесь и наберётесь сил.

Мирский замок — символ Средневековья

Жемчужина оборонительного зодчества и объект всемирного наследия. Вы окунётесь в атмосферу прошлого, исследуя замок, и узнаете, какие события происходили здесь в 16–17 веках.

Примерный тайминг

8:00–10:00 — дорога из Минска в Несвиж

10:00–12:00 — экскурсия в Несвижском замке

12:00–13:00 — экскурсия по Несвижу

13:00–14:00 — обед

14:00–14:40 — дорога в Мир

15:00–17:00 — экскурсия в Мирском замке

17:00–19:00 — дорога в Минск

Порядок посещения локаций может меняться.

Организационные детали