Несвиж и Мир – экскурсии в Минске

Найдено 11 экскурсий в категории «Несвиж и Мир» в Минске, цены от 3 635 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
222 отзыва
Замки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750 за человека
Путешествие по замкам Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
146 отзывов
Популярное предложение
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 19 чел.
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Популярное предложение
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска - история и архитектура
Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
22 000 за всё до 6 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
39 отзывов
Популярное предложение
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110409 936 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
190 отзывов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за человека
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
Посетить старинные оборонительные замки и погрузиться в их богатую историю
Начало: Место Вашего проживания в разумной доступности от ...
23 июня в 10:30
24 июня в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.
Замки Несвиж и Мир: путешествие сквозь эпохи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Замки Несвиж и Мир в Минске: историческое путешествие
Приглашаем на уникальную экскурсию по замкам Несвиж и Мир, где каждый камень хранит истории великих эпох
Начало: Красный костел
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
20 950 за всё до 3 чел.
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Путешествие в замки Мир и Несвиж подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя тайны, легенды и историю этих величественных мест
Начало: Площадь Свободы 2а
11 июня в 08:00
12 июня в 13:00
25 900 за всё до 10 чел.
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
740 отзывов
В тренде
Замки Беларуси: историческое путешествие из Минска
Исследуйте два самых знаменитых замка Беларуси, погрузитесь в эпоху Ренессанса и узнайте уникальные легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 635 за человека
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Посетить старинные памятники истории и архитектуры в путешествии на комфортабельном автомобиле
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
1625014 625 за всё до 8 чел.
Несвижский и Мирский замки за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
    Хорошая экскурсия! Рекомендую:)
  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Спасибо за организацию путешествия! Все прошло хорошо, было и познавательно, и не утомительно одновременно)
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Были на двух экскурсия через данную компанию. 1) Замки Мир и Невиж. Гид Елена. Было супер: интересно, познавательно, удобно, четко,
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    грамотно. Комфортабельный автобус, вкусный обед. Елена большой профессионал, держала внимание, шутила, но четко шла по плану. Водитель внимательный. Ну а сами замки и их территории стоят обязательного посещения. Советую. 2) вторая экскурсия по Минску, дневная. Гид Михаил. Замечательное начало экскурсии у Ратуши, с костюмированным представлением. Затем автобусно-пешеходная экскурсия по Минску. Очень интересно, красиво. Минск завораживает. Михаил интересно рассказывает, не торопит. Также советую данную экскурсию, самостоятельно не посмотреть за короткий срок.

  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Очень насыщенная экскурсия, посетили несколько мест. Везде гид либо рассказывал сопутствующую историю, либо передавал нас экскурсоводу)
  • К
    Клавдия
    4 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Были с мужем на экскурсии 1 июня. Хочется поблагодарить за наше путешествие экскурсовода Анатолия и водителя Сергея! Нам всё понравилось!
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    Содержание рассказа было не перегруженное, весьма интересное, подача тоже была хороша, приятно было слушать! Маршрут отличный, замки великолепные! Автобус чистый, аккуратное вождение! Брали обеды от организатора, тоже очень понравились! Т. к. придется много ходить, надевайте удобную обувь и рассчитывайте свои силы:) Единственное, хочется попросить организаторов, дать чуть больше времени в г. Мир, хотя бы ещё 1 час. К сожалению, не всё успели посмотреть:(, а хотелось! Рекомендуем!

  • И
    Иван
    1 июня 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Всё прошло великолепно,спасибо!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
    Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
    Всё было супер. Рекомендую!
  • М
    Майя
    31 мая 2024
    Несвижский и Мирский замки за 1 день
    Беларусь - маленькая Европа! А Несвижский и Мирский замки входят в число самых топовых "must see" всея Беларуси и более
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    чем заслуженно! Даже после европейских замков и дворцов, впечатления от замков были необычайно сильными! Мирский замок безусловно колоритен, аутентичен, прекрасен, великолепен и всё такое, но Несвижский - это вершина того, насколько живописным может быть замок фортификационного типа: тут и ров, и вал, и арочный каменный мост, и крепостные стены со сторожевыми башнями. Моему восторгу не было предела! А для усиления произведённого страной и её замками эффекта судьба послала нам лучшего гида! Дмитрий - один из лучших экскурсоводов, с которыми мне доводилось путешествовать! Редкое сочетание эрудиции, простоты изложения и уместности. Рассказывает подробно, интересно и захватывающе. Ответит на любой каверзный вопрос и даже больше! С ним легко и комфортно проводить время, что очень важно при планировании индивидуальных экскурсий на весь день! Именно благодаря нашему чудесному гиду сразу по возвращении начала планировать следующее посещение очаровавшей меня страны!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Несвиж и Мир»

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  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Несвиж и Мир" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 635 до 25 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1548 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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