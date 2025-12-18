Гродно — красивый город с богатой историей и самобытной культурой. На комфортабельном автомобиле мы доставим вас в уютный уголок белорусской земли.
Здесь вас встретит профессиональный гид — он проведёт по самым интересным локациям, покажет главные достопримечательности, расскажет о прошлом этого удивительного края и его настоящем.
Описание экскурсии
Старый замок — крепость 14 века. Вы узнаете об истории города и его значении в разные эпохи.
Новый замок 18 века — яркий пример барочной архитектуры.
Коложская церковь 12 столетия — одна из старейших в Беларуси.
Костёл Святого Франциска Ксаверия 18 века в стиле барокко — он известен красивыми интерьерами и интересными архитектурными деталями.
Старый город. Гуляя по его улочкам, вы рассмотрите характерные здания, уютные кафе и магазины.
Пожарная каланча 20 века — высокая башня, предназначенная для наблюдения за пожарами.
Улица Советская — атмосферная пешеходная улочка Гродно.
Организационные детали
- В Гродно вас будет ждать профессиональный гид — он проведёт экскурсию по городу в комфортном для вас темпе
- Вас отвезёт и привезёт обратно один из водителей из нашей команды
Про транспорт
- Едем на Ford Mondeo, Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Mercedes-Benz E-class или аналогичном по комфортабельности автомобиле
- В салоне есть питьевая вода и Wi-Fi
- Есть детские кресла
- Дорога из Минска до Гродно занимает около 3 ч
- Трансфер можно организовать до 8 человек — детали уточняйте в переписке
Дополнительные расходы — входные билеты и обед
Старый замок:
- взрослые — 12 бел. руб. за чел. (~285 ₽)
- студенты и пенсионеры — 10 бел. руб. за чел. (~238 ₽)
- школьники — 8 бел. руб. за чел. (~190 ₽)
- дети до 7 лет — бесплатно
Новый замок:
- взрослые — 8 бел. руб. за чел. (~190 ₽)
- студенты и пенсионеры — 7 бел. руб. за чел. (~166 ₽)
- школьники — 6 бел. руб. за чел. (~143 ₽)
- дети до 7 лет — бесплатно
Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Минске
Провёл экскурсии для 27 туристов
Я занимаюсь организацией экскурсий и трансферов к самым интересным достопримечательностям Беларуси с 2020 года. Наша команда предлагает и вам насладиться красотой нашей страны.
Входит в следующие категории Минска
