Обзорная экскурсия на машине идеально подходит для первого знакомства с таким немаленьким городом, как Минск. Вы увидите главные достопримечательности и услышите любопытные факты о них. Вы не только оцените архитектуру Беларуси, но и узнаете о ее традициях, духовной жизни, послушаете музыку Огинского и стихи Богдановича и даже научитесь понимать белорусский язык!

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие-знакомство со столицей

◽️ Начнем нашу поездку с «Ворот Минска» на Привокзальной площади — неизменного символа города в стиле сталинского ампира.

◽️ Сделаем остановку на масштабной площади Независимости, где вам предстоит отыскать духовные символы Беларуси — аистов, зубра, лист папоротника. Здесь же вы увидите яркий Красный костел, выделяющийся на фоне ансамбля из советских зданий.

◽️ Затем мы проедем по «Городу Солнца» — застройке 1930-1950-х гг. Именно в Минске начали строить идеальный советский город. Вы оцените внушительный проспект Независимости со зданиями Главпочтамта, Академии наук, Дворца Республики, Национальной библиотеки, и я поделюсь с вами историей этого утопического проекта. При желании остановимся у храма Всех Святых и зайдем в него.

◽️ Следующая точка — площадь Свободы, исторический центр Минска. Мы пройдемся по уютным улочкам с постройками 17-19 веков, храмами, монастырями и городской скульптурой. Дополнит впечатления музыка белорусского композитора Огинского, услышать которую можно на музыкальной лавочке.

◽️ Далее прогуляемся по Троицкому предместью — живописному району на берегу реки Свислочь с прекрасными образцами архитектуры 19 — начала 20 веков. Здесь же находится музей поэта Богдановича, чьи стихи я вам прочитаю. А при желании вы научитесь немного говорить по-белорусски!

◽️ Завершающим штрихом будет проспект Победителей, отличающийся по своей атмосфере от увиденного ранее. Это современная часть Минска с модернистской архитектурой, спортивными сооружениями, резиденцией президента и музеем Великой Отечественной войны.

Маршрут может быть адаптирован под ваши предпочтения!

Организационные детали