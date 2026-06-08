Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Минску на автомобиле, которое раскроет перед вами главные достопримечательности белорусской столицы.Эта экскурсия - прекрасная возможность для тех, кто хочет максимально полно познакомиться с городом

за короткое время. Вы увидите знаковые места, такие как «Ворота Минска», площадь Независимости, проспект Независимости, площадь Свободы и Троицкое предместье. Ваш личный гид поделится интересными историями и фактами о каждом месте, которое вы посетите, а также введет вас в мир белорусской культуры через музыку и поэзию. В ходе экскурсии вы также сможете оценить современную часть Минска, пройдясь по проспекту Победителей. Маршрут экскурсии гибок и может быть адаптирован с учетом ваших интересов и предпочтений

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие-знакомство со столицей

◽️ Начнем нашу поездку с «Ворот Минска» на Привокзальной площади — символа города в стиле сталинского ампира.

◽️ Сделаем остановку на площади Независимости, где вы познакомитесь с духовными символами Беларуси — аистом, зубром, цветком папоротника. Здесь же вы увидите яркий Красный костёл.

◽️ Затем мы проедем по «Городу Солнца» — застройке 1950-х гг. Именно в Минске начали строить идеальный город — город простора, воздуха и света. Вы увидите проспект Независимости со зданиями Главпочтамта, Академии наук, Дворца Республики, Национальной библиотеки. При желании остановимся у храма Всех Святых и зайдём в него.

◽️ Следующая точка — площадь Свободы, исторический центр Минска. Мы пройдемся по уютным улочкам с постройками 17-19 веков, храмами, монастырями и городской скульптурой. Дополнит впечатления музыка белорусского композитора Михаила Клеофаса Огинского, услышать которую можно на музыкальной лавочке.

◽️ Далее прогуляемся по Троицкому предместью — вы попадёте в атмосферу 19 века — музеи, уютные дворики, здание бывшей синагоги. Возле музея белорусского поэта Максима Богдановича вы послушаете его стихи, при желании вы научитесь читать по-белорусски!

◽️ Завершающим штрихом будет проспект Победителей. Это современная спортивная часть Минска.

Маршрут может быть адаптирован под ваши предпочтения!

Организационные детали