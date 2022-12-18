По ключевым местам Минска на автомобиле

Познакомиться со столицей Беларуси за 3 часа

Обзорная экскурсия на машине идеально подходит для первого знакомства с таким немаленьким городом, как Минск. Вы увидите главные достопримечательности и услышите любопытные факты о них.

Вы не только оцените архитектуру Беларуси, но и узнаете о ее традициях, духовной жизни, послушаете музыку Огинского и стихи Богдановича и даже научитесь понимать белорусский язык!
По ключевым местам Минска на автомобиле
По ключевым местам Минска на автомобиле
По ключевым местам Минска на автомобиле
По ключевым местам Минска на автомобиле
По ключевым местам Минска на автомобиле
По ключевым местам Минска на автомобиле
По ключевым местам Минска на автомобиле
По ключевым местам Минска на автомобиле
По ключевым местам Минска на автомобиле
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие-знакомство со столицей

◽️ Начнем нашу поездку с «Ворот Минска» на Привокзальной площади — неизменного символа города в стиле сталинского ампира.

◽️ Сделаем остановку на масштабной площади Независимости, где вам предстоит отыскать духовные символы Беларуси — аистов, зубра, лист папоротника. Здесь же вы увидите яркий Красный костел, выделяющийся на фоне ансамбля из советских зданий.

◽️ Затем мы проедем по «Городу Солнца» — застройке 1930-1950-х гг. Именно в Минске начали строить идеальный советский город. Вы оцените внушительный проспект Независимости со зданиями Главпочтамта, Академии наук, Дворца Республики, Национальной библиотеки, и я поделюсь с вами историей этого утопического проекта. При желании остановимся у храма Всех Святых и зайдем в него.

◽️ Следующая точка — площадь Свободы, исторический центр Минска. Мы пройдемся по уютным улочкам с постройками 17-19 веков, храмами, монастырями и городской скульптурой. Дополнит впечатления музыка белорусского композитора Огинского, услышать которую можно на музыкальной лавочке.

◽️ Далее прогуляемся по Троицкому предместью — живописному району на берегу реки Свислочь с прекрасными образцами архитектуры 19 — начала 20 веков. Здесь же находится музей поэта Богдановича, чьи стихи я вам прочитаю. А при желании вы научитесь немного говорить по-белорусски!

◽️ Завершающим штрихом будет проспект Победителей, отличающийся по своей атмосфере от увиденного ранее. Это современная часть Минска с модернистской архитектурой, спортивными сооружениями, резиденцией президента и музеем Великой Отечественной войны.

Маршрут может быть адаптирован под ваши предпочтения!

Организационные детали

  • По маршруту экскурсии мы передвигаемся на машине, делая остановки и прогуливаясь в определенных локациях
  • Экскурсия может быть проведена для группы до 18 человек
  • В стоимость входит транспорт для группы до 3 человек. Доплата за транспорт для группы до 6 человек — 10 евро, для группы до 18 человек — 35 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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