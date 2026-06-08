◽️ Начнем нашу поездку с «Ворот Минска» на Привокзальной площади — символа города в стиле сталинского ампира.
◽️ Сделаем остановку на площади Независимости, где вы познакомитесь с духовными символами Беларуси — аистом, зубром, цветком папоротника. Здесь же вы увидите яркий Красный костёл.
◽️ Затем мы проедем по «Городу Солнца» — застройке 1950-х гг. Именно в Минске начали строить идеальный город — город простора, воздуха и света. Вы увидите проспект Независимости со зданиями Главпочтамта, Академии наук, Дворца Республики, Национальной библиотеки. При желании остановимся у храма Всех Святых и зайдём в него.
◽️ Следующая точка — площадь Свободы, исторический центр Минска. Мы пройдемся по уютным улочкам с постройками 17-19 веков, храмами, монастырями и городской скульптурой. Дополнит впечатления музыка белорусского композитора Михаила Клеофаса Огинского, услышать которую можно на музыкальной лавочке.
◽️ Далее прогуляемся по Троицкому предместью — вы попадёте в атмосферу 19 века — музеи, уютные дворики, здание бывшей синагоги. Возле музея белорусского поэта Максима Богдановича вы послушаете его стихи, при желании вы научитесь читать по-белорусски!
◽️ Завершающим штрихом будет проспект Победителей. Это современная спортивная часть Минска.
Маршрут может быть адаптирован под ваши предпочтения!
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
По маршруту экскурсии мы передвигаемся на машине, делая остановки и прогуливаясь в определенных локациях
Экскурсия может быть проведена для группы до 18 человек
В стоимость входит транспорт для группы до 3 человек. Доплата за транспорт для группы до 6 человек — 1500 рос. руб., для группы до 18 человек — 3000 рос. руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1131 туриста
Люблю Беларусь, её культуру и людей. Моя миссия — раскрывать глубину белорусской земли, проявлять её культурные коды, рассказывать о ярких судьбах и погружать в атмосферу через поэзию, музыку, легенды и читать дальшеуменьшить
научные знания.
Работа гидом пришла в мою жизнь в 2013 года: с группой школьников мы изучали Минск, и их горящие глаза стали тем вдохновением, которое поддерживало в непростом пути обучения. Были разные ситуации, но понимание, что люди увезут с собой частичку любви Беларуси, её красоты и гармонии, помогало расти дальше.
У меня педагогическое образование, я прошла курсы экскурсоводов, получила аттестацию Национального агентства по туризму. Провожу авторские экскурсии с глубоким смыслом, соединяю прошлое и настоящее. Кроме того, веду праздники для детей и взрослых, курсы по освобождению природного голоса и тренинги личностного развития.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Евгений
Отлично организованная и продуманная экскурсия с учетом всех наших пожелания. Очень много инормации об истории Минска и его ключевых исторических местах. Получили удовольствие от общения с Еленой, говрили об особенностях национальной культуры и языка. В городе много мест исторических и научно-культурных. Елена сумела передать свою любовь к городу и пробудит желание познакомиться с достопримечательностями ближе и детальнее. Однозначно рекомендую!
В Минске были впервые. Очень удобно, что гид Елена с водителем забрала нас прямо от места, где мы остановились. Были с дочкой 8 лет. Елена - обаятельный человек, хорошо знающий читать дальшеуменьшить
свой город. Гид Елена, хорошо владеет своим родным белорусским языком, знает особенности истории и культуры своей страны и готова поделится этими знаниями с гостями города. Первую часть экскурсии проехались по основным районам города с остановками, далее была пешеходная прогулка по Старой (исторической) части города. Благодаря такой организации тура посмотрели много, составили впечатление от города и не устали. Минск, благодаря Елене, открылся нам чудесным образом, как цветок папоротника. Экскурсия понравилась. Спасибо Елена.
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Д
Дарья
Замечательная Елена, очень четкая, очень знающая. Елена знает и любит свой город и рассказывает очень увлеченно. Мне показалось, что она знает ответы на все вопросы. Время пролетело совершенно незаметно, мы получили представление об истории Минска, посмотрели все ключевые места. Елена великолепный рассказчик, прекрасно знает белорусскую поэзию и великолепно декламирует. Было истинное удовольствие гулять с ней по Минску!
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Г
Галина
Хорошая организация, Елена очень внимательно отнеслась к особенностям нашей группы (возраст от 13 до 70 лет, сложности с пешим передвижением) и все было сделано замечательно. Интересный рассказ, обширный маршрут. После этой экскурсии мы все влюбились в Минск, а для меня еще и открылся белорусский язык (экскурсия была на русском))
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