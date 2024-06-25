1 чел.
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скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2690025 555₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск открывается для вас
Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: По договоренности (от вашей гостиницы, вокзала)
4 июля в 14:00
5 июля в 09:00
от 14 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск на авто
Познакомиться с главными достопримечательностями города в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей-скансен: о народной жизни наглядно
Познакомиться с деревянным зодчеством и деревенским укладом в «самом белорусском музее Беларуси»
Начало: У вашего отеля
4 июля в 10:00
10 июля в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
7 июля в 08:30
8 июля в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир25 июня 2024Выражаем благодарность нашему гиду Наталье. Отличный профессионал, знание материала на очень высоком уровне, хорошее чувство юмора. Аккуратный водитель и приятная в общении.
- ССветлана15 июня 2024Прекрасная страна Беларусь, добрый и приветливый Минск! Раскрыть тайны истории и погрузиться в интереснейшие факты Великих князей нам помог Дмитрий
- ЕЕлена13 июня 2024Для нас экскурсию провел Александр, все очень понравилось. Александр увлекательно и интересно подает материал, как для взрослых, так и для детей. Элеоноре спасибо за организацию и выполнение наших пожеланий (на нашей машине, оплата переводом на Росс карту)
- ООксана13 июня 2024Благодарю за интересную экскурсию по замкам Несвиж и Мир и помощь в организации обеда для нашей группы.
- ССергей13 июня 2024Спасибо большое Наталье, очень уютно и гостеприимно. Единственное, лично мне не хватило интересных, необычных мест, каких-то запоминающихся и не стандартных фактов. Но если хочется хорошей классической экскурсии, то все отлично.
- ААлександр18 мая 2024Прогулка с Натальей была интересной: рассказала про все интересующие нас объекты, подстраивала экскурсию под наши запросы. Рекомендую
- ГГалина15 мая 2024Нам очень понравилась проведенная экскурсия. Все было интересно и познавательно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье. Очень грамотный, отзывчивый и позитивный человек. Рекомендую ее друзьям и знакомым.
- ППелагея30 апреля 2024Добрый день, Дмитрий это гид и экскурсовод от Бога, вся семья в восторге от того как информация была преподнесена. Это
- ККира22 апреля 2024Я в восторге от экскурсии!!! Всей нашей небольшой компании экскурсия понравилась! Марина очень интересно рассказала нам про главные достопримечательности, все слушали
- ТТатьяна10 апреля 2024Были на экскурсии семьей. Главные слушатели были дети 5 и 7 лет))) Экскурсия была интересна как детям, так и родителям! Легко! Интересно! Все супер! 🌸
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «От вашего отеля»
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