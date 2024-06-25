Экскурсии от вашего отеля в Минске

Найдено 6 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Минске, цены от 11 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по замкам Беларуси
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
151 отзыв
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2690025 555 за всё до 6 чел.
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Популярное предложение
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 500 за всё до 3 чел.
Минск открывается для вас
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Минск открывается для вас
Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: По договоренности (от вашей гостиницы, вокзала)
4 июля в 14:00
5 июля в 09:00
от 14 500 за всё до 6 чел.
Минск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Минск на авто
Познакомиться с главными достопримечательностями города в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
13 000 за всё до 6 чел.
Музей-скансен: о народной жизни наглядно
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Музей-скансен: о народной жизни наглядно
Познакомиться с деревянным зодчеством и деревенским укладом в «самом белорусском музее Беларуси»
Начало: У вашего отеля
4 июля в 10:00
10 июля в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
7 июля в 08:30
8 июля в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    25 июня 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Выражаем благодарность нашему гиду Наталье. Отличный профессионал, знание материала на очень высоком уровне, хорошее чувство юмора. Аккуратный водитель и приятная в общении.
  • С
    Светлана
    15 июня 2024
    Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
    Прекрасная страна Беларусь, добрый и приветливый Минск! Раскрыть тайны истории и погрузиться в интереснейшие факты Великих князей нам помог Дмитрий
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    - великолепный рассказчик, знаток истории и чудесный собеседник! А еще отличное чувство юмора и преданность своему делу, позволили нам насладиться красотами и достопримечательностями Минска и очень теплого и душевного Гродно. Надеемся на последующее сотрудничество в освоении других уголков Белорусии. Выражаем слова благодарности за чудесное путешествие и высокий профессионализм! Однозначно рекомендуем Дмитрия!!!

  • Е
    Елена
    13 июня 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Для нас экскурсию провел Александр, все очень понравилось. Александр увлекательно и интересно подает материал, как для взрослых, так и для детей. Элеоноре спасибо за организацию и выполнение наших пожеланий (на нашей машине, оплата переводом на Росс карту)
    Для нас экскурсию провел Александр, все очень понравилось. Александр увлекательно и интересно подает материал, как для взрослых, так и для детейДля нас экскурсию провел Александр, все очень понравилось. Александр увлекательно и интересно подает материал, как для взрослых, так и для детейДля нас экскурсию провел Александр, все очень понравилось. Александр увлекательно и интересно подает материал, как для взрослых, так и для детей
  • О
    Оксана
    13 июня 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Благодарю за интересную экскурсию по замкам Несвиж и Мир и помощь в организации обеда для нашей группы.
  • С
    Сергей
    13 июня 2024
    История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
    Спасибо большое Наталье, очень уютно и гостеприимно. Единственное, лично мне не хватило интересных, необычных мест, каких-то запоминающихся и не стандартных фактов. Но если хочется хорошей классической экскурсии, то все отлично.
  • А
    Александр
    18 мая 2024
    История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
    Прогулка с Натальей была интересной: рассказала про все интересующие нас объекты, подстраивала экскурсию под наши запросы. Рекомендую
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
    Нам очень понравилась проведенная экскурсия. Все было интересно и познавательно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье. Очень грамотный, отзывчивый и позитивный человек. Рекомендую ее друзьям и знакомым.
  • П
    Пелагея
    30 апреля 2024
    Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
    Добрый день, Дмитрий это гид и экскурсовод от Бога, вся семья в восторге от того как информация была преподнесена. Это
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    было восхитительно дети не отходили, слушали…,а это на минуточку 4 часа. Наша семья побывала в исторической саге о Менске/Минске. Дмитрий, низкий Вам поклон и исторических завоеваний знаний. 👌 Обаятельно вернемся к вам!

  • К
    Кира
    22 апреля 2024
    Минск открывается для вас
    Я в восторге от экскурсии!!! Всей нашей небольшой компании экскурсия понравилась! Марина очень интересно рассказала нам про главные достопримечательности, все слушали
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    рассказ. За 3 ч успели очень много; интересных фактов, впечатлений и знаний огромное количество! Марина прекрасно знает город и могла ответить на любой вопрос. Маршрут был спланирован очень удачно и удобно, с учётом наших пожеланий. Забрали и высадили в удобном нам месте. В том числе, и благодаря данной экскурсии, остались наилучшие впечатления от города, он волшебный:) Марина, спасибо большое за организацию и проведение экскурсии!!! Буду рада увидеться вновь! Однозначно рекомендую!!! Отдельное спасибо за новейший микроавтобус, чистый и приятный, а также спасибо аккуратному водителю!!!

    Я в восторге от экскурсии!!! Всей нашей небольшой компании экскурсия понравилась!Я в восторге от экскурсии!!! Всей нашей небольшой компании экскурсия понравилась!Я в восторге от экскурсии!!! Всей нашей небольшой компании экскурсия понравилась!
  • Т
    Татьяна
    10 апреля 2024
    Минск открывается для вас
    Были на экскурсии семьей. Главные слушатели были дети 5 и 7 лет))) Экскурсия была интересна как детям, так и родителям! Легко! Интересно! Все супер! 🌸

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «От вашего отеля»

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  2. История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
  3. Минск открывается для вас
  4. Минск на авто
  5. Музей-скансен: о народной жизни наглядно
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Хатынь
Сколько стоит экскурсия по Минску в июле 2024
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