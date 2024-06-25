В Владимир Путешествие по замкам Беларуси Выражаем благодарность нашему гиду Наталье. Отличный профессионал, знание материала на очень высоком уровне, хорошее чувство юмора. Аккуратный водитель и приятная в общении.

С Светлана Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску читать дальше - великолепный рассказчик, знаток истории и чудесный собеседник! А еще отличное чувство юмора и преданность своему делу, позволили нам насладиться красотами и достопримечательностями Минска и очень теплого и душевного Гродно. Надеемся на последующее сотрудничество в освоении других уголков Белорусии. Выражаем слова благодарности за чудесное путешествие и высокий профессионализм! Однозначно рекомендуем Дмитрия!!! Прекрасная страна Беларусь, добрый и приветливый Минск! Раскрыть тайны истории и погрузиться в интереснейшие факты Великих князей нам помог Дмитрий

Е Елена Путешествие по замкам Беларуси Для нас экскурсию провел Александр, все очень понравилось. Александр увлекательно и интересно подает материал, как для взрослых, так и для детей. Элеоноре спасибо за организацию и выполнение наших пожеланий (на нашей машине, оплата переводом на Росс карту)

О Оксана Путешествие по замкам Беларуси Благодарю за интересную экскурсию по замкам Несвиж и Мир и помощь в организации обеда для нашей группы.

С Сергей История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску Спасибо большое Наталье, очень уютно и гостеприимно. Единственное, лично мне не хватило интересных, необычных мест, каких-то запоминающихся и не стандартных фактов. Но если хочется хорошей классической экскурсии, то все отлично.

А Александр История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску Прогулка с Натальей была интересной: рассказала про все интересующие нас объекты, подстраивала экскурсию под наши запросы. Рекомендую

Г Галина История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску Нам очень понравилась проведенная экскурсия. Все было интересно и познавательно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье. Очень грамотный, отзывчивый и позитивный человек. Рекомендую ее друзьям и знакомым.

П Пелагея Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску читать дальше было восхитительно дети не отходили, слушали…,а это на минуточку 4 часа. Наша семья побывала в исторической саге о Менске/Минске. Дмитрий, низкий Вам поклон и исторических завоеваний знаний. 👌 Обаятельно вернемся к вам! Добрый день, Дмитрий это гид и экскурсовод от Бога, вся семья в восторге от того как информация была преподнесена. Это

К Кира Минск открывается для вас читать дальше рассказ. За 3 ч успели очень много; интересных фактов, впечатлений и знаний огромное количество! Марина прекрасно знает город и могла ответить на любой вопрос. Маршрут был спланирован очень удачно и удобно, с учётом наших пожеланий. Забрали и высадили в удобном нам месте. В том числе, и благодаря данной экскурсии, остались наилучшие впечатления от города, он волшебный:) Марина, спасибо большое за организацию и проведение экскурсии!!! Буду рада увидеться вновь! Однозначно рекомендую!!! Отдельное спасибо за новейший микроавтобус, чистый и приятный, а также спасибо аккуратному водителю!!! Я в восторге от экскурсии!!! Всей нашей небольшой компании экскурсия понравилась! Марина очень интересно рассказала нам про главные достопримечательности, все слушали