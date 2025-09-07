Наша экскурсия поможет вам расширить знания о витебской художественной школе. Вы поймёте, как она повлияла на мировую культуру и какие отпечатки оставила в судьбе белорусского народа. Мы посетим дом, где прошли детские и юношеские годы художника, поговорим о его творчестве, а также о самом Витебске и истории города.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Витебск и городская ратуша

Вы прогуляетесь по одному из самых древних городов Беларуси и одному из центров православной веры в Речи Посполитой. Увидите символ города — ратушу. Я расскажу, как на территории Беларуси появилось первое государство — Полоцкое княжество. Поговорим об истории восточной части страны, древних княжествах и торговом пути «из варяг в греки».

Дом-музей Марка Шагала

Вы побываете в знаменитом доме на Покровской улице, где художник встретил детство и юность. Это здание на правом берегу Западной Двины в начале 1900-х годов построил отец живописца. Во время войны кирпичное здание сильно пострадало от бомбёжек и пожара, но чудом сохранилось.

Интерактивный музей

Музей Витебского народного художественного училища посвящён истории русского авангарда, творчеству Шагала, Малевича, Лисицкого и объединения УНОВИС. С помощью мультимедийного оборудования музей погружает посетителей в искусство 19–20 веков.

Организационные детали