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Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала

Познакомиться с городом, подарившем миру знаменитого художника-авангардиста
Наша экскурсия поможет вам расширить знания о витебской художественной школе.

Вы поймёте, как она повлияла на мировую культуру и какие отпечатки оставила в судьбе белорусского народа.

Мы посетим дом, где прошли детские и юношеские годы художника, поговорим о его творчестве, а также о самом Витебске и истории города.
Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала
Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала
Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала

Описание экскурсии

Витебск и городская ратуша

Вы прогуляетесь по одному из самых древних городов Беларуси и одному из центров православной веры в Речи Посполитой. Увидите символ города — ратушу. Я расскажу, как на территории Беларуси появилось первое государство — Полоцкое княжество. Поговорим об истории восточной части страны, древних княжествах и торговом пути «из варяг в греки».

Дом-музей Марка Шагала

Вы побываете в знаменитом доме на Покровской улице, где художник встретил детство и юность. Это здание на правом берегу Западной Двины в начале 1900-х годов построил отец живописца. Во время войны кирпичное здание сильно пострадало от бомбёжек и пожара, но чудом сохранилось.

Интерактивный музей

Музей Витебского народного художественного училища посвящён истории русского авангарда, творчеству Шагала, Малевича, Лисицкого и объединения УНОВИС. С помощью мультимедийного оборудования музей погружает посетителей в искусство 19–20 веков.

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте, остаток суммы нужно предать гиду в белорусских рублях по курсу на день проведения экскурсии
  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Skoda Rapid, Volkswagen Polo или Volkswagen Golf
  • Дополнительно оплачиваются билеты: в дом-музей Марка Шагала — 200 ₽ за чел., в ратушу (краеведческий музей) — 200 ₽ за чел., интерактивный музей — 200 ₽ за чел., на башню Витебской ратуши — 250 ₽ за чел.
  • Могу встретить вас в Минске на железнодорожном вокзале или в аэропорту — подробности в переписке
  • Дорога из Минска до Витебска займёт 3,5 часа
  • По запросу можно добавить в маршрут другие города и достопримечательности: Хатынь, Полоцк, Орша и музей-усадьбу Ильи Репина в Здравнёво. Время и стоимость экскурсии увеличится. Детали уточняйте в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 1553 туристов
Я гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру. На своих авторских экскурсиях покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь историями людей, зданий и
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городов, помогу окунуться в настоящую Беларусь. Программы подойдут ценителям необычных маршрутов, тем, кто любит узнавать историю через архитектуру, мелкие детали и непарадные достопримечательности, а также тем, кто приезжает в Беларусь не первый раз и хочет открыть для себя новые места.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Вести экскурсию 12 часов и при этом вести автомобиль - это совсем не просто. Иван справился блестяще с данной задачей, рассказал помимо главной линии экскурсии много полезного и интересного. Подстроился под наши пожелания и добавил к запланированному маршруту пару мест связанных с живописью и искусством М. Шагала. Мы остались очень довольны! Рекомендуем.
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Юлия
Экскурсия -это фантастика!
Я влюбилась в Витебск! Я обязательно приеду туда еще не один раз и пройду по улочкам Витебска, обязательно в сопровождении гида Ивана. Он настолько поразил меня своей эрудицией, любовью к своему делу, что я просто в восторге!
Спасибо большое Ивану! Обязательно расскажу и порекомендую его всем своим друзьям и знакомым.
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