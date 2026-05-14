Витебск — красивый город на севере Беларуси и один из древнейших центров страны.
Мы отвезём вас туда, чтобы вы в своём темпе прогулялись по его улочкам, зашли в музеи, посидели в местных ресторанах и почувствовали, как здесь переплетаются прошлое и современность.
Описание трансфер
Путь от Минска до Витебска займёт ~3 ч. По прибытии вы отправитесь в самостоятельное путешествие — и увидите:
- Старый город с вымощенной брусчаткой пешеходной улицей
- исторические здания, в которых сегодня располагаются кафе и сувенирные лавки
- Успенский собор начала 21 века в стиле виленского барокко
- площадь Тысячелетия и Национальный драмтеатр
- дом Марка Шагала — музей, посвящённый жизни и творчеству авангардиста
- и многое другое
А после мы отвезём вас обратно в Минск.
Организационные детали
- Едем на Volkswagen Passat, Chevrolet Malibu или автомобиле аналогичного класса
- Музеи, рестораны и личные покупки оплачиваются дополнительно и по желанию
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 20. Детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 859 туристов
Я организую путешествия и экскурсии по всей Беларуси. Работаю сам и сотрудничаю с лучшими гидами и водителями. Мы любим свою страну и готовы поделиться этой любовью с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
До Витебска нас сопровождал Александр. Автомобиль комфортабельный, всё четко по графику, все наши пожелания были учтены, благодаря этому смогли посетить все запланированные в Витебске места. Бонусом была познавательная беседа с Александром, узнали много интересных фактов о жизни в Беларуси. С удовольствием воспользуемся услугами в следующий раз и будем рекомендовать всем знакомым.
