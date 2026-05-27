Полоцк и Витебск — два самых атмосферных города на севере Беларуси.
Самостоятельно добраться до них за один день сложно: между городами почти пять часов дороги, а логистика отнимает силы и время.
Я организую для вас трансфер из любой точки Минска — чтобы путешествие прошло по удобному маршруту, без усталости и головной боли.
Описание трансфер
Полоцк — город-легенда
Дорога из Минска до Полоцка займёт около 3 часов. Вы окажетесь в самом древнем городе Беларуси, где история старше многих европейских столиц. Увидите величественный Софийский собор, почувствуете атмосферу Спасо-Евфросиниевского монастыря и прикоснётесь к загадочным Борисовым камням.
Время на самостоятельный осмотр — 2–3 часа.
Витебск — город-мечта
Затем отправимся в Витебск (ещё 1,5 часа пути). Это город, вдохновлявший Марка Шагала: вы прогуляетесь по улочкам, помнящим великого художника, увидите Ратушную площадь и Успенский собор с видом на Западную Двину.
Время на самостоятельный осмотр — 2–3 часа.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле комфорт-класса
- В стоимость поездки входит трансфер (без экскурсионного обслуживания). Вход в музеи оплачивается на месте (по желанию)
- При необходимости можно установить детское кресло
- В автомобиле будет негазированная вода
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Минске
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я представляю команду профессионалов, знающих и любящих своё дело. Мы с огромным удовольствием, надёжно и комфортно доставим вас в любую точку нашей прекрасной страны!
