Лесные тайны и новогодние чудеса: экскурсия в Беловежскую пущу и резиденцию

Приглашаем отправиться в самое сердце зимней сказки! Забудем о городской суете и шагнем в заснеженную магию Беловежской пущи — древнейшего леса Европы, где вековые дубы помнят былинных великанов.

Здесь, среди заповедной
тишины, Вас ждет тайна: волшебное Поместье Деда Мороза. Пройдем тропой чудес, загадаем желание у 12-метровой елки, почувствуем дыхание природы и встретимся с самим волшебником.

Это не просто экскурсия — это путешествие в мир, где оживают детские мечты, а лес шепчет новогодние секреты.

Описание экскурсии

Программа тура:

  • В Пу­ще Вы по­се­ти­те праздничное поместье Деда Мороза, ска­зоч­ную усадь­бу с мно­го­чис­лен­ны­ми по­строй­ка­ми и сюр­при­за­ми. По­ме­стье рас­по­ло­же­но в глу­би­не Бе­ло­веж­ской пу­щи, его пло­щадь со­став­ля­ет 15 га. Подарки от дедушки гарантированы детям и взрослым.
  • Затем нас ждёт вкусный обед в ре­сто­ра­не.
  • И конечно же, у вас будет сво­бод­ное вре­мя для фо­то­гра­фи­ро­ва­ния и по­куп­ки су­ве­ни­ров из де­ре­ва, гли­ны, со­лом­ки.
  • После обеда мы познакомимся с обитателями пущи посетив вольеры с животными. Увидим величественных зубров в естественной среде обитания, грациозных оленей, косуль, диких кабанов и других лесных жителей. У Вас будет возможность сделать уникальные фотографии.
  • Завершением нашей экскурсии станет посещение Музея Природы. Там Вас будут ожидать интерактивные экспозиции с диорамами животных в естественной среде, история пущи от ледникового периода до наших дней, мультимедийные инсталляции с голосами птиц и зверей. Важная информация:• Оплата производится гиду перед началом экскурсии белорусскими рублями.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Беловежская пуща
  • Поместье Деда Мороза
  • Вольеры с животными
  • Музей Природы
Что включено
  • Транспортное сопровождение
  • Услуги аттестованного экскурсовода по всему маршруту
  • Входные билеты + экскурсия-анимация в резиденцию белорусского Деда Мороза
  • Входные билеты в вольеры с животными
  • Входные билеты + экскурсия в Музее Природы
Что не входит в цену
  • Обед (30 BYN на человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советская улица, 15
Завершение: Ул. Советская 15, у входа в Костёл святого Симеона и святой Елены
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Минска

