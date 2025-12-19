Приглашаем отправиться в самое сердце зимней сказки! Забудем о городской суете и шагнем в заснеженную магию Беловежской пущи — древнейшего леса Европы, где вековые дубы помнят былинных великанов.
Описание экскурсии
Программа тура:
- В Пуще Вы посетите праздничное поместье Деда Мороза, сказочную усадьбу с многочисленными постройками и сюрпризами. Поместье расположено в глубине Беловежской пущи, его площадь составляет 15 га. Подарки от дедушки гарантированы детям и взрослым.
- Затем нас ждёт вкусный обед в ресторане.
- И конечно же, у вас будет свободное время для фотографирования и покупки сувениров из дерева, глины, соломки.
- После обеда мы познакомимся с обитателями пущи посетив вольеры с животными. Увидим величественных зубров в естественной среде обитания, грациозных оленей, косуль, диких кабанов и других лесных жителей. У Вас будет возможность сделать уникальные фотографии.
- Завершением нашей экскурсии станет посещение Музея Природы. Там Вас будут ожидать интерактивные экспозиции с диорамами животных в естественной среде, история пущи от ледникового периода до наших дней, мультимедийные инсталляции с голосами птиц и зверей. Важная информация:• Оплата производится гиду перед началом экскурсии белорусскими рублями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Беловежская пуща
- Поместье Деда Мороза
- Вольеры с животными
- Музей Природы
Что включено
- Транспортное сопровождение
- Услуги аттестованного экскурсовода по всему маршруту
- Входные билеты + экскурсия-анимация в резиденцию белорусского Деда Мороза
- Входные билеты в вольеры с животными
- Входные билеты + экскурсия в Музее Природы
Что не входит в цену
- Обед (30 BYN на человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советская улица, 15
Завершение: Ул. Советская 15, у входа в Костёл святого Симеона и святой Елены
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
