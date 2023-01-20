2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Новый год и Рождество в Минске
Навестить праздничные ярмарки и познакомиться с местными традициями во время прогулки по центру
Начало: у здания ЖД вокзала
«На носу Новый год и Рождество — время, когда становится особенно заметен национальный колорит»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
27 дек в 11:00
1900₽ за человека
16 часов
Групповая
Беловежская пуща: к Деду Морозу и зубрам
Откройте для себя магию Беловежской пущи: древние леса, зубры и сказочное поместье Деда Мороза ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша)
«Ожившей сказкой Беловежской пущи является Поместье белорусского Деда Мороза, где можно окунуться в волшебный чарующий мир, созданный умелыми руками мастеров — резчиков по дереву»
Расписание: 30 декабря 2024 года, 2 января 2025 года и 5 января 2025 года в 07:00.
30 дек в 07:00
2 янв в 07:00
250Br за человека
1 час
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка «Волшебство новогоднего Минска»
Пройтись по сказочно украшенному городу с профессиональным фотографом
Начало: У метро «Октябрьская»
«На Новый год и Рождество белорусская столица наряжается: громадная центральная ёлка, ярмарки, обилие гирлянд, бесчисленные зеркальные новогодние шары — всё это вызывает восторг и погружает в атмосферу праздника»
Завтра в 10:00
27 дек в 10:00
9000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина20 января 2023В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущуЧудесная экскурсия, спасибо большое, отличная организация.
- ММария6 января 2023В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущуПутешествие к Деду Морозу получилось впечатляющим. Дети остались очень довольны и кажется не перестали верить в сказки). Нам повезло с
- ООльга30 декабря 2022В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущуСпасибо за экскурсию, о некоторых моментах подробнее: 1. Дорога долгая, пролетела незаметно, т. к. гид в пути не молчал, а рассказывал
- ЮЮлия6 апреля 2019Новогодняя экскурсия в СулуПросто супер! Спасибо за хороший отдых и море впечатлений! Очень рада, что есть такие экскурсии! Спасибо Вам за это!)))
- ЕЕлена10 октября 2018Новогодняя экскурсия в СулуХотелось бы чуть-чуть больше времени на покупку сувениров
- ИИнна30 мая 2017Новогодняя экскурсия в СулуВсе очень хорошо. Лютых Степан Андреевич прекрасный экскурсовод. Все доступно и понятно в предоставлении информации не только взрослым, но и
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит экскурсия по Минску в декабре 2024
Сейчас в Минске в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 9000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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