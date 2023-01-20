Встречаем Новый Год 2025 в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Минске, цены от 250 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новый год и Рождество в Минске
Пешая
7 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Новый год и Рождество в Минске
Навестить праздничные ярмарки и познакомиться с местными традициями во время прогулки по центру
Начало: у здания ЖД вокзала
«На носу Новый год и Рождество — время, когда становится особенно заметен национальный колорит»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
27 дек в 11:00
1900 за человека
Беловежская пуща: к Деду Морозу и зубрам
На автобусе
16 часов
Групповая
Беловежская пуща: к Деду Морозу и зубрам
Откройте для себя магию Беловежской пущи: древние леса, зубры и сказочное поместье Деда Мороза ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша)
«Ожившей сказкой Беловежской пущи является Поместье белорусского Деда Мороза, где можно окунуться в волшебный чарующий мир, созданный умелыми руками мастеров — резчиков по дереву»
Расписание: 30 декабря 2024 года, 2 января 2025 года и 5 января 2025 года в 07:00.
30 дек в 07:00
2 янв в 07:00
250Br за человека
Фотопрогулка «Волшебство новогоднего Минска»
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка «Волшебство новогоднего Минска»
Пройтись по сказочно украшенному городу с профессиональным фотографом
Начало: У метро «Октябрьская»
«На Новый год и Рождество белорусская столица наряжается: громадная центральная ёлка, ярмарки, обилие гирлянд, бесчисленные зеркальные новогодние шары — всё это вызывает восторг и погружает в атмосферу праздника»
Завтра в 10:00
27 дек в 10:00
9000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    20 января 2023
    В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущу
    Чудесная экскурсия, спасибо большое, отличная организация.
  • М
    Мария
    6 января 2023
    В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущу
    Путешествие к Деду Морозу получилось впечатляющим. Дети остались очень довольны и кажется не перестали верить в сказки). Нам повезло с
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    погодой, было очень много снега и это прям добавляло чудес. Рекомендуем тепло одеваться, почти весь день провели на улице в заповеднике, грелись чаем на травах из самовара, зубры прям были 50 см от нас!

  • О
    Ольга
    30 декабря 2022
    В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущу
    Спасибо за экскурсию, о некоторых моментах подробнее: 1. Дорога долгая, пролетела незаметно, т. к. гид в пути не молчал, а рассказывал
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    очень много о Белоруси, а на обратном пути смотрели фильм. 2. Все экскурсии включены, все билеты включены, обед включен, нам не нужно было ни за что платить в дороге, как это часто бывает в компаниях 3. Нужно тепло одеваться, много гуляли на открытых участках в лесу. Людей много, есть очереди, но это понятно, главное как себя настроишь. Мы были на позитиве, никуда не спешили. Воздух прекрасный, животные как в сказке. 4. Приехали довольно поздно, проблем вызвать такси с вокзала не было. Не пожалели, что решились на такое путешествие, теперь рассматриваем тысячи фото)

  • Ю
    Юлия
    6 апреля 2019
    Новогодняя экскурсия в Сулу
    Просто супер! Спасибо за хороший отдых и море впечатлений! Очень рада, что есть такие экскурсии! Спасибо Вам за это!)))
  • Е
    Елена
    10 октября 2018
    Новогодняя экскурсия в Сулу
    Хотелось бы чуть-чуть больше времени на покупку сувениров
  • И
    Инна
    30 мая 2017
    Новогодняя экскурсия в Сулу
    Все очень хорошо. Лютых Степан Андреевич прекрасный экскурсовод. Все доступно и понятно в предоставлении информации не только взрослым, но и
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    детям. При заказе у Вас новой экскурсии хотелось иметь гидом Степана Андреевича. Спасибо ему. Замечаний к автобусу нет. Водитель Владимир (как был представлен) вошел в создавшуюся ситуацию и с его стороны никаких нареканий или недоброжелательности не было. Ему огромное СПАСИБО.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Новогодние 2025»

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  3. Фотопрогулка «Волшебство новогоднего Минска»
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  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в декабре 2024
Сейчас в Минске в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 9000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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