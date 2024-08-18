6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
Отправиться на поиски природы за пределы столицы и побывать в одном из древнейших городов на Руси
Начало: Ул. Сторожовская
«Он был основан в 985 году: до нашего времени сохранились его средневековые памятники — замковый вал и Спасо-Преображенский собор 16 века, а также костёл Рождества Девы Марии в стиле барокко»
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка «Волшебство новогоднего Минска»
Пройтись по сказочно украшенному городу с профессиональным фотографом
Начало: У метро «Октябрьская»
«На Новый год и Рождество белорусская столица наряжается: громадная центральная ёлка, ярмарки, обилие гирлянд, бесчисленные зеркальные новогодние шары — всё это вызывает восторг и погружает в атмосферу праздника»
Завтра в 10:00
14 дек в 10:00
9000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Праздничный Минск: огни ночного города
Увидеть городскую иллюминацию и ощутить приближение праздника
«Но в Минске на несколько туманных дней больше, поэтому поздней осенью и зимой он приобретает оттенок питерской грусти»
23 дек в 18:00
24 дек в 18:00
8900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся18 августа 2024В целом экскурсия хорошая, мне не хватило содержательной части, это больше похоже на прогулку. Можно брать, если все основные места уже видели.
- ИИрина21 июля 2024Одна из самых интересных экскурсий. Александр очень эрудированный экскурсовод. Узнали много интересного о Беларуси. Тем, кто хочет увидеть страну изнутри, рекомендую.
- ВВера18 октября 2023это была наша вторая экскурсия с Александром. Поездка по окрестностям Минска получилась очень интересная! . Маршрут продуман, все рядышком. Полюбовались
- ККатерина20 января 2023В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущуЧудесная экскурсия, спасибо большое, отличная организация.
- ММария6 января 2023В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущуПутешествие к Деду Морозу получилось впечатляющим. Дети остались очень довольны и кажется не перестали верить в сказки). Нам повезло с
- ООльга30 декабря 2022В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущуСпасибо за экскурсию, о некоторых моментах подробнее: 1. Дорога долгая, пролетела незаметно, т. к. гид в пути не молчал, а рассказывал
- ЮЮлия6 апреля 2019Новогодняя экскурсия в СулуПросто супер! Спасибо за хороший отдых и море впечатлений! Очень рада, что есть такие экскурсии! Спасибо Вам за это!)))
- ЕЕлена10 октября 2018Новогодняя экскурсия в СулуХотелось бы чуть-чуть больше времени на покупку сувениров
- ИИнна30 мая 2017Новогодняя экскурсия в СулуВсе очень хорошо. Лютых Степан Андреевич прекрасный экскурсовод. Все доступно и понятно в предоставлении информации не только взрослым, но и
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Зимние»
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