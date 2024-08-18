Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Минску

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Минске, цены от 8900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
На машине
4 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
Отправиться на поиски природы за пределы столицы и побывать в одном из древнейших городов на Руси
Начало: Ул. Сторожовская
«Он был основан в 985 году: до нашего времени сохранились его средневековые памятники — замковый вал и Спасо-Преображенский собор 16 века, а также костёл Рождества Девы Марии в стиле барокко»
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
17 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка «Волшебство новогоднего Минска»
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка «Волшебство новогоднего Минска»
Пройтись по сказочно украшенному городу с профессиональным фотографом
Начало: У метро «Октябрьская»
«На Новый год и Рождество белорусская столица наряжается: громадная центральная ёлка, ярмарки, обилие гирлянд, бесчисленные зеркальные новогодние шары — всё это вызывает восторг и погружает в атмосферу праздника»
Завтра в 10:00
14 дек в 10:00
9000 за всё до 3 чел.
Праздничный Минск: огни ночного города
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Праздничный Минск: огни ночного города
Увидеть городскую иллюминацию и ощутить приближение праздника
«Но в Минске на несколько туманных дней больше, поэтому поздней осенью и зимой он приобретает оттенок питерской грусти»
23 дек в 18:00
24 дек в 18:00
8900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    18 августа 2024
    Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
    В целом экскурсия хорошая, мне не хватило содержательной части, это больше похоже на прогулку. Можно брать, если все основные места уже видели.
  • И
    Ирина
    21 июля 2024
    Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
    Одна из самых интересных экскурсий. Александр очень эрудированный экскурсовод. Узнали много интересного о Беларуси. Тем, кто хочет увидеть страну изнутри, рекомендую.
  • В
    Вера
    18 октября 2023
    Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
    это была наша вторая экскурсия с Александром. Поездка по окрестностям Минска получилась очень интересная! . Маршрут продуман, все рядышком. Полюбовались
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    осенней красотой природы, узнали много для себя нового и интересного из истории края. Александру наши пожелания дальнейших успехов, новых путешествий, новых впечатлений и чтобы все его мечты обязательно сбывались!

  • К
    Катерина
    20 января 2023
    В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущу
    Чудесная экскурсия, спасибо большое, отличная организация.
  • М
    Мария
    6 января 2023
    В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущу
    Путешествие к Деду Морозу получилось впечатляющим. Дети остались очень довольны и кажется не перестали верить в сказки). Нам повезло с
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    погодой, было очень много снега и это прям добавляло чудес. Рекомендуем тепло одеваться, почти весь день провели на улице в заповеднике, грелись чаем на травах из самовара, зубры прям были 50 см от нас!

  • О
    Ольга
    30 декабря 2022
    В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущу
    Спасибо за экскурсию, о некоторых моментах подробнее: 1. Дорога долгая, пролетела незаметно, т. к. гид в пути не молчал, а рассказывал
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    очень много о Белоруси, а на обратном пути смотрели фильм. 2. Все экскурсии включены, все билеты включены, обед включен, нам не нужно было ни за что платить в дороге, как это часто бывает в компаниях 3. Нужно тепло одеваться, много гуляли на открытых участках в лесу. Людей много, есть очереди, но это понятно, главное как себя настроишь. Мы были на позитиве, никуда не спешили. Воздух прекрасный, животные как в сказке. 4. Приехали довольно поздно, проблем вызвать такси с вокзала не было. Не пожалели, что решились на такое путешествие, теперь рассматриваем тысячи фото)

  • Ю
    Юлия
    6 апреля 2019
    Новогодняя экскурсия в Сулу
    Просто супер! Спасибо за хороший отдых и море впечатлений! Очень рада, что есть такие экскурсии! Спасибо Вам за это!)))
  • Е
    Елена
    10 октября 2018
    Новогодняя экскурсия в Сулу
    Хотелось бы чуть-чуть больше времени на покупку сувениров
  • И
    Инна
    30 мая 2017
    Новогодняя экскурсия в Сулу
    Все очень хорошо. Лютых Степан Андреевич прекрасный экскурсовод. Все доступно и понятно в предоставлении информации не только взрослым, но и
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    детям. При заказе у Вас новой экскурсии хотелось иметь гидом Степана Андреевича. Спасибо ему. Замечаний к автобусу нет. Водитель Владимир (как был представлен) вошел в создавшуюся ситуацию и с его стороны никаких нареканий или недоброжелательности не было. Ему огромное СПАСИБО.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Зимние»

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  3. Праздничный Минск: огни ночного города
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  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в декабре 2024
Сейчас в Минске в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 8900 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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