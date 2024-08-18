читать дальше

очень много о Белоруси, а на обратном пути смотрели фильм. 2. Все экскурсии включены, все билеты включены, обед включен, нам не нужно было ни за что платить в дороге, как это часто бывает в компаниях 3. Нужно тепло одеваться, много гуляли на открытых участках в лесу. Людей много, есть очереди, но это понятно, главное как себя настроишь. Мы были на позитиве, никуда не спешили. Воздух прекрасный, животные как в сказке. 4. Приехали довольно поздно, проблем вызвать такси с вокзала не было. Не пожалели, что решились на такое путешествие, теперь рассматриваем тысячи фото)