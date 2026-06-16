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В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска

Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
В группе вы отправитесь из столицы на юго-запад, чтобы увидеть две достопримечательности, занимающие особое место в сердце белорусского народа. Это трагически известная Брестская крепость, где вы познакомитесь с историей подвига. И заповедный лес Беловежской пущи, красота и ценность которой раскроются в автобусном путешествии.
4.7
76 отзывов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска

Описание экскурсии

  • Переезд Минск-Брест (350 км).
  • Брестская крепость-герой
    Вам откроются трагические страницы самого начала войны, когда на рассвете 22 июня 1941 года гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца держал оборону в полном окружении. Уже на входе вас встретит пронзительный голос Ю. Левитана с правительственным сообщением о нападении на Советский Союз и песня А. Александрова «Священная война», ставшая гимном тех лет.
  • Музей Брестской крепости
    Здесь вы ознакомитесь с экспозицией, посвященной не только военным действиям 1941 года на территории крепости, но и истории ее строительства, а также крупнейшим сражениям Великой отечественной войны и освобождению Беларуси. В музее представлены археологические находки, произведения искусства, военные документы, фотографии и особо ценные мемориальные записи.
  • Свято-Николаевский гарнизонный собор
    Далее в программе — великолепный образец храма в ретроспективно-русском стиле, первое упоминание о котором относится еще к 1390 году. Вы услышите легенду о его основании и проследите историю церкви, в которой находилось одно из старейших в Беларуси кафедральных братств.
  • Обед в кафе.
  • Переезд в Каменюки, Беловежская пуща (57 км).
  • Обзорная экскурсия по Беловежской пуще
    Экскурсия проводится с остановками на маршруте для более подробного знакомства с отдельными объектами Национального парка. Во время экскурсии вы познакомитесь с особенностями первобытного леса, его растительным миром. Сможете полюбоваться различными ландшафтами, увидеть 600-летний дуб, 350-летнюю сосну, дуб-отшельник, место отдыха «Царская поляна», д. Лядские и многое другое.
  • Демонстрационные вольеры с дикими животными
    На площади около 20 га вы увидите основные виды животных, обитающих в заповеднике. Здесь вблизи можно не только рассмотреть лесных зверей, но и угостить кусочком хлеба, яблоком или веточкой привыкших к посетителям зубров, лосей, кабанов, тарпановидную лошадь или медведя.
  • Переезд в Минск (360 км).

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел.), услуги сопровождающего экскурсовода по всему маршруту, обзорная экскурсия по территории Брестской крепости, входные билеты в музей Брестской крепости и экскурсия по музею, обзорная экскурсия по пуще, входной билет в вольеры с животными, комплексный обед.
  • Доплата за экскурсию производится предварительно (не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии) онлайн картой МИР по ссылке организатора. Стоимость утверждена в белорусских рублях. При оплате картой стоимость в рос. руб. может незначительно отличаться от указанной на сайте в зависимости от курса банка, который выпустил вашу карту.
  • Сбор группы начинается за 15 минут до отправления.
  • Продолжительность экскурсии — 16,5 часов.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в субботу в 07:00

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет6980 ₽
Дети до 18 лет6840 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города на ж/д вокзале Минска
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 26650 туристов
Откройте для себя все многообразие культурных, исторических и архитектурных ценностей Беларуси, познакомьтесь с её традициями, загляните в уникальные музеи и туристические комплексы! Маршруты наших экскурсий подарят вам незабываемые эмоции и
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Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
14
3
3
2
2
1
Z
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось. Только обед немного разочаровал, все остальное на высоте: автобус удобный, рассказ интересный, узнали много нового.
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось. Только обед немного разочаровал, все остальное на высоте: автобус удобный,
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось. Только обед немного разочаровал, все остальное на высоте: автобус удобный,
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось. Только обед немного разочаровал, все остальное на высоте: автобус удобный,
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось. Только обед немного разочаровал, все остальное на высоте: автобус удобный,
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось. Только обед немного разочаровал, все остальное на высоте: автобус удобный,
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось. Только обед немного разочаровал, все остальное на высоте: автобус удобный,
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось. Только обед немного разочаровал, все остальное на высоте: автобус удобный,
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось. Только обед немного разочаровал, все остальное на высоте: автобус удобный,+1
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось. Только обед немного разочаровал, все остальное на высоте: автобус удобный,
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О
Очень интересная экскурсия. От масштаба мемориала захватывает дух. Во время рассказа гида еле сдерживали слёзы. Несмотря на длительность поездки практически не устали. Комфортно было в автобусе. Была возможность зарядить телефон во время пути. Рекомендую.
Очень интересная экскурсия. От масштаба мемориала захватывает дух. Во время рассказа гида еле сдерживали слёзы. Несмотря
Очень интересная экскурсия. От масштаба мемориала захватывает дух. Во время рассказа гида еле сдерживали слёзы. Несмотря
Очень интересная экскурсия. От масштаба мемориала захватывает дух. Во время рассказа гида еле сдерживали слёзы. Несмотря
Очень интересная экскурсия. От масштаба мемориала захватывает дух. Во время рассказа гида еле сдерживали слёзы. Несмотря
Очень интересная экскурсия. От масштаба мемориала захватывает дух. Во время рассказа гида еле сдерживали слёзы. Несмотря
Очень интересная экскурсия. От масштаба мемориала захватывает дух. Во время рассказа гида еле сдерживали слёзы. Несмотря
Очень интересная экскурсия. От масштаба мемориала захватывает дух. Во время рассказа гида еле сдерживали слёзы. Несмотря
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А
25.04.2026г. мы посетили данную экскурсию! Это не забываемые впечатления!!! Организация данного мероприятия проведена на высшем уровне, гид Наталья, сопровождающая нас из Минска заслуживает самых высших похвал - умная, внимательная, с
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чувством юмора и просто прекрасный человек!!! Все сотрудники, которые с нами общались - ПРЕКРАСНЫЕ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ!!! Обязательно посоветуем нашим знакомым и друзьям побывать на этой экскурсии! Выражаем огромную благодарность за ВАШ труд!!!

25.04.2026г. мы посетили данную экскурсию! Это не забываемые впечатления!!! Организация данного мероприятия проведена на высшем уровне,
25.04.2026г. мы посетили данную экскурсию! Это не забываемые впечатления!!! Организация данного мероприятия проведена на высшем уровне,
25.04.2026г. мы посетили данную экскурсию! Это не забываемые впечатления!!! Организация данного мероприятия проведена на высшем уровне,
25.04.2026г. мы посетили данную экскурсию! Это не забываемые впечатления!!! Организация данного мероприятия проведена на высшем уровне,
25.04.2026г. мы посетили данную экскурсию! Это не забываемые впечатления!!! Организация данного мероприятия проведена на высшем уровне,
25.04.2026г. мы посетили данную экскурсию! Это не забываемые впечатления!!! Организация данного мероприятия проведена на высшем уровне,
25.04.2026г. мы посетили данную экскурсию! Это не забываемые впечатления!!! Организация данного мероприятия проведена на высшем уровне,
25.04.2026г. мы посетили данную экскурсию! Это не забываемые впечатления!!! Организация данного мероприятия проведена на высшем уровне,+2
25.04.2026г. мы посетили данную экскурсию! Это не забываемые впечатления!!! Организация данного мероприятия проведена на высшем уровне,
25.04.2026г. мы посетили данную экскурсию! Это не забываемые впечатления!!! Организация данного мероприятия проведена на высшем уровне,
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Мария
Были на экскурсии с гидом Натальей. Прекрасный специалист, чудесная женщина. Ощущала себя в полной безопасности. Поездка прошла уютно, по-родному. Спасибо за такие эмоции!
Были на экскурсии с гидом Натальей. Прекрасный специалист, чудесная женщина. Ощущала себя в полной безопасности. Поездка
Были на экскурсии с гидом Натальей. Прекрасный специалист, чудесная женщина. Ощущала себя в полной безопасности. Поездка
Были на экскурсии с гидом Натальей. Прекрасный специалист, чудесная женщина. Ощущала себя в полной безопасности. Поездка
Были на экскурсии с гидом Натальей. Прекрасный специалист, чудесная женщина. Ощущала себя в полной безопасности. Поездка
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Вера
Всё отлично!!
Всё отлично!!
Всё отлично!!
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Мария
Экскурсия от 16.05. Редко ставлю оценку ниже 4, т. к. с удовольствием переношу долгие поездки, понимаю важность тайминга и не брежу замечаниями типа «не хватило места у окна на втором
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ряду слева», но все же хочется быть объективной и, возможно, полезной в том числе для будущих экскурсий. Почему 3:
- практически всю экскурсию уже с середины автобуса гида не было слышно. После просьбы говорить громче, гид постарался исправить ситуацию, прибавил громкость и какую-то часть действительно говорил в микрофон, который, кстати, исправно работал, но потом все вернулось на круги своя и снова что-либо расслышать могли только первые ряды, остальные только тогда, когда автобус ехал по исключительно гладкой дороге и не шумел (ну или гид все же поворачивался к микрофону). Кричать снова на весь автобус «говорите громче» не очень удобно, поэтому пришлось смириться и довольствоваться тем, что удалось уловить. Что касается пути обратно, то там мы просто ехали в тишине под шум дождя. Я не первый раз езжу именно с этой компанией и прекрасно знаю как душевно и на совесть проходят экскурсии, как на обратном пути гид каждому уделяет время, как советует что посмотреть, что попробовать, куда сходить и что привезти на память. Тут этого не было. Да, все устали, но минут 40 же можно уделить? А потом дать всем дремать по пути домой? Да, гид спросил есть ли вопросы, но опять-таки, если ты сидишь в середине и дальше, то даже если они и есть, то орать на весь салон, перекрикивая других и создавая гвалт, не хочется никому (поэтому тут явно расчет на то, что вопросов нет). Естественно все промолчали и гид от себя решил тоже ничего не добавлять. Кто-то писал, что другой гид включал «Беловежскую пущу». Отличная задумка, но нам такого, увы, не досталось. Я не сомневаюсь, что гид Сергей обладает огромным багажом знаний, но что-либо узнать смогли только рядом с ним сидящие и наш водитель. Также по санитарным остановкам. На пути обратно мы остановились на переполненной стоянке, где буквально перед нами высыпал целый автобус школьников. Нам выделили целых «щедрых» 15 минут! Все понимаю, тайминг, но гид же видел наплыв людей. Разве в таких случаях не делается поправка, чтобы туристам не пришлось выбирать: купить перекусить (ибо обед был в 12, а кушать в автобусе нельзя) или посетить уборную?! И в итоге едешь дальше или голодный, или максимально напряженный! При этом, буквально в 20 минутах от этой стоянки была практически пустая заправка, да еще и напротив фигуры зубра… думаю все смогли бы потерпеть минут 20, но с комфортом сделать все необходимое.
- Крепость. Тайминг был выстроен не удачно и отличался от более логичного в описании экскурсии. Сначала обед, потом свободное время (около часа), а потом только экскурсия и все (хотя после экскурсии тоже изначально обещалось свободное время, но по факту его было минут 15, чтобы только дойти до автобуса с другого конца крепости). Как итог, до экскурсии, будучи в крепости в первый раз, ты толком не понимаешь куда тебе идти и просто бесцельно бродишь по центральной площади цитадели, упуская из вида знаковые врата крепости и другие интересные места, потому что просто не знаешь где они находятся и рассчитываешь посетить их в обещанное время после экскурсии (зря, как оказалось). Посещение церкви на территории крепости - это не обязательный пункт экскурсии, а собственная, личная инициатива туриста. Хочешь - иди, хочешь - не иди. На экскурсии от мемориала тебе о ней скажут лишь пару слов, но внутрь с экскурсией ты не попадаешь, хотя, вроде как, ожидаешь. Сама экскурсия преимущественно проходила в стенах музея. Да, интересная экспозиция, но мы же приехали в Брестскую крепость! Хотелось бы больше времени проводить за пределами стен музея и воочию видеть места, на которых разворачивались трагические события июня 41, а не слушать о них в стенах музея, а по цитадели пробегаться чуть ли не бегом. Так, например, к памятнику Жажда мы даже не подошли - посмотрели на него издалека. Фото мемориала, приложенное к отзыву сделано в свободное время. Так бы его просто не было. Понятно, что все эти замечания к организации экскурсии от крепости, но будет здорово, если они так же будут услышаны. Это важное и знаковое место памяти и скорби! Место гордости за непокоренный народ-победитель! И ты понимаешь все горе тех дней видя следы пуль и разрыва бомб на руинах стен крепости, видя пронзительные памятники мемориала, а не аккуратные витрины музея.
- Беловежская пуща. Прекрасное место силы природы, но насладиться им из окна автобуса с ОДНОЙ крохотной, буквально пятиминутной остановкой, просто невозможно!! Да, я понимаю, что отпустить туристов в глухой лес - это потом искать их с МЧС, но лесом надо дышать! Пусть мы меньше увидим, но все же пройдем по нему с гидом пешком, а не на автобусе! Подышим его воздухом. Ну или открытые кары, с которыми посмотреть можно больше, но и подышать все же тоже. Автобус, мчащийся на скорости сквозь лес напрочь убивает всю его прелесть. По сути можно получить ровно то же (а то и большее) удовольствие и увидеть много диких животных и птиц, проезжая в Гродно через Налибокскую пущу, хотя она и не входит в программу той экскурсии. Далее вольеры с животными. Зубры, кабаны и олени, очевидно, чувствуют себя чудесно, для них это дом родной, а вот мишки, волки и еноты заметно нервничали и грустили. Ну, может, это так совпало, звери не обязаны развлекать туристов. Здесь хотелось бы чтобы кто-то сказал где можно купить корм и покормить животных. Но, увы, этой информации я не услышала.
Очень хочется, чтобы такая долгая и важная экскурсия не оставляла после себя всех этих вопросов и непониманий. Надеюсь отзыв будет чем-то полезным.

Экскурсия от 16.05. Редко ставлю оценку ниже 4, т. к. с удовольствием переношу долгие поездки, понимаю
Экскурсия от 16.05. Редко ставлю оценку ниже 4, т. к. с удовольствием переношу долгие поездки, понимаю
Экскурсия от 16.05. Редко ставлю оценку ниже 4, т. к. с удовольствием переношу долгие поездки, понимаю
Экскурсия от 16.05. Редко ставлю оценку ниже 4, т. к. с удовольствием переношу долгие поездки, понимаю
Экскурсия от 16.05. Редко ставлю оценку ниже 4, т. к. с удовольствием переношу долгие поездки, понимаю
Экскурсия от 16.05. Редко ставлю оценку ниже 4, т. к. с удовольствием переношу долгие поездки, понимаю
Экскурсия от 16.05. Редко ставлю оценку ниже 4, т. к. с удовольствием переношу долгие поездки, понимаю
Экскурсия от 16.05. Редко ставлю оценку ниже 4, т. к. с удовольствием переношу долгие поездки, понимаю
Диана
Диана
Ответ организатора:
Спасибо за подробный отзыв. Постараемся учесть ваши пожелания и обязательно примем к сведению замечания по маршруту.
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