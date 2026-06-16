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ряду слева», но все же хочется быть объективной и, возможно, полезной в том числе для будущих экскурсий. Почему 3:

- практически всю экскурсию уже с середины автобуса гида не было слышно. После просьбы говорить громче, гид постарался исправить ситуацию, прибавил громкость и какую-то часть действительно говорил в микрофон, который, кстати, исправно работал, но потом все вернулось на круги своя и снова что-либо расслышать могли только первые ряды, остальные только тогда, когда автобус ехал по исключительно гладкой дороге и не шумел (ну или гид все же поворачивался к микрофону). Кричать снова на весь автобус «говорите громче» не очень удобно, поэтому пришлось смириться и довольствоваться тем, что удалось уловить. Что касается пути обратно, то там мы просто ехали в тишине под шум дождя. Я не первый раз езжу именно с этой компанией и прекрасно знаю как душевно и на совесть проходят экскурсии, как на обратном пути гид каждому уделяет время, как советует что посмотреть, что попробовать, куда сходить и что привезти на память. Тут этого не было. Да, все устали, но минут 40 же можно уделить? А потом дать всем дремать по пути домой? Да, гид спросил есть ли вопросы, но опять-таки, если ты сидишь в середине и дальше, то даже если они и есть, то орать на весь салон, перекрикивая других и создавая гвалт, не хочется никому (поэтому тут явно расчет на то, что вопросов нет). Естественно все промолчали и гид от себя решил тоже ничего не добавлять. Кто-то писал, что другой гид включал «Беловежскую пущу». Отличная задумка, но нам такого, увы, не досталось. Я не сомневаюсь, что гид Сергей обладает огромным багажом знаний, но что-либо узнать смогли только рядом с ним сидящие и наш водитель. Также по санитарным остановкам. На пути обратно мы остановились на переполненной стоянке, где буквально перед нами высыпал целый автобус школьников. Нам выделили целых «щедрых» 15 минут! Все понимаю, тайминг, но гид же видел наплыв людей. Разве в таких случаях не делается поправка, чтобы туристам не пришлось выбирать: купить перекусить (ибо обед был в 12, а кушать в автобусе нельзя) или посетить уборную?! И в итоге едешь дальше или голодный, или максимально напряженный! При этом, буквально в 20 минутах от этой стоянки была практически пустая заправка, да еще и напротив фигуры зубра… думаю все смогли бы потерпеть минут 20, но с комфортом сделать все необходимое.

- Крепость. Тайминг был выстроен не удачно и отличался от более логичного в описании экскурсии. Сначала обед, потом свободное время (около часа), а потом только экскурсия и все (хотя после экскурсии тоже изначально обещалось свободное время, но по факту его было минут 15, чтобы только дойти до автобуса с другого конца крепости). Как итог, до экскурсии, будучи в крепости в первый раз, ты толком не понимаешь куда тебе идти и просто бесцельно бродишь по центральной площади цитадели, упуская из вида знаковые врата крепости и другие интересные места, потому что просто не знаешь где они находятся и рассчитываешь посетить их в обещанное время после экскурсии (зря, как оказалось). Посещение церкви на территории крепости - это не обязательный пункт экскурсии, а собственная, личная инициатива туриста. Хочешь - иди, хочешь - не иди. На экскурсии от мемориала тебе о ней скажут лишь пару слов, но внутрь с экскурсией ты не попадаешь, хотя, вроде как, ожидаешь. Сама экскурсия преимущественно проходила в стенах музея. Да, интересная экспозиция, но мы же приехали в Брестскую крепость! Хотелось бы больше времени проводить за пределами стен музея и воочию видеть места, на которых разворачивались трагические события июня 41, а не слушать о них в стенах музея, а по цитадели пробегаться чуть ли не бегом. Так, например, к памятнику Жажда мы даже не подошли - посмотрели на него издалека. Фото мемориала, приложенное к отзыву сделано в свободное время. Так бы его просто не было. Понятно, что все эти замечания к организации экскурсии от крепости, но будет здорово, если они так же будут услышаны. Это важное и знаковое место памяти и скорби! Место гордости за непокоренный народ-победитель! И ты понимаешь все горе тех дней видя следы пуль и разрыва бомб на руинах стен крепости, видя пронзительные памятники мемориала, а не аккуратные витрины музея.

- Беловежская пуща. Прекрасное место силы природы, но насладиться им из окна автобуса с ОДНОЙ крохотной, буквально пятиминутной остановкой, просто невозможно!! Да, я понимаю, что отпустить туристов в глухой лес - это потом искать их с МЧС, но лесом надо дышать! Пусть мы меньше увидим, но все же пройдем по нему с гидом пешком, а не на автобусе! Подышим его воздухом. Ну или открытые кары, с которыми посмотреть можно больше, но и подышать все же тоже. Автобус, мчащийся на скорости сквозь лес напрочь убивает всю его прелесть. По сути можно получить ровно то же (а то и большее) удовольствие и увидеть много диких животных и птиц, проезжая в Гродно через Налибокскую пущу, хотя она и не входит в программу той экскурсии. Далее вольеры с животными. Зубры, кабаны и олени, очевидно, чувствуют себя чудесно, для них это дом родной, а вот мишки, волки и еноты заметно нервничали и грустили. Ну, может, это так совпало, звери не обязаны развлекать туристов. Здесь хотелось бы чтобы кто-то сказал где можно купить корм и покормить животных. Но, увы, этой информации я не услышала.

Очень хочется, чтобы такая долгая и важная экскурсия не оставляла после себя всех этих вопросов и непониманий. Надеюсь отзыв будет чем-то полезным.