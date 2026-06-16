В группе вы отправитесь из столицы на юго-запад, чтобы увидеть две достопримечательности, занимающие особое место в сердце белорусского народа. Это трагически известная Брестская крепость, где вы познакомитесь с историей подвига. И заповедный лес Беловежской пущи, красота и ценность которой раскроются в автобусном путешествии.
Описание экскурсии
- Переезд Минск-Брест (350 км).
- Брестская крепость-герой
Вам откроются трагические страницы самого начала войны, когда на рассвете 22 июня 1941 года гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца держал оборону в полном окружении. Уже на входе вас встретит пронзительный голос Ю. Левитана с правительственным сообщением о нападении на Советский Союз и песня А. Александрова «Священная война», ставшая гимном тех лет.
- Музей Брестской крепости
Здесь вы ознакомитесь с экспозицией, посвященной не только военным действиям 1941 года на территории крепости, но и истории ее строительства, а также крупнейшим сражениям Великой отечественной войны и освобождению Беларуси. В музее представлены археологические находки, произведения искусства, военные документы, фотографии и особо ценные мемориальные записи.
- Свято-Николаевский гарнизонный собор
Далее в программе — великолепный образец храма в ретроспективно-русском стиле, первое упоминание о котором относится еще к 1390 году. Вы услышите легенду о его основании и проследите историю церкви, в которой находилось одно из старейших в Беларуси кафедральных братств.
- Обед в кафе.
- Переезд в Каменюки, Беловежская пуща (57 км).
- Обзорная экскурсия по Беловежской пуще
Экскурсия проводится с остановками на маршруте для более подробного знакомства с отдельными объектами Национального парка. Во время экскурсии вы познакомитесь с особенностями первобытного леса, его растительным миром. Сможете полюбоваться различными ландшафтами, увидеть 600-летний дуб, 350-летнюю сосну, дуб-отшельник, место отдыха «Царская поляна», д. Лядские и многое другое.
- Демонстрационные вольеры с дикими животными
На площади около 20 га вы увидите основные виды животных, обитающих в заповеднике. Здесь вблизи можно не только рассмотреть лесных зверей, но и угостить кусочком хлеба, яблоком или веточкой привыкших к посетителям зубров, лосей, кабанов, тарпановидную лошадь или медведя.
- Переезд в Минск (360 км).
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел.), услуги сопровождающего экскурсовода по всему маршруту, обзорная экскурсия по территории Брестской крепости, входные билеты в музей Брестской крепости и экскурсия по музею, обзорная экскурсия по пуще, входной билет в вольеры с животными, комплексный обед.
- Доплата за экскурсию производится предварительно (не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии) онлайн картой МИР по ссылке организатора. Стоимость утверждена в белорусских рублях. При оплате картой стоимость в рос. руб. может незначительно отличаться от указанной на сайте в зависимости от курса банка, который выпустил вашу карту.
- Сбор группы начинается за 15 минут до отправления.
- Продолжительность экскурсии — 16,5 часов.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в субботу в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|6980 ₽
|Дети до 18 лет
|6840 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города на ж/д вокзале Минска
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 26650 туристов
Откройте для себя все многообразие культурных, исторических и архитектурных ценностей Беларуси, познакомьтесь с её традициями, загляните в уникальные музеи и туристические комплексы! Маршруты наших экскурсий подарят вам незабываемые эмоции и
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 76 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Z
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось. Только обед немного разочаровал, все остальное на высоте: автобус удобный, рассказ интересный, узнали много нового.
+1
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О
Очень интересная экскурсия. От масштаба мемориала захватывает дух. Во время рассказа гида еле сдерживали слёзы. Несмотря на длительность поездки практически не устали. Комфортно было в автобусе. Была возможность зарядить телефон во время пути. Рекомендую.
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А
25.04.2026г. мы посетили данную экскурсию! Это не забываемые впечатления!!! Организация данного мероприятия проведена на высшем уровне, гид Наталья, сопровождающая нас из Минска заслуживает самых высших похвал - умная, внимательная, с
+2
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Были на экскурсии с гидом Натальей. Прекрасный специалист, чудесная женщина. Ощущала себя в полной безопасности. Поездка прошла уютно, по-родному. Спасибо за такие эмоции!
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Всё отлично!!
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Экскурсия от 16.05. Редко ставлю оценку ниже 4, т. к. с удовольствием переношу долгие поездки, понимаю важность тайминга и не брежу замечаниями типа «не хватило места у окна на втором
Диана
Ответ организатора:
Спасибо за подробный отзыв. Постараемся учесть ваши пожелания и обязательно примем к сведению замечания по маршруту.
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