Экскурсия из Минска к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"

Увидеть монументальное воплощение мужества белорусского народа
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Описание
Что вас ожидает
Хатынь
Деревня, чьё название стало нарицательным, была уничтожена вместе с людьми во время проведения карательной операции против мирного населения. Часть мемориала посвящена истории этой трагедии: символическая крыша сгоревшего сарая, памятник Непокорённому, братская могила жителей деревни, первый венец сруба на месте каждого из хатынских домов… Другая часть мемориала расскажет об особенностях оккупационного режима: Стена Скорби, Стена возрождённых деревень, Вечный огонь в память о каждом, кто отдал свою жизнь в борьбе за мир.
Курган Славы
Величественный курган насыпан по древней славянской традиции в память об освободительной операции «Багратион» летом 1944 года. Гид расскажет о подготовке и итогах данной операции: что такое «Минский котёл» и как советской армии удалось взять в окружение и разгромить большую группировку гитлеровских войск.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день проведения экскурсии
- На территории мемориального комплекта «Хатынь» вы можете ознакомится с объектом самостоятельно либо взять штатного гида при наличии свободных
- Транспорт включён в стоимость
- Посещение нового музея, открытого в 2023 г., в стоимость программы не входит
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.