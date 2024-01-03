Экскурсия из Минска к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"

Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
Индивидуальная экскурсия в Минске

Увидеть монументальное воплощение мужества белорусского народа

Экскурсия по местам памяти — это не только дань уважения к тем, кто отстоял наше право на мирную жизнь, но и возможность узнать факты, не вошедшие в учебники и книги. Вы услышите о ходе событий Великой Отечественной войны, плане «Барбаросса», партизанском движении. Поймёте причины страшной трагедии, которая произошла в Хатыни в марте 1943 года. А подробности освобождения Беларуси летом 1944 года откроются вам во время посещения Кургана Славы.
Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
Ближайшие даты:
3
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Описание

Что вас ожидает

Хатынь

Деревня, чьё название стало нарицательным, была уничтожена вместе с людьми во время проведения карательной операции против мирного населения. Часть мемориала посвящена истории этой трагедии: символическая крыша сгоревшего сарая, памятник Непокорённому, братская могила жителей деревни, первый венец сруба на месте каждого из хатынских домов… Другая часть мемориала расскажет об особенностях оккупационного режима: Стена Скорби, Стена возрождённых деревень, Вечный огонь в память о каждом, кто отдал свою жизнь в борьбе за мир.

Курган Славы

Величественный курган насыпан по древней славянской традиции в память об освободительной операции «Багратион» летом 1944 года. Гид расскажет о подготовке и итогах данной операции: что такое «Минский котёл» и как советской армии удалось взять в окружение и разгромить большую группировку гитлеровских войск.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день проведения экскурсии
  • На территории мемориального комплекта «Хатынь» вы можете ознакомится с объектом самостоятельно либо взять штатного гида при наличии свободных
  • Транспорт включён в стоимость
  • Посещение нового музея, открытого в 2023 г., в стоимость программы не входит

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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