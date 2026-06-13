Экскурсия из Минска к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"

Экскурсия по местам памяти — это не только дань уважения к тем, кто отстоял наше право на мирную жизнь, но и возможность узнать факты, не вошедшие в учебники и книги.

Вы услышите о ходе событий Великой Отечественной войны, плане «Барбаросса», партизанском движении. Поймёте причины страшной трагедии, которая произошла в Хатыни в марте 1943 года. А подробности освобождения Беларуси летом 1944 года откроются вам во время посещения Кургана Славы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Хатынь

Деревня, чьё название стало нарицательным, была уничтожена вместе с людьми во время проведения карательной операции против мирного населения. Часть мемориала посвящена истории этой трагедии: символическая крыша сгоревшего сарая, памятник Непокорённому, братская могила жителей деревни, первый венец сруба на месте каждого из хатынских домов… Другая часть мемориала расскажет об особенностях оккупационного режима: Стена Скорби, Стена возрождённых деревень, Вечный огонь в память о каждом, кто отдал свою жизнь в борьбе за мир.

Курган Славы

Величественный курган насыпан по древней славянской традиции в память об освободительной операции «Багратион» летом 1944 года. Гид расскажет о подготовке и итогах данной операции: что такое «Минский котёл» и как советской армии удалось взять в окружение и разгромить большую группировку гитлеровских войск. Осмотрите технику военных лет, подниметесь на Курган Славы

Организационные детали