Экскурсия из Минска к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"

Экскурсия по местам памяти — это не только дань уважения к тем, кто отстоял наше право на мирную жизнь, но и возможность узнать факты, не вошедшие в учебники и книги. Вы услышите о ходе событий Великой Отечественной войны, плане «Барбаросса», партизанском движении. Поймёте причины страшной трагедии, которая произошла в Хатыни в марте 1943 года. А подробности освобождения Беларуси летом 1944 года откроются вам во время посещения Кургана Славы.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Описание

Что вас ожидает

Хатынь

Деревня, чьё название стало нарицательным, была уничтожена вместе с людьми во время проведения карательной операции против мирного населения. Часть мемориала посвящена истории этой трагедии: символическая крыша сгоревшего сарая, памятник Непокорённому, братская могила жителей деревни, первый венец сруба на месте каждого из хатынских домов… Другая часть мемориала расскажет об особенностях оккупационного режима: Стена Скорби, Стена возрождённых деревень, Вечный огонь в память о каждом, кто отдал свою жизнь в борьбе за мир.

Курган Славы

Величественный курган насыпан по древней славянской традиции в память об освободительной операции «Багратион» летом 1944 года. Гид расскажет о подготовке и итогах данной операции: что такое «Минский котёл» и как советской армии удалось взять в окружение и разгромить большую группировку гитлеровских войск.

Организационные детали