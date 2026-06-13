Экскурсия из Минска к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
Увидеть монументальное воплощение мужества белорусского народа и узнать о трагедии местных жителей
Экскурсия по местам памяти — это не только дань уважения к тем, кто отстоял наше право на мирную жизнь, но и возможность узнать факты, не вошедшие в учебники и книги. читать дальшеуменьшить
Вы услышите о ходе событий Великой Отечественной войны, плане «Барбаросса», партизанском движении. Поймёте причины страшной трагедии, которая произошла в Хатыни в марте 1943 года. А подробности освобождения Беларуси летом 1944 года откроются вам во время посещения Кургана Славы.
Деревня, чьё название стало нарицательным, была уничтожена вместе с людьми во время проведения карательной операции против мирного населения. Часть мемориала посвящена истории этой трагедии: символическая крыша сгоревшего сарая, памятник Непокорённому, братская могила жителей деревни, первый венец сруба на месте каждого из хатынских домов… Другая часть мемориала расскажет об особенностях оккупационного режима: Стена Скорби, Стена возрождённых деревень, Вечный огонь в память о каждом, кто отдал свою жизнь в борьбе за мир.
Курган Славы
Величественный курган насыпан по древней славянской традиции в память об освободительной операции «Багратион» летом 1944 года. Гид расскажет о подготовке и итогах данной операции: что такое «Минский котёл» и как советской армии удалось взять в окружение и разгромить большую группировку гитлеровских войск. Осмотрите технику военных лет, подниметесь на Курган Славы
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из команды. Все гиды имеют сертификат и прошли аккредитацию в Национальном агентстве по туризму
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте наличными в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день проведения экскурсии. Дополнительно оплачивается входной билет на мемориал в кассе МК «Хатынь»
На территории мемориального комплекта «Хатынь» экскурсия проходит в составе сборной группы
Поедем на Geely, Ford, Kia, Citroen или аналогичном легковом автомобиле
Посещение нового музея, открытого в 2023 г., в стоимость программы не входит
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1565 туристов
Я представитель дружной команды гидов в Беларуси. Путешествия для нас — это любовь на всю жизнь, хобби и профессия.
Интересно, увлекательно и информативно покажем вам Минск и окрестности, познакомим с разными читать дальшеуменьшить
уголками нашей страны и учтём ваши пожелания.
К каждому гостю — индивидуальный подход. Подберём гида с учётом ваших интересов и пожеланий.
Все гиды команды прошли аккредитацию в Национальном агентстве по туризму и имеют сертификаты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Elena
Наталья-гид,профессионал своего дела! Грамотная,отзывчивая,вежливая и разносторонняя. Нам очень понравилось!
Наталья
Ответ организатора:
Благодарю Вас, Елена за интерес к истории Великой Отечественной войны, интерес к Беларуси, приятную компанию и высокую оценку моей работы.
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Дмитрий
Тяжелые эмоциональная экскурсия. Но историю надо знать. Дмитрий прекрасный гид. Прекрасно знающий материал и всю дорогу рассказывающей разные события с датами, с фамилиями. Очень интересно. .
Наталья
Ответ организатора:
Дмитрий, благодарю, что делитесь впечатлениями о такой непростой экскурсии!
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Е
Екатерина
Наталья - отличный знающий экскурсовод, замечательный человек. Комфортное вождение. Материал очень содержательный, преподнесен доступно. Длительная поездка прошла на одном дыхании.
Наталья
Ответ организатора:
Благодарю Вас, Екатерина, а также Мишу и Машу за интерес к Беларуси, истори Великой Отечественной войны, вовлечённость в экскурсию!
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С
Сергей
Хотим выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Дмитрию! Очень интересная экскурсия, которую мы запомним на всю жизнь. Спасибо вам!
Наталья
Ответ организатора:
Благодарю, Сергей, за позитивный отзыв о работе Дмитрия по такой сложной теме!
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Юлия
Очень благодарны Наталье за экскурсию! Я была с племянником (15 лет) и мне хотелось, чтобы он услышал о трагедии, которая произошла на этом месте, потому что такое нельзя забывать! Спасибо Наталье за её проникновенный рассказ, доброту и искренние эмоции. Мемориальный комплекс Хатынь не оставила нас равнодушными. Время пролетело быстро, но впечатление осталось навсегда.
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И
Ирина
все на высшем уровне, спасибо)
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