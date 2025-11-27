Минск раскрывается постепенно: от вокзала и просторной площади Независимости до камерных двориков и старого Троицкого предместья. Вы побываете в историческом центре и увидите знаковые памятники.
Узнаете, частью каких государств в разные века был Минск, как город менялся в разные эпохи и что он сохраняет до сих пор.
Описание экскурсии
- Железнодорожный вокзал — начало маршрута.
- Площадь Независимости — административное сердце города.
- Проспект Независимости — ансамбль в стиле неоклассицизма.
- Площадь Свободы — исторический центр Минска.
- Красный дворик — двор-колодец с питерским духом.
- Дворик Pinky — место для ярких фотографий.
- Троицкое предместье — квартал 19 века.
- Остров мужества и скорби — памятник воинам-афганцам.
- Театр оперы и балета — финальная точка прогулки.
Организационные детали
- Одевайтесь по погоде.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Минске
Экскурсия — это легко, эмоционально и информативно! Если вы едете отдохнуть, а не слушать скучный рассказ — давайте открывать для себя Беларусь вместе!
