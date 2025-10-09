Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 7 экскурсий в категории «Городские экскурсии» в Минске, цены от 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Исполнить все желания в Минске
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Познакомиться со столицей Беларуси через уличные скульптуры и связанные с ними легенды
Начало: У здания пожарной части
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
8500 ₽ за всё до 10 чел.
Минск привокзальный
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Привокзальной площади Минска раскроет тайны города, его архитектуру и историю. Оцените уникальные достопримечательности и насладитесь атмосферой
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Осмоловка - солнечные дома Минска
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Пройти по кварталу конца 40-х - начала 50-х и погрузиться в его историю
Начало: На ул. Киселёва
Завтра в 08:00
12 окт в 16:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия по еврейскому Минску
Пешая
2 часа
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Прогуляться по Раковскому предместью и ощутить мультикультурность белорусской столицы
Начало: На улице Раковской
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 13:00
13 окт в 13:00
15 окт в 13:00
2650 ₽ за человека
Аудиоэкскурсия по загадочным и паранормальным местам Минска
Пешая
1 час
Аудиогид
Готовы разгадать тайны города? Вперёд, навстречу мистике
Начало: У Ржавого моста
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
590 ₽ за человека
Прогулка вокруг центра Минска
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Для тех, кто уже видел его открыточную версию и хочет узнать скрытую
Начало: На проспекте Независимости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Минск и минчане: культурный код (с дегустацией в формате «всё включено»)
Пешая
2.5 часа
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия для гастроэстетов и ценителей прекрасного во всех его проявлениях
Начало: На перекрёстке улиц Революционная и Комсомольская
11 окт в 09:30
12 окт в 09:30
15 750 ₽17 500 ₽ за всё до 4 чел.

