1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Минск для всей семьи
Обзорная прогулка по городу для взрослых и детей
Начало: В центре Минска
19 июня в 08:30
20 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
14 июня в 10:30
15 июня в 10:30
20001 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана28 мая 2024Интересно, душевно, познавательно. Экскурсовод Ирина очень интересный рассказчик. Все понравилось.
- ССветлана27 мая 2024Великолепно! Очень понравилось! Гид Марина просто прекрасна. Ни один вопрос не остался без ответа, всё подробно рассказала. Отдельный респект за юмор. Очень внимательная девушка. Спасибо водителю Олесе за комфортное передвижение, спокойное вождение. Однозначно рекомендую?!
- ННаталья23 мая 2024Замечательная экскурсия с гидом Ольгой и водителем Виталием. На удобном микроавтобусе по самым знаковым местам Минска. С учётом масштабов города
- ММария11 мая 2024Спасибо Кристине за интересную экскурсию! Она очень интересно излагает материал, очень приятно ее слушать
- ААнастасия10 мая 2024Были всей семьей, с удовольствием прогулялись по центру Минска и узнали о Минске и Беларуси много всего интересного. После экскурсии с удовольствием продолжили знакомство с городом по рекомендациям Кристины. Спасибо большое!
- ЕЕлена8 мая 2024Отличная экскурсия по самому центру. Кристина рассказывает очень увлекательно и душевно! С удовольствием вступает в диалог, отвечает на все вопросы
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Театр оперы и балета»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Театр оперы и балета" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 9 999 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2024 год по теме «Театр оперы и балета», 50 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август