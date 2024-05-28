читать дальше

пешком было бы сложно сразу всё увидеть. Большое спасибо за отличный рассказ о городе, узнали много интересного, из увиденного кое-что успели посетить после экскурсии, остальное - до следующего приезда в Минск. Очень здорово встретить такое прекрасное отношение гида к собственному городу, было приятно слушать и нельзя не согласиться с этим:)