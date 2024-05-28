Театр оперы и балета

Найдено 3 экскурсии в категории «Театр оперы и балета» в Минске, цены от 1 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Минску - с комфортом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999 за всё до 7 чел.
Минск для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Минск для всей семьи
Обзорная прогулка по городу для взрослых и детей
Начало: В центре Минска
19 июня в 08:30
20 июня в 08:00
6 500 за всё до 5 чел.
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
14 июня в 10:30
15 июня в 10:30
20001 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    28 мая 2024
    По Минску - с комфортом
    Интересно, душевно, познавательно. Экскурсовод Ирина очень интересный рассказчик. Все понравилось.
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    По Минску - с комфортом
    Великолепно! Очень понравилось! Гид Марина просто прекрасна. Ни один вопрос не остался без ответа, всё подробно рассказала. Отдельный респект за юмор. Очень внимательная девушка. Спасибо водителю Олесе за комфортное передвижение, спокойное вождение. Однозначно рекомендую?!
  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    По Минску - с комфортом
    Замечательная экскурсия с гидом Ольгой и водителем Виталием. На удобном микроавтобусе по самым знаковым местам Минска. С учётом масштабов города
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    пешком было бы сложно сразу всё увидеть. Большое спасибо за отличный рассказ о городе, узнали много интересного, из увиденного кое-что успели посетить после экскурсии, остальное - до следующего приезда в Минск. Очень здорово встретить такое прекрасное отношение гида к собственному городу, было приятно слушать и нельзя не согласиться с этим:)

  • М
    Мария
    11 мая 2024
    Минск для всей семьи
    Спасибо Кристине за интересную экскурсию! Она очень интересно излагает материал, очень приятно ее слушать
  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Минск для всей семьи
    Были всей семьей, с удовольствием прогулялись по центру Минска и узнали о Минске и Беларуси много всего интересного. После экскурсии с удовольствием продолжили знакомство с городом по рекомендациям Кристины. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Минск для всей семьи
    Отличная экскурсия по самому центру. Кристина рассказывает очень увлекательно и душевно! С удовольствием вступает в диалог, отвечает на все вопросы
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    развернуто. Кристина подсказала, где снять наличные без комиссии, где стоить кушать, а где нет). После окончания экскурсии Кристина также выслала памятку с очень полезной информацией по белорусским товарам и сувенирам! Обязательно буду рекомендовать!

    Отличная экскурсия по самому центру. Кристина рассказывает очень увлекательно и душевно! С удовольствием вступает в диалогОтличная экскурсия по самому центру. Кристина рассказывает очень увлекательно и душевно! С удовольствием вступает в диалог

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Театр оперы и балета»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Минску - с комфортом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Театр оперы и балета" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 9 999 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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