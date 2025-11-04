Вы узнаете, как и где возник летописный Минск, откуда взялось его название и как он жил во время Великой Отечественной войны и после неё. Увидите архитектурное наследие белорусской столицы и оцените современные проекты. Погрузитесь в интригующую атмосферу старых и советских городских легенд.
Описание экскурсииЧто вас ожидает Площадь Независимости — самая большая в Минске. Вы узнаете, как проектировали и строили Дом правительства — архитектурную доминанту площади. Мы расскажем, как связаны Красный костёл и трагедия аристократической семьи Войниловичей. Железнодорожный вокзал, который ежедневно принимает и провожает тысячи путешественников. Вы узнаете, как железная дорога повлияла на минский демографический бум 19 века и какую роль она играет в современной Беларуси. Напротив вокзала находятся две практически одинаковые башни в стиле сталинского неоклассицизма — одни из символов белорусской столицы. Проспект Независимости — главная магистраль. За свою 200-летнюю историю улица переименовывалась 14 раз. Первые здания выполнены в помпезном сталинском ампире, а более поздние постройки — жемчужины послевоенной застройки. Мы расскажем, какими шедеврами античной и ренессансной архитектуры вдохновлялись советские зодчие. Верхний город — исторический центр. Вы рассмотрите застройку 17–19 веков, узнаете о Магдебургском праве, познакомитесь с историей минских храмов и монастырей. Троицкое предместье — атмосферный уголок старого Минска. Мы расскажем, как менялся облик этого квартала на протяжении столетий. А ещё здесь находится знаменитый памятник воинам-афганцам — «Остров слёз». Проспект Победителей, который ведёт в современную часть города. Перед вами — место старого Замчища, торговый центр «Галерея», одно из самых высоких зданий города, резиденция президента и другие важные объекты Минска. Важная информация:
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
- Оплата экскурсии производится в белорусских рублях или на сайте.
- Тур состоится в любую погоду.
- Экскурсию проведет гид из нашей команды.
Пятница, суббота, воскресенье в 10:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Чай/кофе
- Зонты на случай дождя
Где начинаем и завершаем?
Начало: На площади Независимости, Советская 18, около главного входа педагогического университета
Завершение: В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота, воскресенье в 10:30.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
4 ноя 2025
Экскурсия началась точно в оговоренное время. Предварительно связывались по Вацап и уточняли детали встречи с конкретизацией места встречи. Очень понравилась экскурсовод, с хорошей дикцией и отличным знанием истории Минска, слушать
А
Анастасия
15 сен 2025
Е
Елена
10 сен 2025
Е
Екатерина
4 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, спасибо большое за организацию и профессионализм гида.
И
Ирина
26 июл 2025
М
Мария
5 июн 2025
Прекрасная экскурсия) экскурсовод интересный рассказывал, ездили на минивэне и посмотрели большое количество достопримечательностей, делали пару остановок, чтобы прогуляться
m
marie
5 июн 2025
M
Marie
5 июн 2025
