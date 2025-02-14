читать дальше экскурсии помогают быстро сориентироваться в чужом городе. Так мы и поступили в этот раз, взяли ознакомительную пешеходную экскуссию 2-2.5 часа. Встреча в удобном месте, гид прекрасно рассказал нам про все основные достопримечательности и историю города. Единственное немного замерзли под конец, так что при пеших прогулках учитывайте погоду у нас это был февраль температура была -6.

Всем добрый день! Знакомство с любым городом считаю нужно всегда делать с гидом и желательно в первый день, так как такие