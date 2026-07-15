Мои заказы

Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы

Узнайте о трагедии и подвиге белорусского народа во время фашистской оккупации. Посетите мемориалы и места памяти, ощутите дух сопротивления
Эта экскурсия погружает в историю трагедии и подвига белорусского народа.

В Минске вы посетите еврейское гетто, мемориалы "Яма" и "Масюковщина", а также узнаете о жизни города в годы оккупации.

За пределами столицы
читать дальшеуменьшить

вас ждут мемориалы "Хатынь" и "Курган Славы", где расскажут о героической борьбе и освобождении Беларуси.

Это путешествие по местам памяти, которое оставит глубокий след в душе и поможет понять важность сохранения исторической памяти

5
69 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 📚 Историческая значимость
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 🎖️ Память о героях
  • 🕊️ Уникальные мемориалы
Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы

Что можно увидеть

  • Мемориальный комплекс в Масюковщине
  • Мемориал «Яма»
  • Мемориал «Хатынь»
  • Мемориал «Курган Славы»

Описание экскурсии

Военные мемориалы

Маршрут построен вокруг мест памяти в черте Минска и недалеко от него.

  • Мемориальный комплекс в Масюковщине на месте лагеря военнопленных «Шталаг 352»
  • Мемориал «Яма», посвящённый жертвам Холокоста
  • Улицы военного Минска, места подвигов и места казней минских подпольщиков
  • Мемориал «Хатынь» на месте сожжённой дотла деревни — грандиозный комплекс
  • Мемориал «Курган Славы», где вы услышите о легендарной операции «Минский котёл»

Как жил, работал, сражался Минск и белорусский народ

Более трёх лет Беларусь была под фашистской оккупацией. Я расскажу о том, как белорусы выживали в осадном положении, о конкретных выдающихся людях. О трёх волнах минского подполья, его создании и диверсиях. О героической борьбе белорусских партизан. О том как сжигали Хатынь и другие белорусские деревни. О том, как в Беларуси чтят память о тех, кто спас мир от коричневой чумы. О том, что стоит знать и помнить — особенно сейчас, особенно молодому поколению.

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте наличными в белорусских рублях по курсу Нацбанка на момент проведения экскурсии
  • Экскурсия проходит на моём автомобиле (это включено в стоимость) и начинается с момента посадки в авто
  • В Хатыни вы осматриваете объекты самостоятельно — либо можете взять штатного гида, если будут свободные
  • Дополнительных трат нет. Вы можете взять с собой цветы, чтобы возложить их на мемориалы.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1208 туристов
Меня зовут Анатолий. В Минске живу с 1979 года, а родом из деревни с красивым названием Роскошь на границе с Россией. С детства мне было интересно узнавать новое, общаться с
читать дальшеуменьшить

людьми. По первому образованию я радиофизик (был непростой выбор между радиофизикой и историей), кандидат наук, работал в науке и бизнесе. Был ведущим праздников и понял, что мне интересно рассказывать и показывать. Начал проводить экскурсии в 2011, а в 2015 получил аттестацию и стал профессиональным гидом. С тех пор работаю по любимой профессии. Мои экскурсии — это живое, интересное и уважительное общение. Специализируюсь на истории Беларуси и Минска, особенно близка тема войны: мои деды воевали, родители пережили оккупацию. У белорусов есть лозунг «Ніколі болей — Никогда больше». Гимн Беларуси начинается со слов «Мы белорусы — мирные люди». Знаю, как важно помнить. Любимая экскурсия в замки Мира и Несвижа — оба уникальные и включены в список ЮНЕСКО. А в Мир стоит поехать уже даже из-за одного названия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
3
2
1
Д
Экскурсия сложная, но очень важная. Анатолий невероятно интересный, эрудированный гид с личной историей. с Анатолием мы быстро нашли общий язык. Никаких заученных текстов и сухих фактов. Вся экскурсия наполнена настоящей историей и личными моментами.
100% рекомендую экскурсию, очень важная глава в истории Беларуси.
Экскурсия сложная, но очень важная. Анатолий невероятно интересный, эрудированный гид с личной историей. с Анатолием мы
Экскурсия сложная, но очень важная. Анатолий невероятно интересный, эрудированный гид с личной историей. с Анатолием мы
Экскурсия сложная, но очень важная. Анатолий невероятно интересный, эрудированный гид с личной историей. с Анатолием мы
Вам был полезен этот отзыв?
Е
погода была ужасная, экскурсия была прекрасная. Спасибо, что дождались нас, несмотря на значительное опоздание. Отличный гид, приятное общение, рекомендую
погода была ужасная, экскурсия была прекрасная. Спасибо, что дождались нас, несмотря на значительное опоздание. Отличный гид,
погода была ужасная, экскурсия была прекрасная. Спасибо, что дождались нас, несмотря на значительное опоздание. Отличный гид,
погода была ужасная, экскурсия была прекрасная. Спасибо, что дождались нас, несмотря на значительное опоздание. Отличный гид,
Вам был полезен этот отзыв?
У
Лучший гид в моей практике! Знающий, тактичный человек с личным отношением. Четкая организация. Все четко, понятно, вовремя, без суеты.
Лучший гид в моей практике! Знающий, тактичный человек с личным отношением. Четкая организация. Все четко, понятно, вовремя, без суеты.
Лучший гид в моей практике! Знающий, тактичный человек с личным отношением. Четкая организация. Все четко, понятно, вовремя, без суеты.
Лучший гид в моей практике! Знающий, тактичный человек с личным отношением. Четкая организация. Все четко, понятно, вовремя, без суеты.
Лучший гид в моей практике! Знающий, тактичный человек с личным отношением. Четкая организация. Все четко, понятно, вовремя, без суеты.
Лучший гид в моей практике! Знающий, тактичный человек с личным отношением. Четкая организация. Все четко, понятно, вовремя, без суеты.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Анатолием Михайловичем. Тема непростая, но подача материала и сам материал на высоте!! Слушать Анатолия Михайловича можно бесконечно, время пролетело незаметно. Маршрут продуман до мелочей, а
читать дальшеуменьшить

побывать в этих местах и попытаться прочувствовать и осознать произошедшее наверно должен каждый. Были с тремя детьми 7-11 лет, было интересно всем, каждый открыл для себя что-то новое. Рекомендую от души!!!

Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Анатолием Михайловичем. Тема непростая, но подача материала и сам материал на
Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Анатолием Михайловичем. Тема непростая, но подача материала и сам материал на
Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Анатолием Михайловичем. Тема непростая, но подача материала и сам материал на
Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Анатолием Михайловичем. Тема непростая, но подача материала и сам материал на
Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Анатолием Михайловичем. Тема непростая, но подача материала и сам материал на
Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Анатолием Михайловичем. Тема непростая, но подача материала и сам материал на
Вам был полезен этот отзыв?
Валентина
Оооочень понравилось. Очень важная и нужная экскурсия. Впечатлило всё! Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Варела
Большое спасибо за экскурсию. Анатолий, прекрасный экскурсовод и собеседник.
Большое спасибо за экскурсию. Анатолий, прекрасный экскурсовод и собеседник.
Большое спасибо за экскурсию. Анатолий, прекрасный экскурсовод и собеседник.
Большое спасибо за экскурсию. Анатолий, прекрасный экскурсовод и собеседник.
Большое спасибо за экскурсию. Анатолий, прекрасный экскурсовод и собеседник.
Большое спасибо за экскурсию. Анатолий, прекрасный экскурсовод и собеседник.
Большое спасибо за экскурсию. Анатолий, прекрасный экскурсовод и собеседник.
Большое спасибо за экскурсию. Анатолий, прекрасный экскурсовод и собеседник.
Большое спасибо за экскурсию. Анатолий, прекрасный экскурсовод и собеседник.+2
Большое спасибо за экскурсию. Анатолий, прекрасный экскурсовод и собеседник.
Большое спасибо за экскурсию. Анатолий, прекрасный экскурсовод и собеседник.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии на «Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы»

Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
На автобусе
4.5 часа
187 отзывов
Групповая
В тренде
Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
Отправьтесь на групповую экскурсию из Минска к памятникам Хатынь и Курган Славы. Узнайте о военной истории Беларуси с профессиональным гидом
Начало: На площади Свободы
Завтра в 14:30
12 авг в 10:30
2450 ₽ за человека
Хатынь и Курган Славы - групповая экскурсия с посещением музея
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
436 отзывов
Групповая
Хатынь и Курган Славы - групповая экскурсия с посещением музея
О трагедии сожженных деревень в годы оккупации, легендарном «Минском котле» и освобождении Беларуси
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
18 авг в 09:00
21 авг в 09:00
2400 ₽ за человека
«Хатынь» (с музеем) и Курган Славы - из Минска
На автобусе
5 часов
77 отзывов
Групповая
Лучший выбор
«Хатынь» (с музеем) и Курган Славы - из Минска
Побывать в деревне, которой больше нет, и увидеть монумент солдатам-освободителям
Начало: На площади Свободы, 2А
Завтра в 13:30
12 авг в 14:00
2435 ₽ за человека
Трансфер из Минска к Хатыни и Кургану Славы
На машине
5 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Хатыни и Кургану Славы
Комфортное путешествие к мемориалу Хатынь и Кургану Славы. Узнайте о судьбах мирных жителей и ощутите величие памяти, возвращаясь в Минск
13 авг в 00:30
14 авг в 00:30
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске
от 17 600 ₽ за экскурсию