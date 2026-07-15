Эта экскурсия погружает в историю трагедии и подвига белорусского народа.
В Минске вы посетите еврейское гетто, мемориалы "Яма" и "Масюковщина", а также узнаете о жизни города в годы оккупации.
За пределами столицы
В Минске вы посетите еврейское гетто, мемориалы "Яма" и "Масюковщина", а также узнаете о жизни города в годы оккупации.
За пределами столицы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 📚 Историческая значимость
- 🚗 Комфортное передвижение
- 🎖️ Память о героях
- 🕊️ Уникальные мемориалы
Что можно увидеть
- Мемориальный комплекс в Масюковщине
- Мемориал «Яма»
- Мемориал «Хатынь»
- Мемориал «Курган Славы»
Описание экскурсии
Военные мемориалы
Маршрут построен вокруг мест памяти в черте Минска и недалеко от него.
- Мемориальный комплекс в Масюковщине на месте лагеря военнопленных «Шталаг 352»
- Мемориал «Яма», посвящённый жертвам Холокоста
- Улицы военного Минска, места подвигов и места казней минских подпольщиков
- Мемориал «Хатынь» на месте сожжённой дотла деревни — грандиозный комплекс
- Мемориал «Курган Славы», где вы услышите о легендарной операции «Минский котёл»
Как жил, работал, сражался Минск и белорусский народ
Более трёх лет Беларусь была под фашистской оккупацией. Я расскажу о том, как белорусы выживали в осадном положении, о конкретных выдающихся людях. О трёх волнах минского подполья, его создании и диверсиях. О героической борьбе белорусских партизан. О том как сжигали Хатынь и другие белорусские деревни. О том, как в Беларуси чтят память о тех, кто спас мир от коричневой чумы. О том, что стоит знать и помнить — особенно сейчас, особенно молодому поколению.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте наличными в белорусских рублях по курсу Нацбанка на момент проведения экскурсии
- Экскурсия проходит на моём автомобиле (это включено в стоимость) и начинается с момента посадки в авто
- В Хатыни вы осматриваете объекты самостоятельно — либо можете взять штатного гида, если будут свободные
- Дополнительных трат нет. Вы можете взять с собой цветы, чтобы возложить их на мемориалы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1208 туристов
Меня зовут Анатолий. В Минске живу с 1979 года, а родом из деревни с красивым названием Роскошь на границе с Россией. С детства мне было интересно узнавать новое, общаться с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Экскурсия сложная, но очень важная. Анатолий невероятно интересный, эрудированный гид с личной историей. с Анатолием мы быстро нашли общий язык. Никаких заученных текстов и сухих фактов. Вся экскурсия наполнена настоящей историей и личными моментами.
100% рекомендую экскурсию, очень важная глава в истории Беларуси.
100% рекомендую экскурсию, очень важная глава в истории Беларуси.
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Е
погода была ужасная, экскурсия была прекрасная. Спасибо, что дождались нас, несмотря на значительное опоздание. Отличный гид, приятное общение, рекомендую
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У
Лучший гид в моей практике! Знающий, тактичный человек с личным отношением. Четкая организация. Все четко, понятно, вовремя, без суеты.
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А
Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Анатолием Михайловичем. Тема непростая, но подача материала и сам материал на высоте!! Слушать Анатолия Михайловича можно бесконечно, время пролетело незаметно. Маршрут продуман до мелочей, а
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Оооочень понравилось. Очень важная и нужная экскурсия. Впечатлило всё! Огромное спасибо!
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Большое спасибо за экскурсию. Анатолий, прекрасный экскурсовод и собеседник.
+2
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