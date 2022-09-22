О военных событиях ВОВ в Беларуси люди знают в основном по действиям партизан, героизму защитников Брестской крепости, Хатыни. Между тем, сам город-герой Минск — это история трагедии и подвига. Наш город стал местом массового уничтожения людей, но не стал на колени перед врагом. На экскурсии вы узнаете о минском подполье и о жизни минчан в страшные 1941-1945 годы.

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Описание

Что вас ожидает

Военные мемориалы

Маршрут построен вокруг мест памяти в черте города. Это мемориальный комплекс в Масюковщине на месте лагеря военнопленных «Шталаг 352»; мемориал «Яма», посвященный жертвам Холокоста; мемориал «Малый Тростенец» — так назывался самый страшный лагерь смерти под Минском, где уничтожили более 206 тысяч человек. А также улицы бывшего минского гетто и места казней минских подпольщиков.

Как жил, работал и сражался Минск

Одну тысячу и сто дней наш город был под фашистской оккупацией. Я расскажу о том, как минчане выживали в осадном положении, о конкретных выдающихся людях. О трех волнах минского подполья, его создании и диверсиях. О том, что стоит знать и помнить — особенно сейчас, особенно молодому поколению.

Организационные детали