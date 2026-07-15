Эта экскурсия погружает в историю трагедии и подвига белорусского народа.В Минске вы посетите еврейское гетто, мемориалы "Яма" и "Масюковщина", а также узнаете о жизни города в годы оккупации.За пределами столицы

вас ждут мемориалы "Хатынь" и "Курган Славы", где расскажут о героической борьбе и освобождении Беларуси. Это путешествие по местам памяти, которое оставит глубокий след в душе и поможет понять важность сохранения исторической памяти

Описание экскурсии

Военные мемориалы

Маршрут построен вокруг мест памяти в черте Минска и недалеко от него.

Мемориальный комплекс в Масюковщине на месте лагеря военнопленных «Шталаг 352»

Мемориал «Яма», посвящённый жертвам Холокоста

Улицы военного Минска, места подвигов и места казней минских подпольщиков

Мемориал «Хатынь» на месте сожжённой дотла деревни — грандиозный комплекс

Мемориал «Курган Славы», где вы услышите о легендарной операции «Минский котёл»

Как жил, работал, сражался Минск и белорусский народ

Более трёх лет Беларусь была под фашистской оккупацией. Я расскажу о том, как белорусы выживали в осадном положении, о конкретных выдающихся людях. О трёх волнах минского подполья, его создании и диверсиях. О героической борьбе белорусских партизан. О том как сжигали Хатынь и другие белорусские деревни. О том, как в Беларуси чтят память о тех, кто спас мир от коричневой чумы. О том, что стоит знать и помнить — особенно сейчас, особенно молодому поколению.

Организационные детали