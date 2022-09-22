Минск во время фашистской оккупации: жизнь в аду

Осознать, почему Минск город-герой, на экскурсии по военным мемориалам столицы

О военных событиях ВОВ в Беларуси люди знают в основном по действиям партизан, героизму защитников Брестской крепости, Хатыни. Между тем, сам город-герой Минск — это история трагедии и подвига. Наш город стал местом массового уничтожения людей, но не стал на колени перед врагом. На экскурсии вы узнаете о минском подполье и о жизни минчан в страшные 1941-1945 годы.
Минск во время фашистской оккупации: жизнь в аду
Минск во время фашистской оккупации: жизнь в аду
Минск во время фашистской оккупации: жизнь в аду
Минск во время фашистской оккупации: жизнь в аду
Минск во время фашистской оккупации: жизнь в аду
Минск во время фашистской оккупации: жизнь в аду
Минск во время фашистской оккупации: жизнь в аду
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Военные мемориалы

Маршрут построен вокруг мест памяти в черте города. Это мемориальный комплекс в Масюковщине на месте лагеря военнопленных «Шталаг 352»; мемориал «Яма», посвященный жертвам Холокоста; мемориал «Малый Тростенец» — так назывался самый страшный лагерь смерти под Минском, где уничтожили более 206 тысяч человек. А также улицы бывшего минского гетто и места казней минских подпольщиков.

Как жил, работал и сражался Минск

Одну тысячу и сто дней наш город был под фашистской оккупацией. Я расскажу о том, как минчане выживали в осадном положении, о конкретных выдающихся людях. О трех волнах минского подполья, его создании и диверсиях. О том, что стоит знать и помнить — особенно сейчас, особенно молодому поколению.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на моем автомобиле, это включено в стоимость
  • Дополнительных трат нет. Вы можете взять с собой цветы, чтобы возложить их на мемориалы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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