Маршрут построен вокруг мест памяти в черте города. Это мемориальный комплекс в Масюковщине на месте лагеря военнопленных «Шталаг 352»; мемориал «Яма», посвященный жертвам Холокоста; мемориал «Малый Тростенец» — так назывался самый страшный лагерь смерти под Минском, где уничтожили более 206 тысяч человек. А также улицы бывшего минского гетто и места казней минских подпольщиков.
Одну тысячу и сто дней наш город был под фашистской оккупацией. Я расскажу о том, как минчане выживали в осадном положении, о конкретных выдающихся людях. О трех волнах минского подполья, его создании и диверсиях. О том, что стоит знать и помнить — особенно сейчас, особенно молодому поколению.