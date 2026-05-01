Надвигается время решающего боя с белыми ходоками и Королём Ночи.
Стена пала, Дейнерис и Джон Сноу должны объединить народы, чтобы отразить атаку, иначе наступит вечный холод. Вы поможете расследовать запутанную историю и бороться со злом.
А ещё погуляете по центру города, увидите необычные места, а главное — спасёте человечество от вымирания.
Описание квеста
Дейнерис, мать драконов, выбрала вас помощниками для получения информации, которая поможет людям забыть прошлые обиды и объединиться против общего врага. Вам предстоит убедить народы вступить в схватку и помочь главным героям убить Короля Ночи, для этого надо выполнить задания. Квест проходит на улице, дополнительные источники информации не нужны.
Маршрут
- Памятник в честь 100-летия пограничной службы
- Здание Минского часового завода
- Парк Челюскинцев
- Ботанический сад
- Памятник политическому деятелю М. И. Калинину
Организационные детали
- Задания рассчитаны на участников 16+
- Квест доступен в часы работы парка с 11:00 до 21:00. Вы можете пройти его за 2 часа или посвятить целый день, делая паузы и внимательно изучая детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Толбухина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4347 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
