Наши предки верили в таинственную силу камней и наделяли их волшебными свойствами.
А вы знали, что камни могут говорить? Гуляя по музею под открытым небом среди тропинок, скамеек и множества валунов, привезённых из разных уголков Беларуси, вы сами в этом убедитесь.
Я поделюсь древними легендами, а также покажу вам секретные символы на камнях, и мы вместе разгадаем их.
А вы знали, что камни могут говорить? Гуляя по музею под открытым небом среди тропинок, скамеек и множества валунов, привезённых из разных уголков Беларуси, вы сами в этом убедитесь.
Я поделюсь древними легендами, а также покажу вам секретные символы на камнях, и мы вместе разгадаем их.
Описание экскурсии
Приглашаю в уникальный природный парк республиканского значения — музей валунов. Здесь перед вами предстанет вся Беларусь, только в уменьшенном виде. Граница страны обозначена низкими аккуратно подстриженными кустарниками, а группы валунов — это населённые пункты. Настоящая научная лаборатория под открытым небом!
Во время экскурсии вы увидите, какие горные породы принесли нам ледники много веков назад. Узнаете, почему все камни не похожи друг на друга, и научитесь различать их. А ещё я познакомлю вас с Дзедом-Валуном, исполняющим желания. Он всегда рад поведать свои тайны и поделиться силой.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Вход в музей бесплатный, территория открыта 24/7 в любую погоду
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В микрорайоне Уручье-2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 903 туристов
Меня зовут Мария, я профессиональный гид. Минск — мой родной город. Мы вместе растём и меняемся. Вместе радуемся и печалимся, вместе придумываем, как сделать друг друга лучше. Любим гостей, всегда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Классная экскурсия и очень красивая локация!
мы послушали про ледники, про формирование и типы камней, сверялись с картой Белоруси, глядели на реки и возвышенности. Очень понравилось, динамично, познавательно и очень заботливо со стороны экскурсовода Марии.
идеальная комбинация познавательного, интересного и красивого. Спасибо!
мы послушали про ледники, про формирование и типы камней, сверялись с картой Белоруси, глядели на реки и возвышенности. Очень понравилось, динамично, познавательно и очень заботливо со стороны экскурсовода Марии.
идеальная комбинация познавательного, интересного и красивого. Спасибо!
Мария
Ответ организатора:
Анна! Большое спасибо за такой чудесный отзыв!!! Я сама вместе с вами получила огромное удовольствие! 🧡И очень очень рада, что и вы остались довольны! 🤗Приезжайте к нам обязательно ещё! Всегда буду рада! 🤗🤗🤗
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