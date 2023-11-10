Наши предки верили в таинственную силу камней и наделяли их волшебными свойствами. А вы знали, что камни могут говорить? Гуляя по музею под открытым небом, среди тропинок, скамеек и множества валунов, привезённых с разных уголков Беларуси, вы сами в этом убедитесь. Я поделюсь древними легендами, а также покажу вам секретные символы на камнях, и мы вместе разгадаем их.

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Описание

Что вас ожидает

Приглашаю в уникальный природный парк республиканского значения — музей валунов. Здесь перед вами предстанет вся Беларусь, только в уменьшенном виде. Граница страны обозначена низкими аккуратно подстриженными кустарниками, а группы валунов — это населенные пункты. Настоящая научная лаборатория под открытым небом!

Во время экскурсии вы увидите, какие горные породы принесли нам ледники много веков назад. Узнаете, почему все камни не похожи друг на друга, и даже сможете научиться различать их. А ещё я познакомлю вас с Дзедом-Валуном, исполняющим желания и дающим силу. Он всегда рад поведать свои тайны и поделиться силой.

Организационные детали