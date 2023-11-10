Побывать в месте силы, науки и исполнения желаний и прочувствовать невероятную энергетику природы
Наши предки верили в таинственную силу камней и наделяли их волшебными свойствами.
А вы знали, что камни могут говорить? Гуляя по музею под открытым небом, среди тропинок, скамеек и множества валунов, привезённых с разных уголков Беларуси, вы сами в этом убедитесь.
Я поделюсь древними легендами, а также покажу вам секретные символы на камнях, и мы вместе разгадаем их.
А вы знали, что камни могут говорить? Гуляя по музею под открытым небом, среди тропинок, скамеек и множества валунов, привезённых с разных уголков Беларуси, вы сами в этом убедитесь.
Я поделюсь древними легендами, а также покажу вам секретные символы на камнях, и мы вместе разгадаем их.
Ближайшие даты:
10
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11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Приглашаю в уникальный природный парк республиканского значения — музей валунов. Здесь перед вами предстанет вся Беларусь, только в уменьшенном виде. Граница страны обозначена низкими аккуратно подстриженными кустарниками, а группы валунов — это населенные пункты. Настоящая научная лаборатория под открытым небом!
Во время экскурсии вы увидите, какие горные породы принесли нам ледники много веков назад. Узнаете, почему все камни не похожи друг на друга, и даже сможете научиться различать их. А ещё я познакомлю вас с Дзедом-Валуном, исполняющим желания и дающим силу. Он всегда рад поведать свои тайны и поделиться силой.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Музей работает бесплатно и открыт 24/7 в любую погоду
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в микрорайоне Уручье-2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Минске
Меня зовут Мария, я профессиональный гид. Минск — мой родной город. Мы вместе растём и меняемся. Вместе радуемся и печалимся, вместе придумываем, как сделать друг друга лучше. Любим гостей, всегда рады рассказать и показать самые интересные и необычные места. Минск такой изменчивый, непостоянный, но всегда дружелюбный и добрый. Минск — город моего сердца. Я всегда открыта, чтобы представить его вам! И уверена, что вы также прочувствуете всей душой его глубину! И захотите вернуться вновь.
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