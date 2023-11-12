Под увлекательный рассказ гида познакомитесь со следующими достопримечательностями города Минска.

Площадь Свободы – исторический центр столицы Беларуси. Вы насладитесь фундаментальной мощью архитектурных строений: кафедрального собора Святого Духа, костела Пресвятой Марии Девы, Ратуши, Гостиного двора. Там же установлены скульптуры, с которыми просто обязан сфотографироваться каждый турист. А какие эмоции вызывает вид на Свислочь? Мурашки по коже от этого зрелища, от опьяняющего и бодрящего воздуха, от ярких красок зелени.

Площадь Независимости встретит вас одним из самых красивых костелов Беларуси – святых Симеона и Елены. А вы знали, что проспект Независимости – одна из самых длинных улиц Европы? Неудивительно, что главная улица Минска так богата на достопримечательности. Наш гид покажет вам как популярные знаменитости, так и малоизвестные, но достойные вашего внимания достояния Минска.

Октябрьская площадь порадует вас дворцами, созданными в стиле сталинского ампира.

Троицкое предместье – это своеобразный музей под открытым небом. Это уютное местечко с маленькими красочными домами, мощеными дорожками и атмосферой гостеприимства. Нельзя пройти мимо и Острова мужества и скорби, который также известен как остров слёз.

На проспекте Победителей вы познакомитесь с Дворцом Независимости, парком Победы, Минск- Ареной, жилой резиденцией президента.

В ходе экскурсии вы увидите Ботанический сад, Национальную библиотеку в форме кристалла, самый большой храм страны – всех Святых.