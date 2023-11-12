Что вас ожидает:
- Площадь Свободы
- Площадь Независимости
- Октябрьская площадь
- Троицкое предместье
- Ботанический сад
- Национальная библиотека
- Храм всех Святых
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Под увлекательный рассказ гида познакомитесь со следующими достопримечательностями города Минска.
Площадь Свободы – исторический центр столицы Беларуси. Вы насладитесь фундаментальной мощью архитектурных строений: кафедрального собора Святого Духа, костела Пресвятой Марии Девы, Ратуши, Гостиного двора. Там же установлены скульптуры, с которыми просто обязан сфотографироваться каждый турист. А какие эмоции вызывает вид на Свислочь? Мурашки по коже от этого зрелища, от опьяняющего и бодрящего воздуха, от ярких красок зелени.
Площадь Независимости встретит вас одним из самых красивых костелов Беларуси – святых Симеона и Елены. А вы знали, что проспект Независимости – одна из самых длинных улиц Европы? Неудивительно, что главная улица Минска так богата на достопримечательности. Наш гид покажет вам как популярные знаменитости, так и малоизвестные, но достойные вашего внимания достояния Минска.
Октябрьская площадь порадует вас дворцами, созданными в стиле сталинского ампира.
Троицкое предместье – это своеобразный музей под открытым небом. Это уютное местечко с маленькими красочными домами, мощеными дорожками и атмосферой гостеприимства. Нельзя пройти мимо и Острова мужества и скорби, который также известен как остров слёз.
На проспекте Победителей вы познакомитесь с Дворцом Независимости, парком Победы, Минск- Ареной, жилой резиденцией президента.
В ходе экскурсии вы увидите Ботанический сад, Национальную библиотеку в форме кристалла, самый большой храм страны – всех Святых.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Услуги профессионального гида
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.