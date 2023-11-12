Обзорная экскурсия по Минску

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску

Что вас ожидает:

  • Площадь Свободы
  • Площадь Независимости
  • Октябрьская площадь
  • Троицкое предместье
  • Ботанический сад
  • Национальная библиотека
  • Храм всех Святых
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Под увлекательный рассказ гида познакомитесь со следующими достопримечательностями города Минска.

Площадь Свободы – исторический центр столицы Беларуси. Вы насладитесь фундаментальной мощью архитектурных строений: кафедрального собора Святого Духа, костела Пресвятой Марии Девы, Ратуши, Гостиного двора. Там же установлены скульптуры, с которыми просто обязан сфотографироваться каждый турист. А какие эмоции вызывает вид на Свислочь? Мурашки по коже от этого зрелища, от опьяняющего и бодрящего воздуха, от ярких красок зелени.

Площадь Независимости встретит вас одним из самых красивых костелов Беларуси – святых Симеона и Елены. А вы знали, что проспект Независимости – одна из самых длинных улиц Европы? Неудивительно, что главная улица Минска так богата на достопримечательности. Наш гид покажет вам как популярные знаменитости, так и малоизвестные, но достойные вашего внимания достояния Минска.

Октябрьская площадь порадует вас дворцами, созданными в стиле сталинского ампира.

Троицкое предместье – это своеобразный музей под открытым небом. Это уютное местечко с маленькими красочными домами, мощеными дорожками и атмосферой гостеприимства. Нельзя пройти мимо и Острова мужества и скорби, который также известен как остров слёз.

На проспекте Победителей вы познакомитесь с Дворцом Независимости, парком Победы, Минск- Ареной, жилой резиденцией президента.

В ходе экскурсии вы увидите Ботанический сад, Национальную библиотеку в форме кристалла, самый большой храм страны – всех Святых.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание Услуги профессионального гида
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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