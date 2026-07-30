Лучшее время для экскурсии по Минску - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также можно провести экскурсию, но стоит учесть возможность дождей. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но холодная погода может ограничить комфорт. Однако, даже в это время, архитектурные шедевры Минска впечатляют.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Свободы
Ратуша
Проспект Независимости
Октябрьская площадь
Верхний город
Костёл Святой Девы Марии
Описание экскурсии
Эпохи Минска: события и архитектура
За 2 часа мы перелистаем четыре тома биографии Минска. Вы перенесётесь во времена Полоцкого княжества и узнаете об основании города. Услышите о Минске в составе Речи Посполитой и о губернском городе в Российской империи. Советская эпоха расскажет, как послевоенный Минск строился почти заново. Помимо исторических событий, вы проследите смену архитектурных стилей города — для этого у меня также подготовлены материалы. Особое внимание уделим виленскому барокко, сталинскому ампиру и конструктивизму.
А что будет в маршруте?
Я открыт вашим пожеланиям: например, вы уже успели посмотреть главные достопримечательности или хотите сделать акцент на видовых точках. Классический вариант такой: площадь Свободы и Ратуша, проспект Независимости, Октябрьская площадь и Верхний город. Мы прогуляемся по старинным улочкам, заглянем в костёл Святой Девы Марии 18 века и погрузимся в атмосферу средневекового экономического центра.
Минск для своих
Даже обзорную экскурсию я превращаю в необычную и провожу гостей по достопримечательностям незаезженными маршрутами. Зайти в храм по пути и углубиться в тему религии? Заглянуть в советское здание и поговорить о его специфике? Повернуть в любопытный дворик с проспекта? Всё это возможно на прогулке. Кроме того, вы получите полезные советы местного жителя: что еще посмотреть, куда съездить, где вкусно поесть.
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте, остаток суммы нужно передать гиду в белорусских рублях по курсу на день проведения экскурсии
По запросу экскурсию можно провести в авто-пешеходном формате (детали уточняйте в личном сообщении). Стоимость за автомобиль составит: седан — 4500 ₽, минивэн на 7 мест (включая экскурсовода) — 7000 ₽
Могу встретить вас в Минске на железнодорожном вокзале или в аэропорту — подробности в переписке
Экскурсия на английском языке проводится по предварительной договорённости. Мой уровень владения английским языком В1: Intermediate, но я постоянно стремлюсь к его повышению
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Немига
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1635 туристов
Я гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру.
На своих авторских экскурсиях покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь историями людей, зданий и читать дальшеуменьшить
городов, помогу окунуться в настоящую Беларусь.
Программы подойдут ценителям необычных маршрутов, тем, кто любит узнавать историю через архитектуру, мелкие детали и непарадные достопримечательности, а также тем, кто приезжает в Беларусь не первый раз и хочет открыть для себя новые места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 162 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александр
Иван Большое Спасибо за экскурсию! Было очень интересно, познавательно! Два часа пролетели незаметно, узнали Минск с новой стороны! 11:54
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Екатерина
Иван отличный, приятный гид. Много интересных фактов рассказал во время прогулки, сбежать и уснуть точно не захочется. Как база для знакомства с Минском - потрясающе. Спасибо!
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Р
Руслан
Прекрасный экскурсовод! Было очень интересно и познавательно. Интересный маршрут, детали и нюансы жизни местных жителей тех времен. На дополнительные вопросы всегда были подробные ответы. Спасибо за увлекательный вечер!
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Александра
Прекрасная экскурсия! Для первого - и очень насыщенного - знакомства с Минском - идеальный вариант! Два часа прогулки с Иваном по городу пролетели незаметно, за интересными разговорами. Иван мастерски как бусинки на ниточку нанизывал историческую информацию, обращал внимание на архитектурные детали, сопровождал интересными фактами, обращал внимание на нетривиальные детали. Картинка города "сложилась" в голове. Иван, спасибо!
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Ирина
Иван- грамотный и интеллигентный экскурсовод. Узнали об истории Минска и белорусского народа много интересного,посетили очень милые,атмосферные дворики и улицы. 2 часа пролетели совершенно незаметно.
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Ф
Федотова
Дата посещения: 23 сен 2025
Недавно вернулись из поездки по Беларуси. На 23 сентября заказывали индивидуальную обзорную экскурсию по Минску с архитектурным акцентом. Экскурсовод Иван - легкий, позитивный, с большим объемом знаний. Минск поразил нас читать дальшеуменьшить
современной архитектурой. Огромное спасибо Ивану за деликатную подачу информации. На все наши вопросы были получены исчерпывающие ответы. Иван прекрасный экскурсовод и отличный собеседник. У нас остались самые теплые и светлые воспоминания от двухчасовой прогулки по городу.
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