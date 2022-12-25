Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом

Увидеть город глазами его жителей из разных эпох

Обзорная, но необычная. Историческая и архитектурная, но не скучная. На моей экскурсии я помогу вам узнать и прочувствовать Минск.

Вы пройдете по знаковым площадям, проспектам и храмам, понаблюдаете за городом с обзорных площадок и сделаете отличные фото.

Поймете, как Минск появился и развивался, услышите о его архитектурном облике и о жизни в пяти разных эпохах.
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
Ближайшие даты:
22
дек
23
дек
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
29
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Эпохи Минска: события и архитектура

За 2 часа мы перелистаем четыре тома в биографии Минска. Вы перенесетесь во времена Полоцкого княжества и узнаете об основании города. Услышите о Минске в составе Речи Посполитой и о губернском городе в Российской империи. Советская эпоха расскажет, как послевоенный Минск строился почти заново. Помимо исторических событий вы проследите смену архитектурных стилей города — для этого у меня также подготовлены материалы. Особое внимание уделим виленскому барокко, сталинскому ампиру (обсудим, уместно ли называть его так в Минске) и конструктивизму.

А что будет в маршруте?

Я открыт вашим пожеланиям: например, вы уже успели посмотреть главные достопримечательности или хотите сделать акцент на видовых точках. Классический вариант такой: площадь Свободы и Ратуша, площадь и проспект Независимости, Октябрьская площадь и Верхний город. Мы прогуляемся по старинным улочкам, заглянем в костел Святой Девы Марии 18 века и кафедральный собор Святого Духа 17 века и погрузимся в атмосферу средневекового экономического центра.

Минск для своих

Даже обзорную экскурсию я превращаю в необычную и провожу гостей по достопримечательностям незаезженными маршрутами. Зайти в храм по пути и углубиться в тему религии? Заглянуть в советское здание и поговорить о его специфике? Повернуть в любопытный дворик с проспекта? Всё это возможно на прогулке. Кроме того, вы получите полезные советы местного жителя: что еще посмотреть, куда съездить, где вкусно поесть.

Организационные детали

  • Смотровая площадка посещается по желанию, стоимость — 7 бел. руб. с человека (+ билет для гида). Я возьму с собой бинокли.
  • По запросу экскурсию можно провести в авто-пешеходном формате (детали уточняйте в личном сообщении)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Немига
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🌃Ночные☀️Летние🙏Религиозные🔭Обзорные⛪️Монастыри, церкви, храмыПлощадь Независимости🗽Популярные местаВерхний город

Похожие туры в Минске

Пешеходная экскурсия по Минску
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
11 отзывов
Пешеходная экскурсия по Минску
Во время экскурсии вы увидите Минск как город в центре Европы, где пересеклись множество разных идей и концепций
Минск, ул. Бобруйская, д. 4
25 дек
26 дек
30 дек
1 янв
80byn за всё до 5 чел.
Минск - город мечты
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Элеонора
Элеонора
4.9
48 отзывов
Очень популярно сейчас
Минск - город мечты
Взглянуть на город глазами коренного жителя и очароваться его гармонией на полной обзорной экскурсии
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
65 за всё до 10 чел.
Тайны древнего Минска
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Lidiya
Lidiya
Нет отзывов
Тайны древнего Минска
Индивидуальная обзорная экскурсия поможет вам сориентироваться
Привокзальная площадь, 3, Центральный Ж/Д вокзал
177.83byn за всё до 7 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 70 чел.
Организатор экскурсии Сусанин_Герой
Сусанин_Герой
4.7
129 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
Думаете, что город бывшего СССР предсказуем и прост в понимании
Привокзальная площадь 5
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
38.11byn за 1 человека
Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
Нет отзывов
Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску
От Магдебургского права и пищаловских тайн до легенд сталинской архитектуры и ГОСТовских лакомств
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
4.8
31 отзыв
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Во время нашей прогулки вы погрузитесь в тысячелетнюю историю Минска
По договоренности
29 дек
30 дек
3 янв
4 янв
от 125byn за всё до 10 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Минску
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Lidiya
Lidiya
4
5 отзывов
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Минску
Вы увидите два главных проспекта города
По договоренности с туристом
177.83byn за всё до 7 чел.
Многоликий Минск
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
57 отзывов
Многоликий Минск
Увидеть все знаковые места центра города и услышать о них самое интересное на обзорной экскурсии
Верхний город
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
60 за всё до 5 чел.
Минск во время фашистской оккупации: жизнь в аду
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анатолий
Анатолий
5
1 отзыв
Минск во время фашистской оккупации: жизнь в аду
Осознать, почему Минск город-герой, на экскурсии по военным мемориалам столицы
Завтра
26 дек
27 дек
28 дек
95 за всё до 6 чел.
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
5
2 отзыва
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Вы увидите главные достопримечательности Минска, услышите яркие местные легенды, байки и анекдоты
Любое место в центре Минска
270byn за всё до 6 чел.
Знакомство с Минском
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.9
28 отзывов
Знакомство с Минском
Разобраться в многовековой истории города и полюбоваться его красотами на групповой экскурсии
на площади, Свободы 2
31 дек
1 фев
2 фев
3 фев
15 за 1 человека
Минские зарисовки: обзорная аудиоэкскурсия
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом
Нет отзывов
Минские зарисовки: обзорная аудиоэкскурсия
Пройти по главным местам города и получить общее представление о его истории и архитектуре
в районе Михайловского сквера
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
13 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минске
ХОРОШО
🧭
ТАМ