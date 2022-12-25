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Описание
Что вас ожидает
Эпохи Минска: события и архитектура
За 2 часа мы перелистаем четыре тома в биографии Минска. Вы перенесетесь во времена Полоцкого княжества и узнаете об основании города. Услышите о Минске в составе Речи Посполитой и о губернском городе в Российской империи. Советская эпоха расскажет, как послевоенный Минск строился почти заново. Помимо исторических событий вы проследите смену архитектурных стилей города — для этого у меня также подготовлены материалы. Особое внимание уделим виленскому барокко, сталинскому ампиру (обсудим, уместно ли называть его так в Минске) и конструктивизму.
А что будет в маршруте?
Я открыт вашим пожеланиям: например, вы уже успели посмотреть главные достопримечательности или хотите сделать акцент на видовых точках. Классический вариант такой: площадь Свободы и Ратуша, площадь и проспект Независимости, Октябрьская площадь и Верхний город. Мы прогуляемся по старинным улочкам, заглянем в костел Святой Девы Марии 18 века и кафедральный собор Святого Духа 17 века и погрузимся в атмосферу средневекового экономического центра.
Минск для своих
Даже обзорную экскурсию я превращаю в необычную и провожу гостей по достопримечательностям незаезженными маршрутами. Зайти в храм по пути и углубиться в тему религии? Заглянуть в советское здание и поговорить о его специфике? Повернуть в любопытный дворик с проспекта? Всё это возможно на прогулке. Кроме того, вы получите полезные советы местного жителя: что еще посмотреть, куда съездить, где вкусно поесть.
Организационные детали
Смотровая площадка посещается по желанию, стоимость — 7 бел. руб. с человека (+ билет для гида). Я возьму с собой бинокли.
По запросу экскурсию можно провести в авто-пешеходном формате (детали уточняйте в личном сообщении)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Немига
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Минске
Всем привет! Меня Зовут Иван, я профессиональный гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси. Я покажу вам самые любопытные черты города и поделюсь историей каждой постройки. Мои экскурсии подойдут ценителям необычных маршрутов и тем, кто любит познавать историю через архитектурные детали.