На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия

Прокатиться по городу и услышать интересные рассказы о главных событиях

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Приезжая в Минск впервые, многие задаются вопросом: как успеть посмотреть все достопримечательности, которыми так богат наш город? Решение есть — обзорная автомобильная экскурсия! Вы прикоснетесь к самобытной истории старинного Минск, удивитесь фишкам и легендам нашего города и познакомитесь со столицей Беларуси с комфортом.
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время поездки вы увидите главные современные и исторические достопримечательности столицы. В рассказах не будет никаких ненужных дат и терминов — только действительно интересные факты и легенды. Мы откроем для вас много новых мест и историй. В нашей программе:

  • осмотр наиболее интересных памятников архитектуры, созданных за последние 20 лет,
  • посещение уникального Храма Всех Святых,
  • рассказы о том, как построили удивительную Национальную Библиотеку, Дворец Независимости и многое другое,
  • прогулка по сохранившимся старым улочкам Минска,
  • знакомство с древними православными и католическими храмами,
  • красивые фото в уютных двориках старого Минска,
  • визит в современные жилые микрорайоны столицы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • Экскурсия проводится в авто-пешеходном формате. Гид будет за рулём Volkswagen Polo (комфортная расскадка для 3-4 человек)
  • Если в вашей группе от 4 до 7 человек, потребуется доплата за минивэн (Volkswagen Caravelle либо аналогичный) +150 белорусских рублей / 5000 российских рублей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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