Прокатиться по городу и услышать интересные рассказы о главных событиях
Приезжая в Минск впервые, многие задаются вопросом: как успеть посмотреть все достопримечательности, которыми так богат наш город? Решение есть — обзорная автомобильная экскурсия! Вы прикоснетесь к самобытной истории старинного Минск, удивитесь фишкам и легендам нашего города и познакомитесь со столицей Беларуси с комфортом.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время поездки вы увидите главные современные и исторические достопримечательности столицы. В рассказах не будет никаких ненужных дат и терминов — только действительно интересные факты и легенды. Мы откроем для вас много новых мест и историй. В нашей программе:
- осмотр наиболее интересных памятников архитектуры, созданных за последние 20 лет,
- посещение уникального Храма Всех Святых,
- рассказы о том, как построили удивительную Национальную Библиотеку, Дворец Независимости и многое другое,
- прогулка по сохранившимся старым улочкам Минска,
- знакомство с древними православными и католическими храмами,
- красивые фото в уютных двориках старого Минска,
- визит в современные жилые микрорайоны столицы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
- Экскурсия проводится в авто-пешеходном формате. Гид будет за рулём Volkswagen Polo (комфортная расскадка для 3-4 человек)
- Если в вашей группе от 4 до 7 человек, потребуется доплата за минивэн (Volkswagen Caravelle либо аналогичный) +150 белорусских рублей / 5000 российских рублей
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Октябрьская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 1387 туристов
Меня зовут Евгений. Я родился и всю жизнь живу в Минске, закончил исторический факультет и аспирантуру Белорусского государственного университета. Работаю гидом с 2014 года. На моих экскурсиях вы увидите Минск глазами местного жителя, погрузитесь в его богатую историю и услышите удивительные цитаты выдающихся белорусов современности.
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