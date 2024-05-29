Площадь Свободы

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Свободы» в Минске, цены от 60 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
381 отзыв
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Пр-т Победителей 21, Минск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
Вечерняя экскурсия по Минску
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
336 отзывов
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
60Br за человека
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульфания
    29 мая 2024
    Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
    Отлично!!!
  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
    Хорошая, насыщенная экскурсия. Без напрягов, суеты. Гид умничка, внимательный.
  • Н
    Наталия
    25 мая 2024
    «Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
    Начали знакомство с Минском с авторской экскурсии Вячеслава по рекомендации друзей. Хотелось бы помочь с выбором и другим, оставив свой отзыв. Мы
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    были в Минске всего два дня и очень рады, что в первый же день утром посетили индивидуальную экскурсию. Очень рекомендую: брать индивидуальную экскурсию, планировать проведение в первый день приезда, выбрать экскурсию Вячеслава. Огромная благодарность Вячеславу за интересную и позитивную экскурсию! Понравилась и мамам, и детям-подросткам. Посетили много мест, узнали много нового, не устали, спланировали что и когда посетить самостоятельно. Удачи Вам в Вашей интересной работе! Будем ждать новых предложений!

  • Н
    Наталия
    17 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Прекрасный, добрый, чистый, очень красивый город. Профессиональные гид и водитель. В Минске была не раз, но в каждый приезд он выглядит по-разному, и впечатления от этого чудесного города и его отзывчивых людей только усиливаются.
  • С
    Семенов
    13 мая 2024
    «Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
    10 мая были на групповой экскурсии под чутким руководством Вячеслава. Понравилось все! Во первых сама экскурсия довольно динамичная и не
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    пергружена историческими фактами и хрестоматийными примерами. Во вторых четко построен ряд достопримечательностей, так, чтобы мозг туриста запомнил главное)) отдельное спасибо за чувство юмора Вячеслава. В машине чисто и комфортно. Рекомендуем однозначно.

  • Н
    Нелли
    27 апреля 2024
    «Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
    Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Отличная организация, насыщенная и интересная программа, Вячеслав очень увлекательно рассказывает и может найти подход к каждому. Чувствуется, что Вячеслав любит то, что делает и тот город о котором рассказывает. Это очень заряжает и вовлекает.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Площадь Свободы»

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  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Площадь Свободы" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 360. Туристы уже оставили гидам 750 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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