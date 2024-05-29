1 чел.
По популярности
Групповая
3.5 часа
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Пр-т Победителей 21, Минск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
Групповая
3.5 часа
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
60Br за человека
Индивидуальная
3 часа
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульфания29 мая 2024Отлично!!!
- ССергей29 мая 2024Хорошая, насыщенная экскурсия. Без напрягов, суеты. Гид умничка, внимательный.
- ННаталия25 мая 2024Начали знакомство с Минском с авторской экскурсии Вячеслава по рекомендации друзей. Хотелось бы помочь с выбором и другим, оставив свой отзыв. Мы
- ННаталия17 мая 2024Прекрасный, добрый, чистый, очень красивый город. Профессиональные гид и водитель. В Минске была не раз, но в каждый приезд он выглядит по-разному, и впечатления от этого чудесного города и его отзывчивых людей только усиливаются.
- ССеменов13 мая 202410 мая были на групповой экскурсии под чутким руководством Вячеслава. Понравилось все! Во первых сама экскурсия довольно динамичная и не
- ННелли27 апреля 2024Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Отличная организация, насыщенная и интересная программа, Вячеслав очень увлекательно рассказывает и может найти подход к каждому. Чувствуется, что Вячеслав любит то, что делает и тот город о котором рассказывает. Это очень заряжает и вовлекает.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Площадь Свободы»
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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