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были в Минске всего два дня и очень рады, что в первый же день утром посетили индивидуальную экскурсию. Очень рекомендую: брать индивидуальную экскурсию, планировать проведение в первый день приезда, выбрать экскурсию Вячеслава. Огромная благодарность Вячеславу за интересную и позитивную экскурсию! Понравилась и мамам, и детям-подросткам. Посетили много мест, узнали много нового, не устали, спланировали что и когда посетить самостоятельно. Удачи Вам в Вашей интересной работе! Будем ждать новых предложений!