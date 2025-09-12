Почему так — квартала не было на карте города, хотя он был построен? Круто ли сушить бельё на улице в центре города? Как жить в историческом месте, пить вкусный кофе и гулять среди собственноручно обустроенных клумб? Об этом — и многом другом — я расскажу на нашей прогулке по одному из самых интересных и колоритных районов Минска.

Описание экскурсии

Здание одного из старейших пивзаводов — Аливарии

Вы не только увидите пивзавод, но и узнаете о старом квартале Минска — Сторожовке, услышите о производстве пива на белорусских землях, женском предпринимательстве и многом другом.

Уютные дома послевоенного Минска

Я покажу городскую застройку 1946–1950 гг. для элиты Минска — военных и творческих людей. Зайдём в подъезды, поднимемся по деревянным лестницам, обсудим традиции местных жителей.

Колоритная кофейня

Заглянем в «Осмоловку», где музыкальный инструмент — это клумба для цветов, а сцены украшены картинами белорусских художников. Поговорим о кофейных традициях нашего края, а ещё я почитаю вам стихотворения на белорусском языке.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям старше 10 лет.