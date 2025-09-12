Почему так — квартала не было на карте города, хотя он был построен? Круто ли сушить бельё на улице в центре города? Как жить в историческом месте, пить вкусный кофе и гулять среди собственноручно обустроенных клумб? Об этом — и многом другом — я расскажу на нашей прогулке по одному из самых интересных и колоритных районов Минска.
Описание экскурсии
Здание одного из старейших пивзаводов — Аливарии
Вы не только увидите пивзавод, но и узнаете о старом квартале Минска — Сторожовке, услышите о производстве пива на белорусских землях, женском предпринимательстве и многом другом.
Уютные дома послевоенного Минска
Я покажу городскую застройку 1946–1950 гг. для элиты Минска — военных и творческих людей. Зайдём в подъезды, поднимемся по деревянным лестницам, обсудим традиции местных жителей.
Колоритная кофейня
Заглянем в «Осмоловку», где музыкальный инструмент — это клумба для цветов, а сцены украшены картинами белорусских художников. Поговорим о кофейных традициях нашего края, а ещё я почитаю вам стихотворения на белорусском языке.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям старше 10 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Киселёва
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 3220 туристов
Я люблю Минск, этот город-феникс, за его уникальную историю, разнообразную архитектуру и, конечно же, людей, с которыми стараюсь больше общаться, чтобы узнать больше и о городе. Я провожу свои экскурсии, чтобы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
12 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Рекомендую 👍
