Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на Рождество по-белорусски! На празднике вы познакомитесь с персонажами белорусского фольклора, примете участие в традиционных белорусских колядованиях, погадаете на будущее, пройдете через испытания мистическими существами и многое-многое другое!

Описание экскурсии Семейное Рождество Во время путешествия вы познакомитесь с такими персонажами белорусского фольклора, как Зюзя, Чёрт, Медведь, Ведунья и другими. Вы узнаете и примете участие в традиционных белорусских колядованиях, погадаете на будущее, пройдете через испытания мистическими существами и, конечно же, встретитесь со Святым Николаем. Взрослые после экскурсии смогут посетить пивоварню и побаловать себя новым эксклюзивным напитком, а деток пригласят в традиционный кукольный театр «Батлейка». Также дети получат подарки от Святого Николая.

