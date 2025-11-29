Приглашаем вас на Рождество по-белорусски! На празднике вы познакомитесь с персонажами белорусского фольклора, примете участие в традиционных белорусских колядованиях, погадаете на будущее, пройдете через испытания мистическими существами и многое-многое другое!
Описание экскурсииСемейное Рождество Во время путешествия вы познакомитесь с такими персонажами белорусского фольклора, как Зюзя, Чёрт, Медведь, Ведунья и другими. Вы узнаете и примете участие в традиционных белорусских колядованиях, погадаете на будущее, пройдете через испытания мистическими существами и, конечно же, встретитесь со Святым Николаем. Взрослые после экскурсии смогут посетить пивоварню и побаловать себя новым эксклюзивным напитком, а деток пригласят в традиционный кукольный театр «Батлейка». Также дети получат подарки от Святого Николая.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Обед
- Сувенир для детей
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 2А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» и обратно
Отправиться в парк интерактивной истории без забот
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер Минск - Сула
Индивидуальный трансфер в парк «Сула» без суеты и сложной логистики. Насладитесь атмосферой средневековья и вернитесь в Минск с комфортом
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
12 000 ₽ за всё до 7 чел.