Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» с ожиданием и обратно
Начало: Ваш адрес в черте города Минска
Расписание: Со среды по воскресенье в интервале с 08:00 до 17:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
260 Br за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
900 Br за экскурсию
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер на минивэне из Минска до парка истории «Сула» и обратно
Начало: Минск, ваш адрес
8 июн в 09:00
18 июн в 09:00
450 Br за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 августа 2024Очень понравилось! Красивей шее место, много информации. Отлично провели время. Спасибо огромное нашему экскурсоврду Валерию, редко можно встретить увлеченного,так много знающего специалиста, очень любящего свой край.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Парк истории Сула»
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