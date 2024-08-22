Парк истории Сула – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк истории Сула» в Минске, цены от 260 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» с ожиданием и обратно
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» с ожиданием и обратно
Начало: Ваш адрес в черте города Минска
Расписание: Со среды по воскресенье в интервале с 08:00 до 17:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
260 Br за экскурсию
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Пешая
На машине
На автобусе
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
900 Br за экскурсию
Трансфер на минивэне из Минска до парка истории «Сула» и обратно
На микроавтобусе
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер на минивэне из Минска до парка истории «Сула» и обратно
Начало: Минск, ваш адрес
8 июн в 09:00
18 июн в 09:00
450 Br за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Парк истории Сула»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» с ожиданием и обратно
  2. Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
  3. Трансфер на минивэне из Минска до парка истории «Сула» и обратно
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  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2025
Сейчас в Минске в категории "Парк истории Сула" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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