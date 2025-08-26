Мирский и Несвижский замки - это не просто архитектурные шедевры, а настоящие хранители истории.
Здесь оживают события Средневековья, а прогулка по этим местам позволяет погрузиться в атмосферу ушедших эпох.
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические замки
- 🗺️ Живописные виды
- 👑 История рода Радзивиллов
- 📜 Уникальные легенды
- 🎨 Архитектурные шедевры
- 🌳 Прекрасные парки
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Мирский замок
- Несвижский дворец
- Фарный костёл Божьего Тела
- Старинная ратуша
- Центральная площадь Мира
Описание экскурсии
- Мирский замок — мощная крепость 16 века с башнями, тюремным подвалом и фамильной усыпальницей Радзивиллов
- Посёлок Мир — тихое колоритное местечко с уютной церковью 19 века и костёлом 16 века
- Центральная площадь Мира — на атмосферном рынке, кажется, время застыло и торговля идёт так же, как и несколько столетий назад
- Несвижский дворец — резиденция могущественного рода Радзивиллов, один из красивейших дворцово-парковых комплексов Восточной Европы
- Парк Несвижа — ландшафтный ансамбль с прудами, аллеями и видами, достойными королевского альбома
- Фарный костёл Божьего Тела — барочный храм с усыпальницей, который сохранил дух эпохи и искусство подземной архитектуры
- Старинная ратуша и городская брама и история о местном самоуправлении и оборонной жизни старого Несвижа
Вы узнаете:
- О причудах и повседневных привычках семьи Радзивиллов
- Как выглядел дворянский быт и какие интриги плели придворные,
- Почему Мирский и Несвижский замки стали объектами ЮНЕСКО
- Что скрывают подземелья старинных усыпальниц
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Ford Escape
- Продолжительность дороги до первого замка — 1 час, переезд между замками — 30 мин.
- Дополнительно (по желанию) на месте оплачиваются билеты в замки — 38 бел. руб. (примерно 1000 ₽) в общей сложности за чел.
- Обед (по желанию) не входит в стоимость — напишите мне, если хотите забронировать столик в ресторане
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 107 туристов
Минчанка в третьем поколении. С 2012 года провожу экскурсии по родному городу и Беларуси. Активно путешествую по своей родине и посетила все 115 городов страны. С детства увлекаюсь историей и изучением иностранных языков. Составляю эксклюзивные авторские экскурсионные маршруты, владею множеством интересных фактов и легенд.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
26 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия в крепости Мир и Несвиж, проведенная Дарьей! Во время экскурсии ей удалось не только передать атмосферу этих прекрасных замков, но и донести до нас достаточно много
А
Антонина
13 авг 2025
Отличный гид, глубоко знает тему. Нас просвещал гид Сергей. Очень интересный и глубокий рассказ! Спасибо огромное за прекрасно проведенное время!
Софья
21 июл 2025
Хочу от всего сердца поблагодарить Сергея за потрясающую экскурсию в старинные замки Мира и Несвижа! Это было незабываемое путешествие в прошлое, которое превзошло все мои ожидания.
Сергей — настоящий профессионал своего
