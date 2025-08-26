Мои заказы

Старинные крепости Мир и Несвиж - из Минска

Путешествие по замкам Мир и Несвиж позволит вам прикоснуться к истории Беларуси, ощутить атмосферу средневековья и узнать о жизни рода Радзивиллов
Мирский и Несвижский замки - это не просто архитектурные шедевры, а настоящие хранители истории.

Здесь оживают события Средневековья, а прогулка по этим местам позволяет погрузиться в атмосферу ушедших эпох.

Путешествие обещает быть
не только познавательным, но и невероятно увлекательным, ведь каждый уголок этих крепостей хранит свои тайны и легенды.

Замки, включенные в список ЮНЕСКО, впечатляют своей архитектурой и историей, а живописные виды и парки делают поездку незабываемой

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические замки
  • 🗺️ Живописные виды
  • 👑 История рода Радзивиллов
  • 📜 Уникальные легенды
  • 🎨 Архитектурные шедевры
  • 🌳 Прекрасные парки
Старинные крепости Мир и Несвиж - из Минска© Дарья
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Мирский замок
  • Несвижский дворец
  • Фарный костёл Божьего Тела
  • Старинная ратуша
  • Центральная площадь Мира

Описание экскурсии

  • Мирский замок — мощная крепость 16 века с башнями, тюремным подвалом и фамильной усыпальницей Радзивиллов
  • Посёлок Мир — тихое колоритное местечко с уютной церковью 19 века и костёлом 16 века
  • Центральная площадь Мира — на атмосферном рынке, кажется, время застыло и торговля идёт так же, как и несколько столетий назад
  • Несвижский дворец — резиденция могущественного рода Радзивиллов, один из красивейших дворцово-парковых комплексов Восточной Европы
  • Парк Несвижа — ландшафтный ансамбль с прудами, аллеями и видами, достойными королевского альбома
  • Фарный костёл Божьего Тела — барочный храм с усыпальницей, который сохранил дух эпохи и искусство подземной архитектуры
  • Старинная ратуша и городская брама и история о местном самоуправлении и оборонной жизни старого Несвижа

Вы узнаете:

  • О причудах и повседневных привычках семьи Радзивиллов
  • Как выглядел дворянский быт и какие интриги плели придворные,
  • Почему Мирский и Несвижский замки стали объектами ЮНЕСКО
  • Что скрывают подземелья старинных усыпальниц

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Ford Escape
  • Продолжительность дороги до первого замка — 1 час, переезд между замками — 30 мин.
  • Дополнительно (по желанию) на месте оплачиваются билеты в замки — 38 бел. руб. (примерно 1000 ₽) в общей сложности за чел.
  • Обед (по желанию) не входит в стоимость — напишите мне, если хотите забронировать столик в ресторане

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 107 туристов
Минчанка в третьем поколении. С 2012 года провожу экскурсии по родному городу и Беларуси. Активно путешествую по своей родине и посетила все 115 городов страны. С детства увлекаюсь историей и изучением иностранных языков. Составляю эксклюзивные авторские экскурсионные маршруты, владею множеством интересных фактов и легенд.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
Сергей
26 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия в крепости Мир и Несвиж, проведенная Дарьей! Во время экскурсии ей удалось не только передать атмосферу этих прекрасных замков, но и донести до нас достаточно много
интересной исторической информации, которую не встретишь в путеводителях. Кроме того, Дарья помогла нам "сориентироваться" в истории и достопримечательностях Минска, а также Бреста, куда мы направились позже. Также отмечу, что Дарья очень коммуникабельный и общительный человек. Могу порекомендовать экскурсии с ней всем гостям Белоруссии!

А
Антонина
13 авг 2025
Отличный гид, глубоко знает тему. Нас просвещал гид Сергей. Очень интересный и глубокий рассказ! Спасибо огромное за прекрасно проведенное время!
Софья
Софья
21 июл 2025
Хочу от всего сердца поблагодарить Сергея за потрясающую экскурсию в старинные замки Мира и Несвижа! Это было незабываемое путешествие в прошлое, которое превзошло все мои ожидания.

Сергей — настоящий профессионал своего
дела с глубочайшими знаниями истории. Его рассказы о замках, их владельцах и исторических событиях были настолько увлекательными, что время пролетело незаметно. Каждая деталь, каждое упоминание о прошлом оживало благодаря его таланту рассказчика.

Маршрут экскурсии был идеально спланирован. Мы успели увидеть все значимые места обоих замков, узнать их многовековую историю и проникнуться атмосферой тех времён. Особенно впечатлили архитектурные особенности замков и их внутреннее убранство.

Отдельно хочу отметить, как гид смог создать комфортную атмосферу для всей группы. Он отвечал на все вопросы, делился интересными фактами и легендами, связанными с замками. Благодаря его профессионализму даже длительная дорога из Минска прошла незаметно.

Организация экскурсии была на высшем уровне — всё началось вовремя, логистика была продумана до мелочей. Сергей умело распределял время, чтобы мы успели увидеть всё запланированное и при этом не устали.

Это путешествие стало настоящим открытием для меня. Спасибо Сергею за то, что подарил нам возможность прикоснуться к богатой истории Беларуси! Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящие сокровища белорусской культуры.
Однозначно рекомендую! 🌟

Входит в следующие категории Минска

