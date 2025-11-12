Мы заберём вас в Минске и отправимся в музейный комплекс. Здесь вас ждёт множество экспонатов: военная техника, доты, капониры. При желании можно пострелять из стрелкового оружия и прокатиться на танке.
На осмотр будет около трёх часов — вы сможете пройтись самостоятельно или взять экскурсию с местным гидом. После прогулки мы отвезём вас обратно.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Touran, Volkswagen Passat, Ford Mondeo или аналогичном
- Дорога займёт около 35 мин. в одну сторону
- Трансфер возможен для компании 8 человек на комфортабельном минивэне (доплата 100 бел. руб) — детали уточняйте в переписке
- Оставшаяся сумма за трансфер оплачивается на месте в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты
- В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды
Отдельно оплачиваются входные билеты в комплекс:
- Взрослый — 25 бел. руб.
- Студенческий — 20 бел. руб. (при наличии студенческого билета)
- Школьники — 15 бел. руб.
- Дети до 6 лет — бесплатно
- А также индивидуальная экскурсия с штатным гидом по желанию — 40 бел. руб. (1 час экскурсии)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 39 туристов
Я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов к туристическим достопримечательностям Беларуси. Я и моя команда профессиональных водителей будем рады показать вам нашу красивую страну.Задать вопрос
