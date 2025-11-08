Посетите один из древнейших городов Беларуси - Брест, находящийся на границе с Польшей. Знаменитая Брестская крепость, символ стойкости, ждет вас.
Трансфер обеспечивает комфортное путешествие: отправление из Минска, дорога среди живописных пейзажей, а также возможность самостоятельно исследовать город. Услуги водителя и комфортабельный автомобиль включены. Отличный выбор для тех, кто ценит удобство и самостоятельность в путешествиях
Трансфер обеспечивает комфортное путешествие: отправление из Минска, дорога среди живописных пейзажей, а также возможность самостоятельно исследовать город. Услуги водителя и комфортабельный автомобиль включены. Отличный выбор для тех, кто ценит удобство и самостоятельность в путешествиях
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🕒 Удобное расписание
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌿 Живописные пейзажи
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Что можно увидеть
- Брестская крепость
Описание трансфер
Обратите внимание: мы предлагаем только трансфер, который не предполагает услуги гида.
Начнём поездку от удобного вам адреса в Минске. Наш путь до Бреста пройдёт по трассе среди живописных пейзажей. Время в дороге — примерно 4 часа.
По прибытии в Брест вы самостоятельно отправитесь исследовать достопримечательности, а мы организуем комфортное перемещение по городу, при необходимости поможем купить билеты и подождём, пока вы насладитесь посещением города и Брестской крепости.
Затем отвезём вас в Минск.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле по всему маршруту и услуги водителя. Входные билеты и питание вы оплачиваете самостоятельно
- Трансфер проходит на автомобилях Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat, Toyota Camry или Mercedes-Benz V-Класс (по запросу). Все автомобили оборудованы кондиционерами, есть доступ к Wi-Fi и питьевая вода. По запросу предоставляем детское кресло или бустер
- Можем организовать поездку для большего количества человек (до 20) — детали в переписке
- С вами будет опытный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 833 туристов
С 2015 года я оказываю услуги в сфере туризма. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный широкий автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять, потому что мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке! Желаю вам ярких впечатлений!)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
8 ноя 2025
Благодарим Дмитрия за поездку из Минска в Брест и обратно! Чистая машина, аккуратное комфортное вождение. Все четко. Много интересного узнали по дороге. И отдельная благодарность за рекомендованный ресторан Трактир у озера в Бресте - отлично пообедали, насладились аутентичной кухней и атмосферой.
Т
Татьяна
31 окт 2025
Спасибо огромное за организацию трансфера и Андрею личные благодарности от всей нашей разновозрастной компании. Андрей очень внимателеный, аккуратный водитель, позаботился не только о трансфере, но и сам рассказывал и записи
О
Ольга
22 сен 2025
Очень благодарна за комфортное сопровождение!
О
Ольга
29 июл 2025
Ездили семьёй на экскурсию в Брест и Бресткую крепость. Впечатления от поездки остались самые лучшие. Дмитрий, который сопровождал нас в этой поездке встретил нас очень приветливо, на протяжении всего пути
Ц
Цветкова
20 июл 2025
Получили от поездки превосходные впечатления. Огромное спасибо водителю Андрею за приятное общение в дороге. Очень рекомендую 👍
О
Ольга
11 июл 2025
Все было отлично! Машина чистая, водитель шикарный! Все рассказал, показал, где надо подождал, вежливый, отзывчивый!
Мы были с детьми, всем очень понравилось!
Буду всем рекомендовать, в следующий раз только с Вячеславом!
Мы были с детьми, всем очень понравилось!
Буду всем рекомендовать, в следующий раз только с Вячеславом!
М
Марина
29 июн 2025
Сегодня нас возил в Брест Вячеслав, чему мы очень рады. Машина была подана во время и с первой минуты дороги, мы получали интересную информацию о Минске. На протяжении всей дороги
Ольга
26 июн 2025
Все отлично!
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Брест и обратно
Изучить главное в городе в своём темпе
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща
Забыть о заботах с логистикой и увидеть всё то, что хотелось увидеть
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска
Путешествие в Брестскую крепость и форт №5 из Минска. Откройте для себя историю и героизм, почувствуйте атмосферу былых времён
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 07:00
26 ноя в 07:00
6500 ₽ за человека