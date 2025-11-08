Посетите один из древнейших городов Беларуси - Брест, находящийся на границе с Польшей. Знаменитая Брестская крепость, символ стойкости, ждет вас. Трансфер обеспечивает комфортное путешествие: отправление из Минска, дорога среди живописных пейзажей, а также возможность самостоятельно исследовать город. Услуги водителя и комфортабельный автомобиль включены. Отличный выбор для тех, кто ценит удобство и самостоятельность в путешествиях

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Обратите внимание: мы предлагаем только трансфер, который не предполагает услуги гида.

Начнём поездку от удобного вам адреса в Минске. Наш путь до Бреста пройдёт по трассе среди живописных пейзажей. Время в дороге — примерно 4 часа.

По прибытии в Брест вы самостоятельно отправитесь исследовать достопримечательности, а мы организуем комфортное перемещение по городу, при необходимости поможем купить билеты и подождём, пока вы насладитесь посещением города и Брестской крепости.

Затем отвезём вас в Минск.

Организационные детали