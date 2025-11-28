Мои заказы

Трансфер из Минска в «Диприз» - и обратно

Отправиться в Барановичи с комфортом и не думать о дороге
Мы встретим вас и отвезём в зооландшафтный парк.

У вас будет несколько часов свободного времени, чтобы понаблюдать за обитателями «Диприза», а после мы вернёмся в Минск.
Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

  • Водитель заберёт вас по указанному адресу в Минске в удобное время
  • Дорога в одну сторону займёт около 2 часов (151 км)
  • В «Дипризе» вы проведёте около 4 часов — можете гулять и знакомиться с животными, кататься на катамаранах, лошадях или пони, отдыхать в беседках, перекусить на фудкорте
  • Дождёмся вас с прогулки и отправимся обратно в Минск

Перед поездкой уточните график — парк работает в режиме частичного открытия. Доступны две основные зоны — «Казачны мір» (экзотариум и птицы) и «Лясныя таямніцы» (лесные вольеры с крупными животными).

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автомобиле Volkswagen Polo и услуги водителя. Автомобиль оборудован кондиционером, в салоне есть Wi-Fi. По запросу предоставим детское кресло или бустер
  • Входные билеты в парк вы оплачиваете самостоятельно: взрослый — 30 бел. руб. в выходные и 20 бел. руб. в будни. Детский билет (3–13 лет) — 20 бел. руб. в выходные и 15 бел. руб. в будни
  • Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ
  • По желанию можем изменить маршрут, забрать вас из аэропорта или организовать поездку для группы более 4 человек. Детали уточняйте в переписке
  • В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 25 туристов
Я коренной житель Минска. Буду рад ответить на любые ваши вопросы в поездке. Работаю с командой гидов-водителей.

