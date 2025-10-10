Индивидуальный трансфер из Минска в Брестскую крепость и Беловежскую пущу — это способ провести насыщенный день, не беспокоясь об организации поездки. Мы всё предусмотрели и продумали, чтобы чтобы дорога была максимально комфортной и спокойной.
Описание трансфер
Обратите внимание: эта программа — трансфер, она не предполагает экскурсионного сопровождения.
Что вас ожидает
- Водитель заберёт вас в удобное время по вашему адресу в Минске или прямо из аэропорта
- Дорога до Бреста займёт около 4 часов. В пути — остановки по желанию, вода в салоне, надёжный и внимательный водитель
- Прогулка по Брестской крепости (1,5–2 часа). Водитель подождёт на парковке у мемориала, а у вас будет достаточно времени, чтобы осмотреть основные части крепости и оценить её масштаб
- Прогулка по пешеходной Советской улице + обед (2 часа). Вы прйдёте по оживлённой улице с уютными кафе и уличными музыкантами
- Переезд в Беловежскую пущу (40 минут)
- Прогулка по пуще (1,5–2 часа). Вы посетите музей природы и увидите в вольерах оленей, медведей и, конечно, зубров
- Возвращение в Минск (около 3 часов)
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером Skoda Octavia, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter. Возможно увеличение количества участников до 20 за доплату
- По запросу предоставим детское кресло
- Дополнительно оплачиваются билеты в Беловежскую пущу — примерно 500 ₽ за чел., а также обед — 800–1000 ₽ на чел.
- За рулём будет опытный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Александр. Я — индивидуальный предприниматель с официальной лицензией на пассажирские перевозки. Работаю по всей территории Беларуси, а также за её пределами. Специализируюсь на организации экскурсий, трансферов и междугородних
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Любовь
10 окт 2025
Прекрасная поездка в Брест. Посетили Беловежскую пущу и Брестскую крепость. Александр был очень вежлив и гостеприимен.
Рассказал где лучше прогуляться, как везде успеть не торопясь.
Дорога из Минска в Брест заняла примерно 4 часа. Авто чистое, водичка, остановки - когда вам необходимо. Спасибо, Александру
Рассказал где лучше прогуляться, как везде успеть не торопясь.
Дорога из Минска в Брест заняла примерно 4 часа. Авто чистое, водичка, остановки - когда вам необходимо. Спасибо, Александру
А
Аделя
23 авг 2025
Потрясающий день мы провели на комфортабельном, чистом автомобиле, с приятным водителем! В салоне авто вода (мы с собой набрали, но это был приятный бонус), wi-fi в машине, приятная музыка, остановка где захочется. Рекомендации, куда лучше сходить и что посетить. На вопрос: что улучшить? Ответа нет, все замечательно и душевно)
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер в Брест и Брестскую крепость
Индивидуальный трансфер из Минска в Брест - удобный способ посетить Брестскую крепость и насладиться историей Беларуси. Без лишних забот
Сегодня в 18:30
Завтра в 06:30
32 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща
Забыть о заботах с логистикой и увидеть всё то, что хотелось увидеть
Завтра в 07:00
18 ноя в 07:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Брест и обратно
Изучить главное в городе в своём темпе
Завтра в 05:00
18 ноя в 05:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.