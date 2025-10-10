Мои заказы

Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу - и обратно

Увидеть два символа Беларуси - с комфортом и без спешки
Индивидуальный трансфер из Минска в Брестскую крепость и Беловежскую пущу — это способ провести насыщенный день, не беспокоясь об организации поездки. Мы всё предусмотрели и продумали, чтобы чтобы дорога была максимально комфортной и спокойной.
5
2 отзыва
Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу - и обратно© Александр
Описание трансфер

Обратите внимание: эта программа — трансфер, она не предполагает экскурсионного сопровождения.

Что вас ожидает

  • Водитель заберёт вас в удобное время по вашему адресу в Минске или прямо из аэропорта
  • Дорога до Бреста займёт около 4 часов. В пути — остановки по желанию, вода в салоне, надёжный и внимательный водитель
  • Прогулка по Брестской крепости (1,5–2 часа). Водитель подождёт на парковке у мемориала, а у вас будет достаточно времени, чтобы осмотреть основные части крепости и оценить её масштаб
  • Прогулка по пешеходной Советской улице + обед (2 часа). Вы прйдёте по оживлённой улице с уютными кафе и уличными музыкантами
  • Переезд в Беловежскую пущу (40 минут)
  • Прогулка по пуще (1,5–2 часа). Вы посетите музей природы и увидите в вольерах оленей, медведей и, конечно, зубров
  • Возвращение в Минск (около 3 часов)

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером Skoda Octavia, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter. Возможно увеличение количества участников до 20 за доплату
  • По запросу предоставим детское кресло
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Беловежскую пущу — примерно 500 ₽ за чел., а также обед — 800–1000 ₽ на чел.
  • За рулём будет опытный водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Александр. Я — индивидуальный предприниматель с официальной лицензией на пассажирские перевозки. Работаю по всей территории Беларуси, а также за её пределами. Специализируюсь на организации экскурсий, трансферов и междугородних
читать дальше

поездок. В наличии полный пакет необходимых документов: лицензия, страховки для пассажиров и транспорта, технический осмотр. Перевозки осуществляются на удобном и комфортном авто. В салоне — кондиционер, микрофон для экскурсионного сопровождения и вместительное багажное отделение. Чистота, комфорт и безопасность — обязательные условия каждой поездки. Работаю как с частными клиентами, так и с туристическими агентствами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Любовь
Любовь
10 окт 2025
Прекрасная поездка в Брест. Посетили Беловежскую пущу и Брестскую крепость. Александр был очень вежлив и гостеприимен.
Рассказал где лучше прогуляться, как везде успеть не торопясь.
Дорога из Минска в Брест заняла примерно 4 часа. Авто чистое, водичка, остановки - когда вам необходимо. Спасибо, Александру
Прекрасная поездка в Брест. Посетили Беловежскую пущу и Брестскую крепость. Александр был очень вежлив и гостеприимен.
А
Аделя
23 авг 2025
Потрясающий день мы провели на комфортабельном, чистом автомобиле, с приятным водителем! В салоне авто вода (мы с собой набрали, но это был приятный бонус), wi-fi в машине, приятная музыка, остановка где захочется. Рекомендации, куда лучше сходить и что посетить. На вопрос: что улучшить? Ответа нет, все замечательно и душевно)

Входит в следующие категории Минска

