Н Нина Спасибо Дмитрию за пунктуальность и ответы на все вопросы до начала трансфера. Машина хорошая, все пожелания по ходу маршрута были учтены.

Р Роман читать дальше не тратить время впустую) и с заездом в Лиду до полудня мы уже были в Гродно у каланчи, чтобы услышать трубача. Несмотря на расстояние, поездка прошла легко и непринужденно. Лишь строгая вахтерша, воспрепятствовавшая нашему подъему на условную смотровую площадку общежития, возвышающего над Лидской крепостью, помешала взять от этой поездки максимум:) Нам посчастливилось съездить в Гродно и обратно 17.08.2025 с Александром. Все прошло наилучшим образом: утром нас встретили на комфортабельном авто на вокзале (заселение в отеле было с 14-00, поэтому решили

С Сергей Высочайший профессионализм! Уважение к гостям и любовь к родной земле. Доброжелательность. Пунктуальность. Предупредительность. Коммуникабельность. Широкий кругозор. Чистота и комфорт. Готовность решать любые вопросы в рамках и за рамками программы.

Однозначно рекомендую к знакомству и сотрудничеству!

Ольга Хорошие машины, опытные водители.

М Мила Добрый день!

Благодарим за организацию трансфера. Все было на высшем уровне в дружелюбной атмосфере отзывчивости к пожеланиям клиентов, с интересной информацией по ходу поездки. Сопровождающему Дмитрию хотим выразить признательность и надеемся на то, что в ближайшем будущем еще не раз воспользуемся вашим сервисом.

Будем рекомендовать друзьям и знакомым.

П Полина Ездили в Гродно, по нашей просьбе изменили маршрут и заехали в Мирский замок. Дмитрий замечательный рассказчик и опытный водитель, машина очень комфортная, есть вода, зарядка и вайфай. Дорога туда и обратно прошла незаметно. Узнали много нового и интересного. Однозначно рекомендуем!