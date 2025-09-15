Гродно привлекает туристов своей историей и архитектурой.
Трансфер из Минска с остановками в Лидском замке и Мурованке позволит насладиться путешествием в полной мере. Комфортные автомобили с кондиционерами и Wi-Fi обеспечат удобство
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🏰 Посещение Лидского замка
- 🌄 Живописные виды
- 📍 Исторические достопримечательности
- 🍽️ Рекомендации по кафе и ресторанам
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Старый замок
- Новый замок
- Синагога
- Костёл святого Ксаверия
- Коложская церковь
- Пожарная каланча
- Покровский собор
- Смотровая площадка
Описание трансфер
Наш путь пройдёт по живописной дороге — вы полюбуетесь панорамами городов Воложин, Ивье, Скидель и Лида.
Приехав в Гродно, вы отправитесь исследовать достопримечательности, а мы организуем комфортное перемещение по городу, поможем купить билеты, проводим и подождём, пока вы наслаждаетесь путешествием.
В Гродно есть такие локации:
- Старый замок 14 века. Он был важным оборонительным сооружением и резиденцией литовских князей
- Новый замок 18 века в стиле барокко, который был резиденцией для польских королей
- Синагога 16 века — одна из старейших в Беларуси. Внутри — фрески и детали, отражающие еврейские традиции
- Костёл святого Ксаверия 17 века. Его фасад украшен скульптурами и барельефами, а внутреннее убранство поражает богатством декора
- Коложская церковь 12 века. Для её возведения использовался местный известняк, что придаёт зданию характерный облик
- Пожарная каланча. Она была построена в начале 20 века в стиле неоготики и модерна
- Покровский собор 18 века в стиле барокко с великолепными фресками и иконами
- Смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на древний город. Вы убедитесь, что неспроста его выбирали короли!
Организационные детали
- Едем на автомобилях Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry. За доплату можно заменить авто на Mercedes-Benz V-Класс — подробности уточняйте в переписке. В автомобилях есть кондиционеры, Wi-Fi и питьевая вода. Детское кресло или бустер предоставляем по запросу
- По вашему желанию можем организовать экскурсию с гидом по Гродно за дополнительную плату
- Можем организовать поездку для большего количества человек (до 20), изменить маршрут. Детали уточняйте в переписке
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды
Дополнительные расходы — входные билеты и экскурсии:
- Старый замок: взрослый — 12 бел. руб., учащиеся — 10 бел. руб., экскурсия со штатным гидом — 35 бел. руб.
- Новый замок: взрослый — 8 бел. руб., учащиеся — 7 бел. руб., экскурсия со штатным гидом — 30 бел. руб., аудиогид — 4 бел. руб.
- Обед и личные покупки — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 817 туристов
С 2015 года я оказываю услуги в сфере туризма. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный широкий автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять, потому что мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке! Желаю вам ярких впечатлений!)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
15 сен 2025
Спасибо Дмитрию за пунктуальность и ответы на все вопросы до начала трансфера. Машина хорошая, все пожелания по ходу маршрута были учтены.
Р
Роман
7 сен 2025
Нам посчастливилось съездить в Гродно и обратно 17.08.2025 с Александром. Все прошло наилучшим образом: утром нас встретили на комфортабельном авто на вокзале (заселение в отеле было с 14-00, поэтому решили
С
Сергей
14 авг 2025
Высочайший профессионализм! Уважение к гостям и любовь к родной земле. Доброжелательность. Пунктуальность. Предупредительность. Коммуникабельность. Широкий кругозор. Чистота и комфорт. Готовность решать любые вопросы в рамках и за рамками программы.
Ольга
26 июн 2025
Хорошие машины, опытные водители.
М
Мила
16 июн 2025
Добрый день!
Благодарим за организацию трансфера. Все было на высшем уровне в дружелюбной атмосфере отзывчивости к пожеланиям клиентов, с интересной информацией по ходу поездки. Сопровождающему Дмитрию хотим выразить признательность и надеемся на то, что в ближайшем будущем еще не раз воспользуемся вашим сервисом.
Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
г. Рязань
П
Полина
13 апр 2025
Ездили в Гродно, по нашей просьбе изменили маршрут и заехали в Мирский замок. Дмитрий замечательный рассказчик и опытный водитель, машина очень комфортная, есть вода, зарядка и вайфай. Дорога туда и обратно прошла незаметно. Узнали много нового и интересного. Однозначно рекомендуем!
L
Ludmila
14 мар 2025
Вариант с трансфером был отличный! Дмитрий пунктуальный, отзывчивый, по пути рассказал много интересного. По дороге нам посчастливилось даже увидеть зубров!)) Машина чистая, аккуратная. Очень интересно и познавательно получилось съездить в Гродно!
Входит в следующие категории Минска
