Из Минска мы отвезём вас в Лиду и Гродно — одни из старейших городов Беларуси.
Вы рассмотрите замки, пройдётесь по брусчатке старого города, попробуете лидское пиво или квас — а мы организуем для вас комфортное передвижение и подождём столько, сколько нужно. В пути готовы останавливаться по вашей просьбе для удачных фото. Поддержим беседу, но не будем навязчивы.
Описание трансфер
Примерный тайминг от точки до точки
- Минск — Лида — 2–2,5 ч
- Лида — Гродно — 1–1,5 ч
- Гродно — Минск — 3–3,5 ч
На локациях у вас будет столько времени, сколько понадобится. Мы приветствуем размеренное знакомство и наслаждение красивыми местами нашей страны, главное — ваше удовлетворение путешествием.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Geely Еmgrand. По запросу предоставляем детское кресло и бустер
- Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу ЦБ России на день поездки
- С вами будет один из водителей нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Минске
Команда единомышленников, увлечённых историей и культурой, с большим вниманием встретит путешественника и сопроводит на комфортном авто к пронизанным историей местам Беларуси. Также обеспечим индивидуальный трансфер от аэропорта или вокзала к выбранному вами месту расположения.
