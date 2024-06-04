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Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 200₽ за человека
Групповая
13 часов
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Познакомиться с самыми значимыми объектами региона за один день
Начало: На площади Свободы
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 450₽ за человека
Групповая
13 часов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 495₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия очень понравилась в плане насыщенности материала, впечатлений, мечтали побывать в Беловежской пуще, подышать лесным воздухом.
- ООлег3 июня 2024Здравствуйте. Экскурсия Брест-Беловежская Пуща 01.06.2024. Гид Денис. Моё мнение - отличный историк, профи своего дела, и просто приятный собеседник. Начало
- ММарина3 июня 2024Спасибо большое гиду Татьяне) все очень профессионально) обязательно посетим Брест еще, но уже сами😊
- ССветлана2 июня 2024Все отлично,несмотря на долгую дорогу. Гид Денис супер! 👍
- ННаталья19 мая 2024Мне экскурсия очень понравилась, т. к. давно хотела посетить Брестскую крепость. Очень насыщенный и интересный день отпуска получился. По Бресту
- ННаталья13 мая 2024Хотелось бы поблагодарить каждого, кто причастен к организации данной экскурсии: менеджера Татьяну, которая оперативно и чётко оформила заказ, ответив на
- ММайя13 мая 2024Самая тяжелая поездка, т. к. за день из Минска посетить Брест и Пущу - это прям испытание. Лучше такое растягивать на
- ААнна12 мая 2024Все заявленные достопримечательности посетили, гид Галина приятная и заинтересованная. Места сильные и красивые, их точно необходимо увидеть хотя бы раз
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Брест»
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