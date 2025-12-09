Зооландшафтный парк животных — это не просто зоопарк. Это место, где можно погрузиться в мир дикой природы Беларуси. Максимально близко повзаимодействовать с животными в естественной среде и покормить их прям
Описание трансферУдивительный мир дикой природы Мы заберем вас по вашему адресу и отвезем в удивительный зооландшафтный парк. В парке вы узнаете о разнообразии животного мира Беларуси. Увидите типичных обитателей белорусских лесов и экзотических животных. Понаблюдаете за повадками хищников и травоядных, узнаете, как они питаются и взаимодействуют между собой. Сможете пообщаться с ручными животными и покормить их прямо из рук. Парк состоит из двух частей: в первой вы сможете увидеть разных животных в вольерах, а во второй сможете погулять по одним тропинкам с оленями, страусами и другими животными, сделать фото и покормить их прямо из рук. А когда вы нагуляетесь — мы быстро и с комфортом отвезём вас назад в Минск. Важная информация: Организационные детали:
- Входные билеты оплачиваются отдельно.
- Трансфер не предполагает экскурсионные услуги.
- Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги водителя
- Трансфер
Что не входит в цену
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в парк
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас прямо у вашего дома/отеля в городе Минске
Завершение: Отвезем вас обратно в Минск по необходимому вам адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Организационные детали:
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
