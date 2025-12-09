Мои заказы

Трансфер из Минска в парк животных

Зооландшафтный парк животных — это не просто зоопарк. Это место, где можно погрузиться в мир дикой природы Беларуси. Максимально близко повзаимодействовать с животными в естественной среде и покормить их прям
читать дальше

с рук. И мы с удовольствием вас сюда отвезём — быстро и на комфортабельном автомобиле. Подождём, пока вы погуляете по парку и познакомитесь с животными, а затем доставим домой в Минск.

Трансфер из Минска в парк животных
Трансфер из Минска в парк животных
Трансфер из Минска в парк животных

Описание трансфер

Удивительный мир дикой природы Мы заберем вас по вашему адресу и отвезем в удивительный зооландшафтный парк. В парке вы узнаете о разнообразии животного мира Беларуси. Увидите типичных обитателей белорусских лесов и экзотических животных. Понаблюдаете за повадками хищников и травоядных, узнаете, как они питаются и взаимодействуют между собой. Сможете пообщаться с ручными животными и покормить их прямо из рук. Парк состоит из двух частей: в первой вы сможете увидеть разных животных в вольерах, а во второй сможете погулять по одним тропинкам с оленями, страусами и другими животными, сделать фото и покормить их прямо из рук. А когда вы нагуляетесь — мы быстро и с комфортом отвезём вас назад в Минск. Важная информация: Организационные детали:
  • Входные билеты оплачиваются отдельно.
  • Трансфер не предполагает экскурсионные услуги.
  • Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги водителя
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в парк
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас прямо у вашего дома/отеля в городе Минске
Завершение: Отвезем вас обратно в Минск по необходимому вам адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Входные билеты оплачиваются отдельно
  • Трансфер не предполагает экскурсионные услуги
  • Доплата за трансфер - в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» и обратно
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» и обратно
Отправиться в парк интерактивной истории без забот
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
На машине
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска в исторический парк «Сула» - и обратно
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер Минск - Сула
Индивидуальный трансфер в парк «Сула» без суеты и сложной логистики. Насладитесь атмосферой средневековья и вернитесь в Минск с комфортом
Завтра в 00:30
11 дек в 00:30
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске