С нашим водителем вы отправитесь в один из самых популярных комплексов недалеко от столицы. Вас ждут прогулки по лесным тропам, знакомство с экзотическими птицами, енотами и оленями, погружение в атмосферу партизанского лагеря времён Великой Отечественной войны. А после отдыха водитель отвезёт вас обратно в Минск.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Центр экотуризма «Станьково» расположен в 60 км от Минска. Дорога туда занимает около часа. У вас будет около 3 часов, чтобы погулять по территории комплекса. Затем водитель заберёт вас и доставит в Минск.

В партизанском лагере представлены землянки санитарной части, штабная, караульная, лесная школа, оружейная мастерская и другие. Все объекты воссозданы по архивным документам.

Зоопарк насчитывает более 40 видов птиц и животных. Здесь можно увидеть медведицу, страусов, фазанов, кур, яков, лам, рысь и тигров. Работают аттракционы, есть пони и лошади для катания.

Организационные детали