Наша экскурсия поможет вам расширить знания о витебской художественной школе. Вы поймёте, как она повлияла на мировую культуру и какие отпечатки оставила в судьбе белорусского народа. Мы посетим дом, где прошли детские и юношеские годы художника, поговорим о его творчестве, а также о самом Витебске и истории города.

Описание экскурсии

Витебск и городская ратуша

Вы прогуляетесь по одному из самых древних городов Беларуси и одному из центров православной веры в Речи Посполитой. Увидите символ города — ратушу. Я расскажу, как на территории Беларуси появилось первое государство — Полоцкое княжество. Поговорим об истории восточной части страны, древних княжествах и торговом пути «из варяг в греки».

Дом-музей Марка Шагала

Вы побываете в знаменитом доме на Покровской улице, где художник встретил детство и юность. Это здание на правом берегу Западной Двины в начале 1900-х годов построил отец живописца. Во время войны кирпичное здание сильно пострадало от бомбёжек и пожара, но чудом сохранилось.

Арт-центр Марка Шагала

Вы увидите одну из крупнейших в мире коллекций Шагала, рассмотрите более 300 оригинальных графических работ и репродукции самых известных картин.

Организационные детали