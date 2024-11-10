Вы прогуляетесь по одному из самых древних городов Беларуси и одному из центров православной веры в Речи Посполитой. Увидите символ города — ратушу. Я расскажу, как на территории Беларуси появилось первое государство — Полоцкое княжество. Поговорим об истории восточной части страны, древних княжествах и торговом пути «из варяг в греки».
Дом-музей Марка Шагала
Вы побываете в знаменитом доме на Покровской улице, где художник встретил детство и юность. Это здание на правом берегу Западной Двины в начале 1900-х годов построил отец живописца. Во время войны кирпичное здание сильно пострадало от бомбёжек и пожара, но чудом сохранилось.
Арт-центр Марка Шагала
Вы увидите одну из крупнейших в мире коллекций Шагала, рассмотрите более 300 оригинальных графических работ и репродукции самых известных картин.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Skoda Rapid, Volkswagen Polo или Volkswagen Golf
Дополнительно оплачиваются билеты в дом-музей Марка Шагала — 200 ₽ за человека, билеты в ратушу (краеведческий музей) — 200 ₽ за человека и билеты в арт-центр Марка Шагала — 200 ₽ за человека
Дорога из Минска до Витебска займёт 3,5 часа
Можем скорректировать маршрут экскурсии по вашему желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 771 туриста
Всем привет! Меня зовут Иван, я профессиональный гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси. Покажу вам самые любопытные черты города и поделюсь историей каждой постройки. Мои экскурсии подойдут ценителям необычных маршрутов и тем, кто любит познавать историю через архитектурные детали. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов.