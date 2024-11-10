Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала

Познакомиться с городом, подарившем миру знаменитого художника-авангардиста
Наша экскурсия поможет вам расширить знания о витебской художественной школе.

Вы поймёте, как она повлияла на мировую культуру и какие отпечатки оставила в судьбе белорусского народа.

Мы посетим дом, где прошли детские и юношеские годы художника, поговорим о его творчестве, а также о самом Витебске и истории города.
Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала
Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала
Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Витебск и городская ратуша

Вы прогуляетесь по одному из самых древних городов Беларуси и одному из центров православной веры в Речи Посполитой. Увидите символ города — ратушу. Я расскажу, как на территории Беларуси появилось первое государство — Полоцкое княжество. Поговорим об истории восточной части страны, древних княжествах и торговом пути «из варяг в греки».

Дом-музей Марка Шагала

Вы побываете в знаменитом доме на Покровской улице, где художник встретил детство и юность. Это здание на правом берегу Западной Двины в начале 1900-х годов построил отец живописца. Во время войны кирпичное здание сильно пострадало от бомбёжек и пожара, но чудом сохранилось.

Арт-центр Марка Шагала

Вы увидите одну из крупнейших в мире коллекций Шагала, рассмотрите более 300 оригинальных графических работ и репродукции самых известных картин.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Skoda Rapid, Volkswagen Polo или Volkswagen Golf
  • Дополнительно оплачиваются билеты в дом-музей Марка Шагала — 200 ₽ за человека, билеты в ратушу (краеведческий музей) — 200 ₽ за человека и билеты в арт-центр Марка Шагала — 200 ₽ за человека
  • Дорога из Минска до Витебска займёт 3,5 часа
  • Можем скорректировать маршрут экскурсии по вашему желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
На автобусе
На микроавтобусе
321 отзыв
9 часов
Групповая
Лучший выбор
Замки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: У входа в Костёл
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3 750 за человека
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
На автобусе
На микроавтобусе
1305 отзывов
11 часов
Групповая
Замки Беларуси: историческое путешествие из Минска
Исследуйте два самых знаменитых замка Беларуси, погрузитесь в эпоху Ренессанса и узнайте уникальные легенды
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 180 за человека
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
На машине
86 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска - история и архитектура
Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
25 500 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске
ХорошоТам