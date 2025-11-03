Мои заказы

Трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа: путешествие в Средневековье

Трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа
Приглашаем в увлекательное путешествие, в котором вы сможете насладиться атмосферой сказочных замков и живописной природой.

Увидите Мирский замок, пример готической и ренессансной архитектуры, с башнями и живописными окрестностями.

Насладитесь роскошью Несвижского дворца,
читать дальше

проследите его многовековую историю и погрузитесь в атмосферу королевских парков и садов.

Наш водитель подскажет, как заказать экскурсионное обслуживание у гидов комплекса, а также порекомендует заведения, где можно пообедать.

Вы погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя два самых известных замка Беларуси, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

5
12 отзывов
Трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа: путешествие в Средневековье
Трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа: путешествие в Средневековье
Трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа: путешествие в Средневековье

Описание трансфер

Погрузитесь в атмосферу Средневековья Приглашаем вас в захватывающее путешествие, где история и атмосфера замков Мира и Несвижа переплетаются с наследием величественного рода Радзивиллов. Вы погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя два самых известных замка Беларуси, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наш путь пройдет по живописной территории Минской и Гродненской областей. Наш маршрут • Ратуша в Несвиже (XVIII век) — считается древнейшей ратушей на территории Беларуси. Яркий пример барочной архитектуры, центр городского самоуправления.
  • Слуцкая брама в Несвиже — это архитектурный памятник, часть комплекса Несвижского замка. Брама — вход в город, раньше представляла собой оборонительную структуру.
  • Костел Божьего Тела в Несвиже (XVI век) — пример ренессансной архитектуры, ни разу не закрывался с 1593 года. Уникальные элементы интерьера, включая алтарные картины и резьбу, делают костел культурным памятником. Можно спуститься в крипту усыпальницу, третью в Европе по количеству захоронений.
  • Несвижский замок (XVI-XVII века) — образец ренессансной архитектуры, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Замок был резиденцией семьи Радзивиллов. Он славится интерьерами, парком и системой обороны, здесь проходили важные исторические события, включая заключение мирных договоров.
  • Мирский замок (XVI-XVII века) — пример белорусской архитектуры и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Замок сочетает элементы готики, ренессанса и барокко. Замок окружен живописным парком и известен башнями и защитными стенами. Посетители могут подняться на дозорные башни, а также спуститься в тюремный подвал.
  • Костел Святого Николая в Мире (XVI век) — яркий пример готической архитектуры, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Костел известен фресками и резьбой, а также историей, связанной с семьей Радзивиллов. Внутри храма можно увидеть старинные алтари и иконы, отражающие богатую культурную традицию региона.
Синогогальный двор в Мире (XVI век) — представляет собой комплекс, включающий синагогу и еврейское кладбище. Синагога известна архитектурой в стиле ренессанса и уникальными фресками. Двор стал центром еврейской жизни в регионе, сохранив традиции и культуру еврейской общины. Важная информация:.
Синогогальный двор в Мире (XVI век) — представляет собой комплекс, включающий синагогу и еврейское кладбище. Синагога известна архитектурой в стиле ренессанса и уникальными фресками. Двор стал центром еврейской жизни в регионе, сохранив традиции и культуру еврейской общины. Важная информация:.
• Синогогальный двор в Мире (XVI век) — представляет собой комплекс, включающий синагогу и еврейское кладбище. Синагога известна архитектурой в стиле ренессанса и уникальными фресками. Двор стал центром еврейской жизни в регионе, сохранив традиции и культуру еврейской общины. Важная информация:
  • Все автомобили оборудованы кондиционерами и Wi-Fi. Есть питьевая вода для пассажиров.
  • По предварительному запросу предоставляем детское кресло или бустер.
  • Для группы более 8 человек по запросу предоставим микроавтобус: Mercedes-Benz Sprinter 15 мест, Volkswagen Crafter 20 мест.
  • Дополнительные расходы: входные билеты оплачиваются дополнительно. Мирский замок: взрослые — 18 бел. руб., школьники и студенты — 9 бел. руб. Несвижский замок: взрослые — 17 бел. руб., школьники и студенты — 8,5 бел. руб.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Несвижский дворец
  • Слуцкую браму, Ратушу
  • Костел Божьего Тела
  • Мирский замок
  • Костел Святого Николая
  • Синогогальный двор
Что включено
  • Трансфер с ожиданием
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Услуги гида
  • Личные расходы
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск
Завершение: Минск, удобный для вас адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Все автомобили оборудованы кондиционерами и Wi-Fi. Есть питьевая вода для пассажиров
  • По предварительному запросу предоставляем детское кресло или бустер
  • Для группы более 8 человек по запросу предоставим микроавтобус: Mercedes-Benz Sprinter 15 мест, Volkswagen Crafter 20 мест
  • Дополнительные расходы: входные билеты оплачиваются дополнительно
  • Мирский замок: взрослые - 18 бел. руб., школьники и студенты - 9 бел. руб
  • Несвижский замок: взрослые - 17 бел. руб., школьники и студенты - 8,5 бел. руб
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Н
Наталья
3 ноя 2025
Были сегодня на экскурсии!
Очень впечатлили замки своей монументальностью и красотой! Ухоженная территория!
Отдельно хотелось бы поблагодарить нашего водителя Вячеслава! Очень любит свою страну, с гордостью рассказывает о достопримечательностях, о развитии города и страны. Очень приятно слышать патриотизм! Очень приятно общаться с такими людьми, слушать и познавать новое!
Очень рекомендуем!
К
Константин
18 окт 2025
А
Александра
10 окт 2025
Ездили с Артёмом, всё очень понравилось - от автомобиля до его повествования по пути. Комфортно, безопасно, вежливо. Спасибо, Артём!
Замки тоже впечатлили, конечно же 🙂
М
Мария
22 сен 2025
Остались под впечатлением от поездки в замки, да и от Беларуссии в целом. Заказывали трансфер на 7 человек. Приехал новый пассажирский минивэн Фольксваген, очень комфортно разместились и доехали. Водитель Александр
читать дальше

приехал в точно обговоренное время, помог сориентироваться где снять деньги с карты в ближайшем банкомате. И вообще был вежлив и дружелюбен. Во время поездки рассказал немного о стране, о населении и традициях. Также включил нам информативный фильм про историю и тайны замков. Поэтому по прибытию на место мы уже были достаточно "подкованы", даже экскурсия и аудиогид не понадобились. Большое спасибо за ответственное и качественное отношение к своему делу. Желаем успехов и процветания в бизнесе.

В
Виталий
18 сен 2025
Остались очень довольны трансфером. Водитель Александр не только профессионал за рулем (вел аккуратно и комфортно), но и прекрасный рассказчик. Время в дороге пролетело незаметно благодаря его интересным историям о замках и окрестностях.

Автобус в очень хорошем состоянии, чистый. Рекомендуем.
Е
Екатерина
16 авг 2025
Все было отлично, Павел отличный водитель, все показал рассказал.
Было очень комфортно
Е
Елена
12 авг 2025
Очень комфортный трансфер, спокойный, аккуратный водитель, рассказал нам много интересных фактов. Дал много советов по музеям и покупке билетов в замках.
И
Ирина
2 авг 2025
Все понравилось. Аккуратное вождение, отличный автомобиль. Все четко и вовремя
Ю
Юлия
30 июл 2025
Это был не просто трансферт в комфортабельном минивене, поездка сопровождалась интереснейшим рассказом о тех местах, которые проезжали. Очень понравилось, рекомендую, не пожалеете.
О
Ольга
30 июл 2025
Большое спасибо Дмитрию за чудесную поездку в замки! Очень комфортная поездка, интересный рассказ о местах, которые проезжали и о самих замках. По времени не было ограничений и мы в своё удовольствие нагулялись и в Несвиже, и в Мире. Места красивые, тишина, природа, история, получили огромное удовольствие! Поездку с Дмитрием в замки - однозначно рекомендую!
Г
Глеб
28 июл 2025
Очень понравилась поездка. Удобная машина, водитель всю дорогу рассказывал интересную информацию, так что получилась еще и небольшая экскурсия. Если нужен трансфер на большую компанию - Дмитрий прекрасный кандидат)
О
Оксана
12 июл 2025
Прекрасно организованная экскурсия, хороший вмесительный автомобиль и компетентный гид.

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа
На машине
9 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа
Начните своё путешествие из Минска к историческим замкам Несвижа и Мира. Комфортный трансфер и живописные виды обеспечат незабываемые впечатления
Начало: С Вашего адреса
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа: путешествие в эпоху рыцарей
На машине
8 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер в замки Мира и Несвижа
Индивидуальный трансфер из Минска в замки Мира и Несвижа. Погрузитесь в историю с опытным водителем, который расскажет о династии Радзивиллов
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:30
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
На машине
9 часов
97 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир с профессиональным водителем. Откройте для себя величие белорусских памятников ЮНЕСКО
19 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске