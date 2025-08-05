Трансфер на минивэне из Минска до парка истории «Сула» и обратно

Парк «Сула» — музей под открытым небом.
Здесь можно увидеть реконструкцию средневековых зданий, которые воссоздают атмосферу далекого прошлого. Вы увидите, как менялся быт и уклад жизни от каменного века до шляхетских имений. Осмотрите тематические зоны, поучаствуете в интерактивах, реконструкциях и мастер-классах. При желании сможете научиться ковать в кузнице, стрелять из лука и варить травяное зелье.
Вас также ждет дегустация традиционных белорусских напитков, которые изготавливаются только в Суле. Вы увидите:
- Мегалитическую культуру. Происхождение мира и появление человека.
- Стоянку древнего человека. Поселения древних людей в поймах рек Беларуси.
- Площадку славянских культов.
- Пристань варягов. Реконструированное поселение варяжских путешественников.
- Путь «из варяг в греки». Путешествие на Ладье Викингов — «драккаре».
- Беларусь — страну замков: Готический квартал, Сульскую Вежу и Оружейную кузницу, Гончарную мастерскую.
- Коллегиум: экспозицию истории образования и просвещения на белорусских землях.
- Белорусская шляхту: зал шляхетской славы, «Королевскую ассамблею», галерею шляхетских гербов.
- Сульскую винокурню: производство старки, демонстрационный и дегустационный залы, сульские винные погреба.
- Белорусское местечко: травную аптеку, белорусское ткачество, еврейский дом, шаповальню, батлейку.
• Усадебную жизнь: усадьбу-музей Ленских, флигель, парк, часовню-усыпальницу. Важная информация:
- Понедельник и вторник в парке — выходные дни.
- Дорога от Минска до Сулы займет около 1 часа. В салоне есть Wi-Fi. Все автомобили оборудованы кондиционерами. В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды.
- По запросу предоставим детское кресло или бустер.
- Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ. Цену уточняйте в переписке.
- Маршрут можно изменить по вашему желанию. Также заберём вас из аэропорта или отвезём туда после поездки.
- По запросу организуем поездку для группы более 8 человек.
Виктория
5 авг 2025
Само по себе место шикарное. Не хотелось уезжать. Всё замечательно кроме того, что в одну сторону ехали без кондиционера. Но на обратном пути водитель отремонтировал кондиционер и сделал небольшую скидку за неудобства.
