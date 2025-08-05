Мои заказы

Трансфер на минивэне из Минска до парка истории «Сула» и обратно

Парк «Сула» — музей под открытым небом.

Здесь можно увидеть реконструкцию средневековых зданий, которые воссоздают атмосферу далекого прошлого. Вы увидите, как менялся быт и уклад жизни от каменного века до шляхетских имений. Осмотрите тематические зоны, поучаствуете в интерактивах, реконструкциях и мастер-классах. При желании сможете научиться ковать в кузнице, стрелять из лука и варить травяное зелье.
4
1 отзыв
Трансфер на минивэне из Минска до парка истории «Сула» и обратно
Трансфер на минивэне из Минска до парка истории «Сула» и обратно
Трансфер на минивэне из Минска до парка истории «Сула» и обратно
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание трансфер

Парк истории «Сула» Парк «Сула» — музей под открытым небом. Здесь можно увидеть реконструкцию средневековых зданий, которые воссоздают атмосферу далекого прошлого. Вы увидите, как менялся быт и уклад жизни от каменного века до шляхетских имений. Осмотрите тематические зоны, поучаствуете в интерактивах, реконструкциях и мастер-классах. При желании сможете научиться ковать в кузнице, стрелять из лука и варить травяное зелье. Вас также ждет дегустация традиционных белорусских напитков, которые изготавливаются только в Суле. Вы увидите:
  • Мегалитическую культуру. Происхождение мира и появление человека.
  • Стоянку древнего человека. Поселения древних людей в поймах рек Беларуси.
  • Площадку славянских культов.
  • Пристань варягов. Реконструированное поселение варяжских путешественников.
  • Путь «из варяг в греки». Путешествие на Ладье Викингов — «драккаре».
  • Беларусь — страну замков: Готический квартал, Сульскую Вежу и Оружейную кузницу, Гончарную мастерскую.
  • Коллегиум: экспозицию истории образования и просвещения на белорусских землях.
  • Белорусская шляхту: зал шляхетской славы, «Королевскую ассамблею», галерею шляхетских гербов.
  • Сульскую винокурню: производство старки, демонстрационный и дегустационный залы, сульские винные погреба.
  • Белорусское местечко: травную аптеку, белорусское ткачество, еврейский дом, шаповальню, батлейку.

• Усадебную жизнь: усадьбу-музей Ленских, флигель, парк, часовню-усыпальницу. Важная информация:

  • Понедельник и вторник в парке — выходные дни.
  • Дорога от Минска до Сулы займет около 1 часа. В салоне есть Wi-Fi. Все автомобили оборудованы кондиционерами. В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды.
  • По запросу предоставим детское кресло или бустер.
  • Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ. Цену уточняйте в переписке.
  • Маршрут можно изменить по вашему желанию. Также заберём вас из аэропорта или отвезём туда после поездки.
  • По запросу организуем поездку для группы более 8 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск, ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Понедельник и вторник в парке - выходные дни
  • Дорога от Минска до Сулы займет около 1 часа. В салоне есть Wi-Fi. Все автомобили оборудованы кондиционерами. В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды
  • По запросу предоставим детское кресло или бустер
  • Оплата оставшейся суммы - в белорусских рублях по курсу НБ РБ. Цену уточняйте в переписке
  • Маршрут можно изменить по вашему желанию. Также заберём вас из аэропорта или отвезём туда после поездки
  • По запросу организуем поездку для группы более 8 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
В
Виктория
5 авг 2025
Само по себе место шикарное. Не хотелось уезжать. Всё замечательно кроме того, что в одну сторону ехали без кондиционера. Но на обратном пути водитель отремонтировал кондиционер и сделал небольшую скидку за неудобства.

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» и обратно
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» и обратно
Отправиться в парк интерактивной истории без забот
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер в парк «Великое княжество Сула» - из Минска
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в исторический парк
Удобный трансфер в исторический парк с посещением замка, ремесленных мастерских и других интересных мест. Возвращение в Минск в комфортных условиях
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
8315 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска - в замки Мир и Несвиж и парк истории «Сула»
На машине
12 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в замки и парк Сула
Комфортабельный трансфер из Минска в знаменитые замки и парк. Откройте для себя историю Беларуси и насладитесь живописными видами
Завтра в 08:30
13 ноя в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске