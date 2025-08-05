Трансфер на минивэне из Минска до парка истории «Сула» и обратно

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Парк «Сула» — музей под открытым небом.



Здесь можно увидеть реконструкцию средневековых зданий, которые воссоздают атмосферу далекого прошлого. Вы увидите, как менялся быт и уклад жизни от каменного века до шляхетских имений. Осмотрите тематические зоны, поучаствуете в интерактивах, реконструкциях и мастер-классах. При желании сможете научиться ковать в кузнице, стрелять из лука и варить травяное зелье.