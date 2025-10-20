Мои заказы

Трансфер из Минска - в замки Мир и Несвиж и парк истории «Сула»

Комфортабельный трансфер из Минска в знаменитые замки и парк. Откройте для себя историю Беларуси и насладитесь живописными видами
Индивидуальный трансфер из Минска предлагает уникальную возможность посетить парк истории «Сула», а также знаменитые Мирский и Несвижский замки.

В этих местах можно узнать больше о белорусской истории и культуре, познакомиться с архитектурными шедеврами и насладиться природными пейзажами. После насыщенного дня путешественники возвращаются в Минск, что делает поездку удобной и комфортной. Путешествие проходит на современном автомобиле, обеспечивая высокий уровень комфорта
4.9
9 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🏰 Посещение исторических замков
  • 🌳 Прогулка в парке истории
  • 📜 Узнайте больше о Радзивиллах
  • 🔄 Удобный возврат в Минск
Что можно увидеть

  • Парк истории «Сула»
  • Мирский замок
  • Несвижский дворцово-парковый ансамбль

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Мы заберём вас у места вашего проживания. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы изучить все три локации:

  • Парк истории «Сула», где можно совершить путешествие во времени по истории Беларуси — от древности до наших дней
  • Мирский замок — оборонительное сооружение 16–17 веков, памятник архитектуры, внесенный в список ЮНЕСКО
  • Несвижский дворцово-парковый ансамбль — отголосок былого величия могущественного шляхетского рода Радзивиллов

А после насыщенного дня отвезём вас обратно в Минск!

Примерный тайминг

  • Время в пути от Минска до Сулы — 1 ч.
  • Время в парке «Сула» — 2–3 ч.
  • Дорога от парка «Сула» до Мирского замка — 40 мин.
  • Время в Мирском замке — 2 ч.
  • Дорога от Мира до Несвижа — 30 мин.
  • Время в Несвиже — 2 ч.
  • Обратный путь — около 1,5 ч.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Mercedes-Benz E-Class, Toyota Camry, Volkswagen Passat или аналогичной модели. В салоне есть питьевая вода
  • За доплату можем организовать трансфер для большего количества человек: до 7-8
  • Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ
  • С вами буду я или другой водитель из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Мирский замок: 20 BYN — взрослый, 10 BYN — детский
  • Входные билеты в в Несвижский замок: 18 BYN — взрослый, 9 BYN — детский
  • Входные билеты в парк истории «Сула»: 40 BYN — взрослый, 15 BYN — детский
  • Обед — по меню
  • Услуги гидов в замках и парке — по желанию и по прейскуранту

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 218 туристов
Я представляю команду опытных водителей, знающих город как свои пять пальцев. Довезём вас в целости и сохранности из любой точки Минска в любую точку Республики Беларусь.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
Ю
Юлия
20 окт 2025
Рекомендую!
Замечательная экскурсия. К вечеру устали, но это была приятная усталость.
Вся экскурсия проходила в нашем темпе. Не надо было никого ждать и никуда бежать за группой.
Комфортная машина, а сам Дмитрий аккуратный
читать дальше

водитель. По дороге давал информацию о Беларуси и в целом приятный собеседник.
Сначала отвез нас в парк Сула. Там незаметно пролетели 3 часа. Красочное место, сделали кучу фотографий. Прокатились и на кораблике и на конной железке. Почти во всех домиках грела печка и было уютно заходить в них. Съели горячий хрустящий хлеб, а так же чай с десертом.
Далее поехали в Несвиж. По дороге Дмитрий запустил фильм про историю Несвижа. В самом городе предложил пообедать в столовой. Это тот вариант, когда очень дешево, сытно, быстро и запоминающийся из поездки момент. Обычное кафе не вспомним, а тут необычный вариант.
Так же Дмитрий помог купить билеты, взять гида в замок и рассказал, что еще посмотреть вокруг. Спасибо большое, так как с гидом действительно интереснее! А благодаря ранее просмотренному фильму, рассказ гида воспринимался еще легче.
Последней точкой маршрута был Мирский замок. Так же по пути к нему Дмитрий включил фильм. Взяли билеты, но внутри он менее интересный.
От экскурсии (трансфера) Дмитрия остались только положительные впечатления и точно буду рекомендовать его!

А
Александра
3 окт 2025
Всё прошло на высшем уровне. Машина очень комфортная. Дмитрий давал очень полезные советы, познакомил с историей замков. По времени не торопил, гуляли в свое удовольствие. Получили массу хороших впечатлений.
К
Кругликова
25 сен 2025
Спасибо всё отлично.
О
Ольга
12 сен 2025
Огромное спасибо Дмитрию за организацию нашей незабываемой поездки по очень интересным и познавательным местам! Парк Сула просто покорил своим уютом и красотой, очень атмосферное и интересное место! Замки Несвиж и Мир величественные, колоритные с очень интересной историей! Всё прошло четко по времени, водитель Дмитрий отвечал на вопросы, дополнительно рассказывал какие-то факты, было очень комфортно во время всей поездки 👍🏻
А
Александра
21 авг 2025
Экскурсия очень интересная и насыщенная. Мы заказали автомобиль на 8.00, не зная что Сула работает с 10.00, спасибо водителю Юрию, что перестроил маршрут и мы не потеряли время. В описании к экскурсии было заявлено наличие воды - ее не было, поэтому либо нужно убрать из описания, либо положить ее в авто. Экскурсию рекомендуем. Спасибо
М
Майя
14 авг 2025
Идеально все! Рекомендую водителя.
Ольга
Ольга
3 авг 2025
Огромная благодарность Дмитрию за трасвер по замечательным местам. Он еще в дороге подготовил нас к посещению замков!, показал видеообзоры. По прибытию на места он сам провожал нас до места, подсказывал
читать дальше

где и как купить билеты, где можно погулять. Без него наше знакомство с замками и парком заняло бы больше времени, а наши прогулки были гораздо менее познавательными. Дмитрий отвечал на все наши вопросы, давал советы. Что очень порадовало, что не было ни грамма спешки, он не ограничивал нас во времени и мы смогли исследовать всё что можно было. Буду рекомендовать всем!!! Ещё раз огромное спасибо!

Елена
Елена
28 июл 2025
Александр прекрасно вёл машину, был вежлив. Доводил нас до кассы и входа в локацию. По пути мы слушали легенды о замках. Нам все понравилось. Спасибо.
С
Светлана
25 июл 2025
Добрый вечер! Вчера заказали трансфер до замков. Водитель Дмитрий. Всем рекомендую. Приехал вовремя, очень приятный в общении,чистейшая машина. Комфорт на 5+. До прибытия к местам назначения Дмитрий показал видео о замках. По нашей просьбе на обратном пути подвез до другого адреса,дав нам рекомендации. Я рекомендую этого водителя всем.

