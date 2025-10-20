Индивидуальный трансфер из Минска предлагает уникальную возможность посетить парк истории «Сула», а также знаменитые Мирский и Несвижский замки. В этих местах можно узнать больше о белорусской истории и культуре, познакомиться с архитектурными шедеврами и насладиться природными пейзажами. После насыщенного дня путешественники возвращаются в Минск, что делает поездку удобной и комфортной. Путешествие проходит на современном автомобиле, обеспечивая высокий уровень комфорта

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Мы заберём вас у места вашего проживания. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы изучить все три локации:

Парк истории «Сула» , где можно совершить путешествие во времени по истории Беларуси — от древности до наших дней

, где можно совершить путешествие во времени по истории Беларуси — от древности до наших дней Мирский замок — оборонительное сооружение 16–17 веков, памятник архитектуры, внесенный в список ЮНЕСКО

— оборонительное сооружение 16–17 веков, памятник архитектуры, внесенный в список Несвижский дворцово-парковый ансамбль — отголосок былого величия могущественного шляхетского рода Радзивиллов

А после насыщенного дня отвезём вас обратно в Минск!

Примерный тайминг

Время в пути от Минска до Сулы — 1 ч.

Время в парке «Сула» — 2–3 ч.

Дорога от парка «Сула» до Мирского замка — 40 мин.

Время в Мирском замке — 2 ч.

Дорога от Мира до Несвижа — 30 мин.

Время в Несвиже — 2 ч.

Обратный путь — около 1,5 ч.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Mercedes-Benz E-Class, Toyota Camry, Volkswagen Passat или аналогичной модели. В салоне есть питьевая вода

За доплату можем организовать трансфер для большего количества человек: до 7-8

Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ

С вами буду я или другой водитель из нашей команды

Дополнительные расходы