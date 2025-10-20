Индивидуальный трансфер из Минска предлагает уникальную возможность посетить парк истории «Сула», а также знаменитые Мирский и Несвижский замки.
В этих местах можно узнать больше о белорусской истории и культуре, познакомиться с архитектурными шедеврами и насладиться природными пейзажами. После насыщенного дня путешественники возвращаются в Минск, что делает поездку удобной и комфортной. Путешествие проходит на современном автомобиле, обеспечивая высокий уровень комфорта
В этих местах можно узнать больше о белорусской истории и культуре, познакомиться с архитектурными шедеврами и насладиться природными пейзажами. После насыщенного дня путешественники возвращаются в Минск, что делает поездку удобной и комфортной. Путешествие проходит на современном автомобиле, обеспечивая высокий уровень комфорта
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🏰 Посещение исторических замков
- 🌳 Прогулка в парке истории
- 📜 Узнайте больше о Радзивиллах
- 🔄 Удобный возврат в Минск
Что можно увидеть
- Парк истории «Сула»
- Мирский замок
- Несвижский дворцово-парковый ансамбль
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Мы заберём вас у места вашего проживания. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы изучить все три локации:
- Парк истории «Сула», где можно совершить путешествие во времени по истории Беларуси — от древности до наших дней
- Мирский замок — оборонительное сооружение 16–17 веков, памятник архитектуры, внесенный в список ЮНЕСКО
- Несвижский дворцово-парковый ансамбль — отголосок былого величия могущественного шляхетского рода Радзивиллов
А после насыщенного дня отвезём вас обратно в Минск!
Примерный тайминг
- Время в пути от Минска до Сулы — 1 ч.
- Время в парке «Сула» — 2–3 ч.
- Дорога от парка «Сула» до Мирского замка — 40 мин.
- Время в Мирском замке — 2 ч.
- Дорога от Мира до Несвижа — 30 мин.
- Время в Несвиже — 2 ч.
- Обратный путь — около 1,5 ч.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Mercedes-Benz E-Class, Toyota Camry, Volkswagen Passat или аналогичной модели. В салоне есть питьевая вода
- За доплату можем организовать трансфер для большего количества человек: до 7-8
- Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Мирский замок: 20 BYN — взрослый, 10 BYN — детский
- Входные билеты в в Несвижский замок: 18 BYN — взрослый, 9 BYN — детский
- Входные билеты в парк истории «Сула»: 40 BYN — взрослый, 15 BYN — детский
- Обед — по меню
- Услуги гидов в замках и парке — по желанию и по прейскуранту
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 218 туристов
Я представляю команду опытных водителей, знающих город как свои пять пальцев. Довезём вас в целости и сохранности из любой точки Минска в любую точку Республики Беларусь.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
20 окт 2025
Рекомендую!
Замечательная экскурсия. К вечеру устали, но это была приятная усталость.
Вся экскурсия проходила в нашем темпе. Не надо было никого ждать и никуда бежать за группой.
Комфортная машина, а сам Дмитрий аккуратный
Замечательная экскурсия. К вечеру устали, но это была приятная усталость.
Вся экскурсия проходила в нашем темпе. Не надо было никого ждать и никуда бежать за группой.
Комфортная машина, а сам Дмитрий аккуратный
А
Александра
3 окт 2025
Всё прошло на высшем уровне. Машина очень комфортная. Дмитрий давал очень полезные советы, познакомил с историей замков. По времени не торопил, гуляли в свое удовольствие. Получили массу хороших впечатлений.
К
Кругликова
25 сен 2025
Спасибо всё отлично.
О
Ольга
12 сен 2025
Огромное спасибо Дмитрию за организацию нашей незабываемой поездки по очень интересным и познавательным местам! Парк Сула просто покорил своим уютом и красотой, очень атмосферное и интересное место! Замки Несвиж и Мир величественные, колоритные с очень интересной историей! Всё прошло четко по времени, водитель Дмитрий отвечал на вопросы, дополнительно рассказывал какие-то факты, было очень комфортно во время всей поездки 👍🏻
А
Александра
21 авг 2025
Экскурсия очень интересная и насыщенная. Мы заказали автомобиль на 8.00, не зная что Сула работает с 10.00, спасибо водителю Юрию, что перестроил маршрут и мы не потеряли время. В описании к экскурсии было заявлено наличие воды - ее не было, поэтому либо нужно убрать из описания, либо положить ее в авто. Экскурсию рекомендуем. Спасибо
М
Майя
14 авг 2025
Идеально все! Рекомендую водителя.
Ольга
3 авг 2025
Огромная благодарность Дмитрию за трасвер по замечательным местам. Он еще в дороге подготовил нас к посещению замков!, показал видеообзоры. По прибытию на места он сам провожал нас до места, подсказывал
Елена
28 июл 2025
Александр прекрасно вёл машину, был вежлив. Доводил нас до кассы и входа в локацию. По пути мы слушали легенды о замках. Нам все понравилось. Спасибо.
С
Светлана
25 июл 2025
Добрый вечер! Вчера заказали трансфер до замков. Водитель Дмитрий. Всем рекомендую. Приехал вовремя, очень приятный в общении,чистейшая машина. Комфорт на 5+. До прибытия к местам назначения Дмитрий показал видео о замках. По нашей просьбе на обратном пути подвез до другого адреса,дав нам рекомендации. Я рекомендую этого водителя всем.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа
Начните своё путешествие из Минска к историческим замкам Несвижа и Мира. Комфортный трансфер и живописные виды обеспечат незабываемые впечатления
Начало: С Вашего адреса
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир с профессиональным водителем. Откройте для себя величие белорусских памятников ЮНЕСКО
19 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» и обратно
Отправиться в парк интерактивной истории без забот
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.