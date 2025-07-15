Мои заказы

Трансфер на минивэне из Минска в «Хатынь» и обратно

Хатынь — символ страшной трагедии, произошедшей в годы Великой Отечественной войны. 22 марта 1943 года эта белорусская деревня была стерта с лица земли.

Наш профессиональный водитель доставит вас к мемориальному комплексу и подождёт, пока вы осмотрите все локации, а затем отвезёт обратно в Минск.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Хатынь. Символ страшной трагедии Хатынь — символ страшной трагедии, произошедшей в годы Великой Отечественной войны. 22 марта 1943 года эта белорусская деревня была стерта с лица земли. Эта история ощущается на физическом уровне, начиная со звона колоколов… Наш профессиональный водитель доставит вас к мемориальному комплексу и подождёт, пока вы осмотрите все локации, а затем отвезёт обратно в Минск. На территории мемориального комплекта Хатынь вы можете ознакомится с объектом самостоятельно, либо взять штатного гида при наличии свободных. В самом комплексе вы проведёте 2 часа. Осмотрите экспонаты под открытым небом и музей из шести залов. Важная информация:
  • Мемориальный комплекс «Хатынь» расположен в 60 километрах от Минска. Дорога до него займёт примерно 1 час.
  • Все автомобили оборудованы кондиционерами. В салоне есть Wi-Fi. В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды.
  • По запросу предоставим детское кресло или бустер.
  • Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ. Цену уточняйте в переписке.
  • Маршрут можно изменить по вашему желанию. Также заберём вас из аэропорта или отвезём туда после поездки.
  • По запросу организуем поездку для группы более 8 человек.

Режим работы с 10:00 до 17.30. В понедельник мемориальный комплекс не работает.

Е
Елена
15 июл 2025

