Хатынь — символ страшной трагедии, произошедшей в годы Великой Отечественной войны. 22 марта 1943 года эта белорусская деревня была стерта с лица земли.



Наш профессиональный водитель доставит вас к мемориальному комплексу и подождёт, пока вы осмотрите все локации, а затем отвезёт обратно в Минск.