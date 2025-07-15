Хатынь — символ страшной трагедии, произошедшей в годы Великой Отечественной войны. 22 марта 1943 года эта белорусская деревня была стерта с лица земли.
Наш профессиональный водитель доставит вас к мемориальному комплексу и подождёт, пока вы осмотрите все локации, а затем отвезёт обратно в Минск.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Хатынь. Символ страшной трагедии Хатынь — символ страшной трагедии, произошедшей в годы Великой Отечественной войны. 22 марта 1943 года эта белорусская деревня была стерта с лица земли. Эта история ощущается на физическом уровне, начиная со звона колоколов… Наш профессиональный водитель доставит вас к мемориальному комплексу и подождёт, пока вы осмотрите все локации, а затем отвезёт обратно в Минск. На территории мемориального комплекта Хатынь вы можете ознакомится с объектом самостоятельно, либо взять штатного гида при наличии свободных. В самом комплексе вы проведёте 2 часа. Осмотрите экспонаты под открытым небом и музей из шести залов. Важная информация:
- Мемориальный комплекс «Хатынь» расположен в 60 километрах от Минска. Дорога до него займёт примерно 1 час.
- Все автомобили оборудованы кондиционерами. В салоне есть Wi-Fi. В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды.
- По запросу предоставим детское кресло или бустер.
- Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ. Цену уточняйте в переписке.
- Маршрут можно изменить по вашему желанию. Также заберём вас из аэропорта или отвезём туда после поездки.
- По запросу организуем поездку для группы более 8 человек.
Режим работы с 10:00 до 17.30. В понедельник мемориальный комплекс не работает.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Минск, ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Режим работы с 10:00 до 17.30. В понедельник мемориальный комплекс не работает.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Елена
15 июл 2025
Входит в следующие категории Минска
