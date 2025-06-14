Тур на вёслах и усадьба «Раскоша»

Хватит мечтать о приключениях! Самое время в них отправиться вместе с нами.

За один день Вы успеете совершить сплав по живописной реке, насладиться местными достопримечательностями, вкусно пообедать в атмосферной усадьбе и поучаствовать в мастер-классе по сыроварению.
5
1 отзыв
Тур на вёслах и усадьба «Раскоша»
Тур на вёслах и усадьба «Раскоша»
Тур на вёслах и усадьба «Раскоша»
Время начала: 08:00

Описание мастер-класса

Сплав по реке Сервечь

Начнём наше активное путешествие с захватывающего сплава на байдарках. Взяли вёсла в руки и отправились навстречу приключениям! Река Сервечь славится своей спокойной и живописной природой, что делает её идеальным местом как для новичков, так и для более опытных туристов. И, кстати, именно во время сплава на байдарках получаются самые красивые фотографии!

Обед в усадьбе «Раскоша»

После завершения сплава мы вернёмся в усадьбу, где нас ждёт вкусный обед. Все блюда приготовлены из деревенских и экологически чистых продуктов, что делает их поистине вкусными, как у бабушки. Это отличный способ восстановить силы и насладиться атмосферой уюта и тепла.

Мастер-класс по сыроварению

После обеда вас ждёт увлекательный мастер-класс по сыроварению. Вы узнаете множество интересных фактов о сырах, а также увидите процесс приготовления адыгейского и имеретинского сыров от местного сыровара. И, конечно же, не упустите возможность попробовать сыры, которые мы сделаем вместе!

В качестве приятного бонуса каждый участник получит авторский рецепт, который поможет вам самостоятельно сварить сыр дома. Это отличный способ привнести частичку нашего путешествия в вашу жизнь!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Автомобильная парковка по адресу ул. Кирова, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Похожие экскурсии из Минска

Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
На автобусе
4 часа
315 отзывов
Групповая
Групповой тур на БелАЗ: экскурсия с прокатом на самосвале
Познакомьтесь с легендой белорусского машиностроения, узнайте секреты производства и испытайте мощь БелАЗ на себе
Начало: На площади Свободы
Завтра в 16:00
5 июн в 14:00
3250 ₽ за человека
Тур-игра по барам Минска
Пешая
4 часа
84 отзыва
Квест
до 25 чел.
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Форест, бар, Интернациональная ул., 25А, Минск
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
6 июн в 21:00
7 июн в 21:00
2999 ₽ за человека
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Посмотреть, как жили дворяне в 19 веке, и узнать, откуда в Бобруйске бобёр в мещанском костюме
7 июн в 08:00
8 июн в 08:00
29 000 ₽ за всё до 4 чел.