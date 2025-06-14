Хватит мечтать о приключениях! Самое время в них отправиться вместе с нами. За один день Вы успеете совершить сплав по живописной реке, насладиться местными достопримечательностями, вкусно пообедать в атмосферной усадьбе и поучаствовать в мастер-классе по сыроварению.

Описание мастер-класса

Сплав по реке Сервечь

Начнём наше активное путешествие с захватывающего сплава на байдарках. Взяли вёсла в руки и отправились навстречу приключениям! Река Сервечь славится своей спокойной и живописной природой, что делает её идеальным местом как для новичков, так и для более опытных туристов. И, кстати, именно во время сплава на байдарках получаются самые красивые фотографии!

Обед в усадьбе «Раскоша»

После завершения сплава мы вернёмся в усадьбу, где нас ждёт вкусный обед. Все блюда приготовлены из деревенских и экологически чистых продуктов, что делает их поистине вкусными, как у бабушки. Это отличный способ восстановить силы и насладиться атмосферой уюта и тепла.

Мастер-класс по сыроварению

После обеда вас ждёт увлекательный мастер-класс по сыроварению. Вы узнаете множество интересных фактов о сырах, а также увидите процесс приготовления адыгейского и имеретинского сыров от местного сыровара. И, конечно же, не упустите возможность попробовать сыры, которые мы сделаем вместе!

В качестве приятного бонуса каждый участник получит авторский рецепт, который поможет вам самостоятельно сварить сыр дома. Это отличный способ привнести частичку нашего путешествия в вашу жизнь!