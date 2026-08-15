Оригинальная игровая карта проведет вас по пяти заведениям Минска, а мы подарим увлекательное шоу с конкурсами и призами. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Вы почувствуете себя в компании верных друзей и получите максимум впечатлений от встречи. За каждое выполненное задание вы будете зарабатывать по одному баллу, и в случае победы выиграете сертификат, корону и титул короля вечеринки!
Круговерть баров
Тур всегда непредсказуем, маршруты меняются, каждый раз мы выбираем наиболее интересные места, где сейчас проходят концерты и вечера живой музыки, коктейльные вечеринки и выступления диджеев. Мы будем перемещаться из одного заведения в другое и каждый раз попадать в новую атмосферу.
Кому подойдёт программа
Для тех, кто хочет выйти за рамки стандартной экскурсии, почувствовать город изнутри, поучаствовать в событиях и насладиться атмосферой вместе с другими участниками.
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Программу для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено:
Посещение 5 баров/клубов
Приветственный шот в каждом баре
Гид-ведущий
Барная игра
Призы для победителей
Фото на память
в пятницу и субботу в 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Бар Белый Налив, Зыбицкая 6. (или соседний бар, с вами будет связываться гид за пару часов до старта)
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4270 туристов
Уже 5 лет я провожу туры по барам, а до этого занимался организацией впечатлений. Так получилось, что в Сингапуре я побывал на pub crawl и решил сделать что-то похожее, но уже применив свой опыт и образование режиссёра. Сегодня работаю с командой единомышленников. Тура, подобного нашему, вы не найдёте нигде!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Дата посещения: 15 авг 2026
Спасибо, все 👍
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Марина
Отличное мероприятие!!! Огонь! Максим наш ведущий - мастер своего дела, ещё и фотки классные сделал. Сначаоа познаеомились, ходили из бара в бар, выпивали, танцевали, пели, играли, дурачились, выполняли задания. Было атмосферно, весело. компания подобрала разных возрастов и даже иностранец из Бразилии, но этот не мешало общению и суперскому отдыху. P.S. выпишите Максимум премию)))
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Марина
Отличный тур! Весело, душевно и пьяно! Ведущие чувствуют настроение компании.
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Светлана
Отличный вариант для классного вечера! Нам несказанно повезло с предводительницей! Анна- звезда- зажигалка! У нас подобралась славная веселая компания! Все веселились от души, пели, танцевали!! Было очень круто!
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О
Ольга
Все было очень круто!
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Светлана
было весело
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