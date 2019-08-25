  1. Белоруссия
  2. Экскурсии

  3. Бар-хоппинг по Минску

Исследовать топовые бары города, встретить новых друзей, пройти квест и стать королем вечеринки!

Олег
Задать вопрос
Олег – представитель гидов
Выполняя задания нашего специального квеста, вы посетите культовые заведения столицы, научитесь барным трюкам и познакомитесь с интересными людьми.

Неформальную прогулку завершит зажигательный сейшн в клубе, где мы сделаем множество ярких фотографий.
17 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 25 человек
Встреча в районе станции метро Немига
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Бар-хоппинг по Минску
Бар-хоппинг по Минску

Что вас ожидает

Пятничный кутеж
Оригинальная игровая карта проведет вас по лучшим заведениям Минска, а мы подарим увлекательное шоу с конкурсами и призами. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Вы почувствуете себя в компании верных друзей и получите максимум впечатлений от встречи. За каждое выполненное задание вы будете зарабатывать по одному баллу, и в случае победы выиграете сертификат, корону и титул короля вечеринки!

Круговерть баров
Экскурсия всегда непредсказуема, маршруты меняются, каждый раз мы выбираем наиболее интересные места, где сейчас проходят концерты и вечера живой музыки, коктейльные вечеринки и выступления диджеев. Мы будем перемещаться из одного заведения в другое и каждый раз попадать в новую атмосферу.

Кому подойдет экскурсия

Любителям веселого отдыха и заядлым тусовщикам. Для гостей это отличный способ познакомиться с жизнью ночного города, а местные жители смогут открыть для себя новые интересные локации и даже попрактиковать иностранные языки!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Оплата экскурсии осуществляется в местной валюте (белорусских рублях) и без учета скидки составляет 30Br
  • В стоимость включены велком шоты в каждом баре нашей программы, остальные напитки приобретаются по желанию и оплачиваются отдельно
  • По окончании тура мы опубликуем на сайте памятный фото-отчет, где вы найдете снимки себя и новых друзей
Бар-хоппинг по Минску
Бар-хоппинг по Минску
Бар-хоппинг по Минску
Бар-хоппинг по Минску
Бар-хоппинг по Минску
Бар-хоппинг по Минску
Бар-хоппинг по Минску

Экскурсия проводится в субботу в 20:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе станции метро Немига.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Олег
Олег
Уже 5 лет я провожу туры по барам, а до этого занимался организацией впечатлений. Так получилось, что в Сингапуре я побывал на pub crawl и решил сделать что-то похожее, но уже применив свой опыт и образование режиссера. Сегодня работаю с командой единомышленников. Тура, подобного нашему, вы не найдете нигде!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 августа 2019
Советую всем.

Ночные экскурсии в Минске

Хмельной МинскХмельной МинскХмельной Минск
21 за человека
3 часа
Обойти самые интересные заведения города и погрузиться в пивную культуру белорусов
Светлое пшеничное или темное нефильтрованное — в нашем городе вы отлично отдохнете вне зависимости от пивных предпочтений! Я покажу атмосферные пабы, посоветую лучшие закуски, расскажу, как отдыхают минчане. А бесплатный пивной сет от барменов и мои рекомендации помогут сориентироваться в хмельном ассортименте и найти именно свой сорт.

Выбирайте и другие экскурсии в Минске

Бары и ночная жизньСтарый городПешкомЗа городомТроицкое предместьеВсеГастрономическиеПищаловский замокГрупповыеНеобычные маршрутыКрасный костёлИндивидуальныеОбзорныеСулаСо скидкойМузеи и искусствоНесвижский замокЗамкиЗамок МирНа автомобилеДудутки