Выполняя задания нашего специального квеста, вы посетите известные заведения столицы, научитесь барным трюкам и познакомитесь с интересными людьми. Неформальную прогулку завершит зажигательный сейшн в клубе, где мы сделаем множество ярких фотографий.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Пятничный кутеж

Оригинальная игровая карта проведет вас по пяти заведениям Минска, а мы подарим увлекательное шоу с конкурсами и призами. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Вы почувствуете себя в компании верных друзей и получите максимум впечатлений от встречи. За каждое выполненное задание вы будете зарабатывать по одному баллу, и в случае победы выиграете сертификат, корону и титул короля вечеринки!

Круговерть баров

Тур всегда непредсказуем, маршруты меняются, каждый раз мы выбираем наиболее интересные места, где сейчас проходят концерты и вечера живой музыки, коктейльные вечеринки и выступления диджеев. Мы будем перемещаться из одного заведения в другое и каждый раз попадать в новую атмосферу.

Кому подойдёт программа

Для тех, кто хочет выйти за рамки стандартной экскурсии, почувствовать город изнутри, поучаствовать в событиях и насладиться атмосферой вместе с другими участниками.

Организационные детали

Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях

Программу для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено: