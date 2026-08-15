Антиэкскурсия по барам Минска

Исследовать центральные бары города, встретить новых друзей, пройти квест и стать королем вечеринки
Выполняя задания нашего специального квеста, вы посетите известные заведения столицы, научитесь барным трюкам и познакомитесь с интересными людьми.

Неформальную прогулку завершит зажигательный сейшн в клубе, где мы сделаем множество ярких фотографий.
4.8
109 отзывов
Антиэкскурсия по барам Минска
Антиэкскурсия по барам Минска
Антиэкскурсия по барам Минска

Описание фото-прогулки

Пятничный кутеж

Оригинальная игровая карта проведет вас по пяти заведениям Минска, а мы подарим увлекательное шоу с конкурсами и призами. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Вы почувствуете себя в компании верных друзей и получите максимум впечатлений от встречи. За каждое выполненное задание вы будете зарабатывать по одному баллу, и в случае победы выиграете сертификат, корону и титул короля вечеринки!

Круговерть баров

Тур всегда непредсказуем, маршруты меняются, каждый раз мы выбираем наиболее интересные места, где сейчас проходят концерты и вечера живой музыки, коктейльные вечеринки и выступления диджеев. Мы будем перемещаться из одного заведения в другое и каждый раз попадать в новую атмосферу.

Кому подойдёт программа

Для тех, кто хочет выйти за рамки стандартной экскурсии, почувствовать город изнутри, поучаствовать в событиях и насладиться атмосферой вместе с другими участниками.

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
  • Программу для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено:

  • Посещение 5 баров/клубов
  • Приветственный шот в каждом баре
  • Гид-ведущий
  • Барная игра
  • Призы для победителей
  • Фото на память

в пятницу и субботу в 21:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
С шотами2720 ₽
Без шотов2125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Бар Белый Налив, Зыбицкая 6. (или соседний бар, с вами будет связываться гид за пару часов до старта)
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4270 туристов
Уже 5 лет я провожу туры по барам, а до этого занимался организацией впечатлений. Так получилось, что в Сингапуре я побывал на pub crawl и решил сделать что-то похожее, но уже применив свой опыт и образование режиссёра. Сегодня работаю с командой единомышленников. Тура, подобного нашему, вы не найдёте нигде!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
4
5
3
6
2
1
1
6
И
Дата посещения: 15 авг 2026
Спасибо, все 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Отличное мероприятие!!! Огонь! Максим наш ведущий - мастер своего дела, ещё и фотки классные сделал. Сначаоа познаеомились, ходили из бара в бар, выпивали, танцевали, пели, играли, дурачились, выполняли задания. Было атмосферно, весело. компания подобрала разных возрастов и даже иностранец из Бразилии, но этот не мешало общению и суперскому отдыху.
P.S. выпишите Максимум премию)))
Отличное мероприятие!!! Огонь! Максим наш ведущий - мастер своего дела, ещё и фотки классные сделал. Сначаоа
Отличное мероприятие!!! Огонь! Максим наш ведущий - мастер своего дела, ещё и фотки классные сделал. Сначаоа
Отличное мероприятие!!! Огонь! Максим наш ведущий - мастер своего дела, ещё и фотки классные сделал. Сначаоа
Отличное мероприятие!!! Огонь! Максим наш ведущий - мастер своего дела, ещё и фотки классные сделал. Сначаоа
Отличное мероприятие!!! Огонь! Максим наш ведущий - мастер своего дела, ещё и фотки классные сделал. Сначаоа
Отличное мероприятие!!! Огонь! Максим наш ведущий - мастер своего дела, ещё и фотки классные сделал. Сначаоа
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Отличный тур! Весело, душевно и пьяно! Ведущие чувствуют настроение компании.
Отличный тур! Весело, душевно и пьяно! Ведущие чувствуют настроение компании.
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Отличный вариант для классного вечера! Нам несказанно повезло с предводительницей! Анна- звезда- зажигалка! У нас подобралась славная веселая компания! Все веселились от души, пели, танцевали!! Было очень круто!
Отличный вариант для классного вечера! Нам несказанно повезло с предводительницей! Анна- звезда- зажигалка! У нас подобралась
Отличный вариант для классного вечера! Нам несказанно повезло с предводительницей! Анна- звезда- зажигалка! У нас подобралась
Отличный вариант для классного вечера! Нам несказанно повезло с предводительницей! Анна- звезда- зажигалка! У нас подобралась
Отличный вариант для классного вечера! Нам несказанно повезло с предводительницей! Анна- звезда- зажигалка! У нас подобралась
Отличный вариант для классного вечера! Нам несказанно повезло с предводительницей! Анна- звезда- зажигалка! У нас подобралась
Вам был полезен этот отзыв?
О
Все было очень круто!
Все было очень круто!
Все было очень круто!
Все было очень круто!
Все было очень круто!
Все было очень круто!
Все было очень круто!
Все было очень круто!
Все было очень круто!
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
было весело
было весело
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии на «Антиэкскурсия по барам Минска»

Тур по 5 барам Минска в формате игры-квеста с шотами
Пешая
3 часа
-
17%
68 отзывов
Фотопрогулка
до 25 чел.
Тур по 5 барам Минска в формате игры-квеста с шотами
Начало: Бар Белый Налив, Зыбицкая 6. (или соседний бар, с ...
Расписание: См. расписание в календаре.
Завтра в 21:00
29 авг в 21:00
99.60 Br120 Br за человека
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
Пешая
1.5 часа
41 отзыв
Квест
до 7 чел.
В тренде
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
Погрузитесь в атмосферу Минска, решая загадки и выполняя задания. Это не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам города
Начало: Проспект Победителей 2, встреча около таблички с н...
31 авг в 12:00
1 сен в 12:00
от 8500 ₽ за всё до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Пешая
1.5 часа
65 отзывов
Квест
до 5 чел.
В тренде
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Превратиться в детективов и археологов, изучить город и спасти его
Начало: На площади Свободы
4 сен в 09:30
5 сен в 17:00
от 9900 ₽ за всё до 5 чел.
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
Пешая
2.5 часа
75 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
На прогулке по Минску раскрыть тайну драмтеатра и узнать, чем драники отличаются от колдунов
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1600 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске
-15%
до 31 августа
2720 ₽ за человека