Что вас ожидает

Пятничный кутеж

Оригинальная игровая карта проведет вас по лучшим заведениям Минска, а мы подарим увлекательное шоу с конкурсами и призами. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Вы почувствуете себя в компании верных друзей и получите максимум впечатлений от встречи. За каждое выполненное задание вы будете зарабатывать по одному баллу, и в случае победы выиграете сертификат, корону и титул короля вечеринки!

Круговерть баров

Экскурсия всегда непредсказуема, маршруты меняются, каждый раз мы выбираем наиболее интересные места, где сейчас проходят концерты и вечера живой музыки, коктейльные вечеринки и выступления диджеев. Мы будем перемещаться из одного заведения в другое и каждый раз попадать в новую атмосферу.

Кому подойдет экскурсия

Любителям веселого отдыха и заядлым тусовщикам. Для гостей это отличный способ познакомиться с жизнью ночного города, а местные жители смогут открыть для себя новые интересные локации и даже попрактиковать иностранные языки!