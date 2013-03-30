Пройтись по залам замка, сделать фото с фонарщиком и побывать в Брестской крепости
Вы увидите старинные и современные достопримечательности Минска и полюбуетесь аутентичными домиками в Троицком предместье, услышите удивительные легенды о средневековых замках и почувствуете себя королевскими особами, прогуливаясь по роскошным залам и узким лестницам.
А ещё понаблюдаем за тем, как фонарщик зажжёт свет на улице Бреста, вдоволь наедимся традиционных блюд и посвятим время шопингу.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|57 000 ₽
Описание
Организационные детали
Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты;
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура;
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается.
Программа тура по дням
Экскурсия по Минску и Троицкому поместью
Встретим вас на вокзале и отвезём в отель. После обеда прогуляемся по столице: побываем на проспекте Независимости и полюбуемся историческими кварталами Верхнего города с восстановленной средневековой ратушей. Пройдёмся по торговым рядам, осмотрим старинные здания и заглянем в галереи художников.
Дальше вас ждёт экскурсия по Троицкому предместью — живописному кварталу на берегу реки Свислочь. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое на машине времени: вокруг нас будут старинные домики с черепичной крышей и корчмы. Здесь есть сувенирные лавки с подарками на любой вкус и уютные кафе.
На ужин отправимся в ресторан национальной кухни, а затем пойдём в Парк Победы, чтобы полюбоваться праздничным салютом.
Мирский и Несвижский замки
Начнём сказочное путешествие по средневековым замкам и отправимся к Радзивиллам — самому влиятельному роду Великого княжества Литовского.
Начнём с Мирского замка. Пройдёмся по узким винтовым лестницам и галереям, узнаем, откуда взялось ведьминское проклятие, и правда ли по замку бродят чёрный призрак и белая дама.
После обеда поедем в роскошный Несвижский замок 16 века. Почувствуем себя королевскими особами, гуляя по залам, а ещё погрузимся в местные легенды и узнаем удивительную историю обитающего здесь приведения.
Прибудем в Брест и заселимся в отель. Закат встретим на главной пешеходной улице города. Каждый вечер фонарщик торжественно зажигают ретро-фонари. Считается, что фото с ним — на счастье.
Поужинаем в ресторане города.
Прогулка по Бресту, Брестская крепость и Беловежская пуща
Позавтракаем и отправимся знакомиться с Брестом. Осмотрим древние архитектурные памятники, прогуляемся по главной улице города, а затем побываем в Брестской крепости. В 1918 году именно здесь был заключён мир между РСФСР и Германией, а в первые дни войны защитники крепости держали здесь героическую оборону.
Следующая локация — Беловежская пуща. Только представьте — это самый большой в Европе лес с уникальными флорой и фауной! Побываем в музеях природы и лесного быта, а ещё увидим местных обитателей в вольерах.
Вернёмся в Минск и заселимся в отель.
Шопинг и отъезд
День посвятим шопингу. Начнём с Комаровского рынка, где можно закупиться местными вкусняшками и натуральными фермерскими продуктами. А ещё в Беларуси производят качественную косметику, одежду, обувь и текстиль. У вас будет время пройтись по магазинам, а после обеда поедем на вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Вокзал Минска, 09:00Завершение: Вокзал Минска, 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.