Встретим вас на вокзале и отвезём в отель. После обеда прогуляемся по столице: побываем на проспекте Независимости и полюбуемся историческими кварталами Верхнего города с восстановленной средневековой ратушей. Пройдёмся по торговым рядам, осмотрим старинные здания и заглянем в галереи художников.

Дальше вас ждёт экскурсия по Троицкому предместью — живописному кварталу на берегу реки Свислочь. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое на машине времени: вокруг нас будут старинные домики с черепичной крышей и корчмы. Здесь есть сувенирные лавки с подарками на любой вкус и уютные кафе.

На ужин отправимся в ресторан национальной кухни, а затем пойдём в Парк Победы, чтобы полюбоваться праздничным салютом.