Пройтись по залам средневекового замка и побывать в старейшем в Европе заповеднике
А ещё увидим обитателей Беловежской пущи, посетим Брестскую крепость-герой и проедемся по городам Беларуси — Минску, Бресту и Гродно.
Экскурсии, переезды на комфортабельном автобусе, проживание и 2-разовое горячее питание — всё уже продумано и включено в стоимость, вам остаётся лишь освободить память на смартфоне для эффектных кадров и наслаждаться путешествием.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Оплата в белорусских рублях.
Программа тура по дням
Прибытие в Минск
Встречаемся в 10:00 у музея «Бородинская панорама» и в 10:30 отправляемся в путешествие на автобусе. По дороге будем делать остановки.
Прибудем в Минске в 20:00 и заедем в торговый центр, чтобы обменять деньги и купить сим-карты. Затем заселимся в отель.
Экскурсия по Минску
После завтрака начнём экскурсию по столице Беларуси. Вы увидите современный город, узнаете его непростую историю и полюбуетесь архитектурой, в которой смешиваются разные стили. Пообедаем в кафе, а затем у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки.
Путешествие по замкам
После завтрака выселимся из отеля и отправимся на экскурсию «Мир-Несвиж» по роскошным замкам Беларуси. Вы узнаете, как устроены фортификационные системы, почувствуете себя прекрасными дамами и почтенными господами, прогуливаясь по залам и аллеям, а ещё погрузитесь в интриги, легенды и дворцовые перипетии королевских особ. Сегодня вы увидите Мирский замок, Несвижский дворец и Лидский замок.
Переедем в Брест и заселимся в гостиницу.
Брестская крепость и Беловежская пуща
Позавтракаем, выселимся и поедем исследовать Брест. Затем вас ждёт экскурсия в Брестскую крепость: пройдёмся по обширной территории мемориального комплекса и заглянем в музей.
Следующая локация — старейший в Европе заповедник Беловежская пуща. Здесь вы увидите диких животных в вольерах и насладитесь природой.
Вечером доберёмся до Гродно и заселимся в отель.
Экскурсия по Гродно
Вкусно позавтракаем и начнём обзорную экскурсию по Гродно с обедом. Насладимся видами Немана, узнаем историю самого красивого города в стране и пройдём по средневековым улочкам, помнящим шаги князей и королей.
Затем у вас будет свободное время.
Города Великого княжества Литовского
После завтрака выселимся, займём места в автобусе о поедем в Великое княжество Литовское — на карте его уже не найти, зато можно увидеть архитектурные памятники того времени. Побываем в городе Лида, где в 14 веке был заложен Крестовоздвиженский костел, заедем в Новогрудок — здесь короновался Миндовг, основатель Литовского княжества. Посетим село Мурованка, где рассмотрим церковь Рождества Богородицы 16 века, и поедем в Минск.
После размещения в отеле — свободное время.
Отъезд
Позавтракаем и отправимся в обратный путь. По дороге остановимся в городе Орша на обед и прибудем в Москву в 22:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, музей "Бородинская панорама" (ст. метро "Парк Победы"), 10:00Завершение: Москва, 22:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.