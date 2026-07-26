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В гости к хаски - из Минска

Познакомиться с дружелюбными собаками, побывать в юрте и открыть для себя мир кочевых традиций
Мы отправимся за город, чтобы совместить прогулку по одному из старейших городов Беларуси с необычным этнокультурным опытом.

Вас ждут рассказы о традициях кочевых народов, уют настоящей юрты, ароматный чай и встреча с хаски — собаками, рядом с которыми невозможно остаться равнодушным.
В гости к хаски - из Минска
В гости к хаски - из Минска
В гости к хаски - из Минска

Описание экскурсии

Логойск — город с многовековой историей

По дороге мы сделаем остановку в одном из старейших городов Беларуси. Вы познакомитесь с его прошлым, услышите местные легенды и исторические факты, а также увидите самые живописные и знаковые уголки Логойска.

Путешествие в «Дом кочевника»

В этнокультурной усадьбе вас ждёт:

  • костюмированная экскурсия, где каждый участник становится частью необычной истории
  • знакомство с традициями монгольских и тюркских народов, их бытом, культурой и мировоззрением
  • рассказ о шаманских практиках и символике обрядов, связанных с духовными традициями
  • возможность загадать сокровенное желание у «Древа желаний»
  • чаепитие в настоящей монгольской юрте

Встреча с хаски

Главные герои путешествия — обаятельные северные собаки. Вы узнаете об истории породы, особенностях характера и роли хаски в жизни северных народов. А самое приятное — сможете провести время рядом с ними, почувствовать их дружелюбие и увезти с собой тёплые воспоминания и красивые снимки.

Организационные детали

  • Едем на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • Экскурсия по усадьбе и входные билеты включены в стоимость
  • Экскурсия начинается и завершается в Минске. Мы проедем 220 км. Длительность — около 6 ч. Дорога занимает около 1 ч в одну сторону
  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить в белорусских рублях перед экскурсией
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный4050 ₽
Дети до 16 лет3780 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У красного Костёла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 44836 туристов
Наша компания с 2019 года работает в сфере туризма и является туроператором по Беларуси. Кроме обычных и стандартных экскурсий, мы проводим авторские экскурсии по нетипичным маршрутам. У нас работают одни
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из лучших гидов страны, ответственные, эрудированные и веселые, которые знают и любят свою работу и могут провести программу в любом формате. Будем рады познакомиться с вами поближе и показать красоты нашего края.

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