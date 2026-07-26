Мы отправимся за город, чтобы совместить прогулку по одному из старейших городов Беларуси с необычным этнокультурным опытом. Вас ждут рассказы о традициях кочевых народов, уют настоящей юрты, ароматный чай и встреча с хаски — собаками, рядом с которыми невозможно остаться равнодушным.

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Описание экскурсии

Логойск — город с многовековой историей

По дороге мы сделаем остановку в одном из старейших городов Беларуси. Вы познакомитесь с его прошлым, услышите местные легенды и исторические факты, а также увидите самые живописные и знаковые уголки Логойска.

Путешествие в «Дом кочевника»

В этнокультурной усадьбе вас ждёт:

костюмированная экскурсия, где каждый участник становится частью необычной истории

знакомство с традициями монгольских и тюркских народов, их бытом, культурой и мировоззрением

рассказ о шаманских практиках и символике обрядов, связанных с духовными традициями

возможность загадать сокровенное желание у «Древа желаний»

чаепитие в настоящей монгольской юрте

Встреча с хаски

Главные герои путешествия — обаятельные северные собаки. Вы узнаете об истории породы, особенностях характера и роли хаски в жизни северных народов. А самое приятное — сможете провести время рядом с ними, почувствовать их дружелюбие и увезти с собой тёплые воспоминания и красивые снимки.

Организационные детали