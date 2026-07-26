Мы отправимся за город, чтобы совместить прогулку по одному из старейших городов Беларуси с необычным этнокультурным опытом.
Вас ждут рассказы о традициях кочевых народов, уют настоящей юрты, ароматный чай и встреча с хаски — собаками, рядом с которыми невозможно остаться равнодушным.
Вас ждут рассказы о традициях кочевых народов, уют настоящей юрты, ароматный чай и встреча с хаски — собаками, рядом с которыми невозможно остаться равнодушным.
Описание экскурсии
Логойск — город с многовековой историей
По дороге мы сделаем остановку в одном из старейших городов Беларуси. Вы познакомитесь с его прошлым, услышите местные легенды и исторические факты, а также увидите самые живописные и знаковые уголки Логойска.
Путешествие в «Дом кочевника»
В этнокультурной усадьбе вас ждёт:
- костюмированная экскурсия, где каждый участник становится частью необычной истории
- знакомство с традициями монгольских и тюркских народов, их бытом, культурой и мировоззрением
- рассказ о шаманских практиках и символике обрядов, связанных с духовными традициями
- возможность загадать сокровенное желание у «Древа желаний»
- чаепитие в настоящей монгольской юрте
Встреча с хаски
Главные герои путешествия — обаятельные северные собаки. Вы узнаете об истории породы, особенностях характера и роли хаски в жизни северных народов. А самое приятное — сможете провести время рядом с ними, почувствовать их дружелюбие и увезти с собой тёплые воспоминания и красивые снимки.
Организационные детали
- Едем на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Экскурсия по усадьбе и входные билеты включены в стоимость
- Экскурсия начинается и завершается в Минске. Мы проедем 220 км. Длительность — около 6 ч. Дорога занимает около 1 ч в одну сторону
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить в белорусских рублях перед экскурсией
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|4050 ₽
|Дети до 16 лет
|3780 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У красного Костёла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 44836 туристов
Наша компания с 2019 года работает в сфере туризма и является туроператором по Беларуси. Кроме обычных и стандартных экскурсий, мы проводим авторские экскурсии по нетипичным маршрутам. У нас работают одни
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